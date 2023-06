Kempten: Theaterfestival fantastik 2023 eröffnet

Von Christine Tröger schließen

Kempten - 13 Gruppen werden diese Woche das Theater „rocken“, stimmte Moderatorin Sylke Hannasky den gut gefüllten Saal im Stadttheater bei der offiziellen Eröffnung des diesjährigen fantastik unter dem Motto „Grenzenlos“ ein.

Viele der Akteure saßen aufgeregt im Publikum und warteten entweder darauf, einen Blick in das kleine „Fenster“ anderer Spielgruppen zu werfen und Applaus zu spenden oder gleich nach dem Eröffnungsakt wieder los zu sausen, um noch am eigenen Stück zu feilen. „Grenzenlos“ lautet das Motto des diesjährigen jungen Theaterfestivals. Und nahezu grenzenlos war die Begeisterung des Publikums – auch der Darstellenden - schon beim ersten „Fenster“, in das die beiden Kinderspielclubs des TiK Einblicke gewährten: Zwei improvisierte menschliche Bühnenbilder.

Ein gemeinsames „Fenster“ öffneten die Fürstenschule und die Grundschule am Haubenschloss, die im fantastik beide mit royalen Themen vertreten sind, und vermischten die Einblicke geschickt miteinander. Da aber der König bei seinem Einsatz auf sich warten ließ, fragte die Königin der Fürstenschule so selbstbewusst wie ungeduldig: „Wo ist denn der König von der Haubenschlossschule?“, womit sie die Lacher auf ihrer Seite hatte.

+ Ein gemeinsames „Fenster“ öffneten die Fürstenschule und die Grundschule am Haubenschloss. © Christine Tröger

Theaterfestival fantastik 2023 eröffnet - Spannende Aufführungen

Zwischenschritte heißt ein Tanzprojekt des bekannten (und nicht zum ersten Mal Teil des Schultheaterfestivals) Choreographen Alan Brooks mit vier Kemptener Schulen. Einblicke gewährte ein Filmbeitrag in dem Brooks Schülerinnen und Schülern der Agnes-Wyssach-Schule, der Nordschule, der städtischen Realschule und des Allgäu Gymnasiums mit den Mitteln des zeitgenössischen Tanzes und künstlerischer Abstraktion eine neue Form der Kommunikation entdecken lässt.

Zu entdecken gibt es in der Festivalwoche noch eine ganze Menge mehr. Nicht nur spannende Aufführungen am laufenden Band, sondern auch die Gesichter von Schülerinnen und Schülern der Agnes-Wyssach-Schule, die mit der Festivalkantine für das leibliche Wohl sorgen sowie die Köpfe hinter der Festivalorga: www.fantastik-kempten.de