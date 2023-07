Kempten: Tiermediziner Dr. Rupert Ebner spricht zu Folgen des Antibiotikaeinsatzes in der Massentierhaltung

Von: Jörg Spielberg

Dr. Rupert Ebner ist ein streitbarer Zeitgenosse, wenn es um Antibiotikaverabreichung in der Massentierhaltung geht. Ebner ist Anhänger einer bäuerlichen Landwirtschaft, bei der artgerechte Tierhaltung vor Antibiotika geht. © Joerg Spielberg

Kempten – Am Ende wird die Gesellschaft sich fragen müssen, wieviel der Einzelne bereit ist, für seinen Fleischkonsum zu bezahlen und ob hier letztlich Masse vor Klasse steht. In Deutschland werden jährlich durchschnittlich 66 Kilogramm Fleisch pro Kopf verzehrt. Um diese Menge bereitzuhalten, ist die Landwirtschaft gezwungen, Massentierhaltung zu betreiben.

Da die Nutztiere dadurch nicht artgerecht gehalten werden können, leiden viele unter Erkrankungen, die u.a. durch die Verabreichung von Antibiotika behandelt werden. Allerdings führt dieser stete Einsatz von Antibiotika zu einer Art Abstumpfung bei den Keimen, diese werden zusehends resistent. Da Tier und Mensch häufig von den gleichen Keimen befallen werden, entsteht an dieser Stelle auch ein Gesundheitsproblem für den Menschen. Erkenntnisse zu diesem Thema und mögliche Lösungen beschrieb der Tiermediziner Dr. Rupert Ebner gemeinsam mit seiner Co-Autorin Eva Rosenkranz in dem Sachbuch „Pillen vor die Säue“. Nun kam Rupert Ebner auf Einladung des Landtagsabgeordneten der Grünen Thomas Gehring nach Kempten, um vor Publikum zum Thema zu sprechen. Mit dabei im DAV Kletterzentrum der Landtagskandidat der Grünen Markus Reichart, derzeit Bürgermeister von Heimerkirchen, und die Direktkandidatin der Grünen für den Bezirkstag Isabell Niedermeier. Letztgenannte moderierte die Veranstaltung.

Tiermediziner Dr. Rupert Ebner spricht zu Folgen des Antibiotikaeinsatzes in der Massentierhaltung und gibt Bestandsaufnahme

Ebner stellt fest: Unsere Antibiotika-Wunderwaffen funktionieren nicht mehr. Das bedeute, dass Nutztiere zunehmend durch Bagatellerkrankungen verstürben und auch in der Humanmediziner für Patienten Risiken entstünden. Dass Krankenhäuser zu Krankheitsherden geworden sind, sei ein Beleg dafür. Eine Ursache hierfür sieht Ebner in der industriellen Massentierhaltung, die nach maximaler Effizient für einen maximalen Gewinn strebe. Im Lauf der Jahre habe der Mensch jede Empathie für Nutztiere verloren, auch deshalb weil bewusst weggeschaut werde, sagt Ebner und erläutert: „Wenn etwa Hühner massenhaft Antibiotika bekommen, können Bakterien dagegen unempfindlich werden. Solche resistenten Keime werden auch auf Menschen übertragen. Lösen sie Krankheiten aus, lassen sich diese kaum behandeln.“ Im Verlauf seines Vortrages gab er einige Beispiel aus der Praxis, die er als praktizierender Tierarzt einer mobilen Tierarztpraxis in Ingolstadt nur zu gut kennt.

Deutliche Forderungen

Verantwortlich für die Misere ist nach Rupert Ebner die industrielle Landwirtschaft, die weitestgehend an die Stelle der bäuerlichen Landwirtschaft getreten sei. Und so klagt er an: „Das Land kann ohne die Städte leben, aber die Städte nicht ohne das Land. Wenn um uns herum nur noch Schlafdörfer entstehen und agroindustrielle Komplexe mit riesigen Flächen, dann verliert Bayern genau das, was es momentan so lebenswert macht.“ Diese Überzeugung ließ ihn, den einstmals überzeugten Christsozialen, 2009 zu den Grünen wechseln. Mittelfristig fordert Ebner die Schaffung einer staatlich kontrollierten Tierzucht, die die physiologischen Eigenschaften der Tierart berücksichtigt. In der Mast müssen regional erzeugte Futtermittel, die der Physiologie der Tierart angepasst sind, verfüttert werden. Zudem sollten Haltungsformen gewählt werden, die die Bedürfnisse der Tiere berücksichtigt. „Der Fleischkonsum muss sinken“, so Ebner. „Das wird zukünftig nur über den Preis gehen, da die Einkommen für die Bauern erhalten bleiben sollen.“