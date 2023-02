Kempten: Haus Hochland für Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten umfunktioniert

Von: Christine Tröger

Mit vereinten Kräften wurde „in Rekordzeit“ das Haus Hochland für die Erstaufnahme von aus der Ukraine geflüchteten Menschen ertüchtigt. © Tröger

Kempten - Innerhalb kürzester Zeit wurde das leerstehende Haus Hochland für die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten hergerichtet.

Für diese Woche ist ein erster Bus mit 45 Geflüchteten aus der Ukraine von vorerst insgesamt 90 Menschen angekündigt, die die Stadt unterbringen muss. Doch die Unterbringungen platzen bereits aus allen Nähten.

Wie berichtet, hat die Sozialbau kurzerhand das leerstehende Haus Hochland zur Verfügung gestellt, das inzwischen von Handwerkern und dem Amt für Gebäudewirtschaft „in Rekordzeit“ ertüchtigt wurde, wie OB Thomas Kiechle bei einer Besichtigung mit Pressevertretern Ende letzter Woche sagte. „Aus einer Not heraus“ sei hier eine Lösung entstanden, „die auch menschenwürdig funktioniert“.

Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten im Haus Hochland: Sauber, zweckmäßig und freundlich

Alles ist sauber, zweckmäßig und doch so freundlich wie möglich hergerichtet. Jeder Raum ist mit mehreren – bis vielen – Betten belegt, dazwischen leidlich wenigstens die Blicke abschirmende Trennwände. Eine Spielecke für Kinder soll noch kommen. Nasszellen, Essraum… alles ist bereit und ein Aufzug im Gebäude ermöglicht auch Barrierefreiheit. „Wir wissen nicht, ob junge oder alte Menschen kommen, Familien, Menschen mit Behinderung oder auch Kranke“, sagt Philipp Wagner, Leiter des Amtes für Integration. Auf alle Fälle sei man vorbereitet. Klar scheint, dass es sich hier um Menschen handelt, die buchstäblich nur noch das besitzen, was sie auf dem Leib tragen.

Wie Thomas Baier-Regnery, Referent für Jugend, Schule und Soziales, erklärte, „ertüchtigen wir im Hintergrund weitere Unterbringungen“. Denn damit, dass der Flüchtlingsstrom schnell abreißen wird, rechnet hier niemand. Dennoch soll die Unterbringung in Turnhallen vermieden werden, weil es „nicht adäquat“ sei und man die Sportstätten nicht blockieren wolle, so Baier-Regnery. Der Aufenthalt im zur Erstunterbringung umfunktionierten Haus Hochland soll maximal vier bis sechs Wochen betragen. Besuche sollen in der Unterkunft nicht erlaubt sein, um wenigstens etwas Ruhe für die Menschen dort gewährleisten zu können.

Allgäu Medical koordiniert Ablauf

Allgäu Medical sorgt als Generalunternehmer für einen koordinierten Ablauf von der Essensversorgung bis zum 24-Stunden-Wachdienst und bietet auch sonst allerlei Hilfestellung. Erfahrung haben sie seit 2015 reichlich gesammelt, wie Firmeninhaber Wolfgang Strahl berichten konnte.