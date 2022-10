Kempten: Vandalismus an der Kneippanlage

Von: Tizian Pöhlmann

Vandalismus an der Kneippanlage © Kneippverein Kempten

Kempten – Ida-Anna Braun, Vorsitzende des Kneippverein in Kempten, berichtet über den Vandalismus an der Kneippanlage:

„Erneut fand eine Sachbeschädigung an der Kneippanlage im Engelhaldepark statt. Die 2017 in einem Festakt aufgestellten Infotafeln zu den fünf Wirkprinzipien (Wasser- Bewegung- Ernährung- Heilpflanzen- Lebensordnung) der Natur- und Gesundheitslehre Sebastian Kneipps wurden massiv beschädigt. Bereits 2017, in der Nacht nach dem Aufstellen der Tafeln, wurden zwei Stelen beschädigt. Diese konnten jedoch notdürftig repariert werden. Nun ist eine Stele derart beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Dem Täter oder den Tätern war vor offensichtlich die Infotafel zur Lebensordnung ein Dorn im Auge. Der gesamte Vorstand und die Mitglieder des Kneippverein in Kempten sind sehr bestürzt. Wozu dieser Vandalismus? Wozu diese Zerstörungswut? Was ist der Grund?“

Die Vorsitzende des Vereins wird eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstatten. Dies sei kein Einzelfall, teilt Braun mit. Immer wieder werde das Heilpflanzenbeet zerstört. Der Schaukasten des Kneippvereinswurde schon vor Jahren demoliert.