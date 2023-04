Kempten: Was wird aus Galeria Kaufhof und der Innenstadt?

Von: Helmut Hitscherich

Galeria Kaufhof schließt Anfang 2024. Was wird aus Kemptens Innenstadt? (Archivfoto) © Wiethaler

Kempten – Die Schließung des Kaufhauses Galeria Kaufhof zum 31. Januar 2024 scheint nach derzeitigem Sachstand unvermeidbar. Das ist ein Schlag in die Magengrube für das Personal als auch möglicherweise für die Innenstadtentwicklung von Kempten. Seit der Bekanntgabe der Schließung hat sich Oberbürgermeister Thomas Kiechle für den Erhalt des Kaufhauses eingesetzt. Ferner haben sich bei der Stadtverwaltung einige Interessenten für eine mögliche Nachnutzung gemeldet.

Herr Oberbürgermeister, Sie haben sich für den Erhalt des Kaufhauses eingesetzt. Wie verliefen die Gespräche mit den Eigentümern und der Geschäftsführung hinsichtlich eines möglichen Erhalts des Kaufhauses?

Thomas Kiechle: Trotz intensiver Gespräche konnte bis zum heutigen Tag keine Annäherung in den sehr unterschiedlichen Mietpreisvorstellungen erreicht werden. Von einer Weiterführung des Kaufhauses gehen wir daher aktuell nicht aus.

Inwiefern können Sie Interessenten, die sich gemeldet haben, helfen? Wenn ja, mit welchen Maßnahmen?

Kiechle: Erster Ansprechpartner für Interessenten ist selbstverständlich der Eigentümer. Diejenigen, die sich bei uns melden, werden von uns beraten hinsichtlich der baurechtlichen Rahmenbedingungen. Auch für individuelle Anforderungen stehen wir beratend zur Seite.

Ein Kaufhaus dieser Größe wird es künftig wohl nicht mehr geben. Haben Sie überhaupt ein Mitspracherecht bzw. Einfluss zur künftigen Nutzung des Gebäudes?

Kiechle: Der Einfluss der Stadt hängt ab von den möglichen Nutzungsszenarien. Bisher zeichnet sich hier kein Dissens ab.

Oberstes Ziel der Stadt ist es dabei, die Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu stärken.

Oberbürgermeister Thomas Kiechle. (Archivfoto) © Tröger

Laut Einzelhandelskonzept ist dort Einzelhandel jeglicher Art (von kleinen Geschäften bis zu Decathlon oder Ikea) möglich. Daneben wären aber auch Einrichtungen zur Freizeitgestaltung (z.B. Fitnesscenter, indoorscating usw.) möglich. Haben Sie Präferenzen?

Kiechle: Es geht hier nicht um Präferenzen der Stadt, sondern um ein schlüssiges Gesamtkonzept. Oberstes Ziel der Stadt ist es dabei, die Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu stärken.

Bereits jetzt gibt es seit geraumer Zeit Leerstände in der Innenstadt –selbst in top Lage. Wie beurteilen Sie die Situation für den Einzelhandel in der Innenstadt? Könnte je nach künftiger Nutzung des Galeria Kaufhof Gebäudes für Geschäfte der Innenstadt eine zu starke Konkurrenz entstehen, die weitere Geschäftsschließungen nach sich zieht?

Kiechle: Die Innenstadt wird sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln müssen. Das veränderte Einkaufsverhalten nach Corona und der Onlinehandel hinterlassen deutliche Spuren. Diesen Strukturwandel werden wir aktiv gestalten mit dem Ziel, auch unter veränderten Rahmenbedingungen die Innenstadt attraktiv zu erhalten. Die Innenstadt muss deutlich vielfältiger werden, mit einer bunten Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Kultur, Erholung und weiterhin natürlich auch Einkaufen.

Könnten Sie sich dort auch eine Art Kulturzentrum mit Bibliothek, Vhs, Restaurant, Cafe‘, Boutiquen, Dachterrasse und einem größeren Veranstaltungssaal (Ausstellungen, Konzerte, Vorträge u.a) vorstellen?

Kiechle: Vieles ist vorstellbar, aber im Moment ist es noch zu früh, um darüber zu sprechen.

Herr Oberbürgermeister, wir bedanken uns, dass Sie sich Zeit genommen haben.