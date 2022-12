Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest 2022

In der Krippenausstellung des Stiftsstadtfreunde e.V. in den Sparkassen-Arkaden ist das Weihnachtsfest bereits angekommen. Jetzt klopft es auch bei uns an der Tür. © Pöhlmann

Das Weihnachtsfest klopft an die Tür und das ist gut so.

Viele große Worte hat man in diesem Jahr gehört, gelesen oder ganz leibhaftig zu spüren bekommen. Da wären die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, die Inflation, die Energiepreise, nicht zu vergessen Corona. Und jetzt klopft ganz frech ein anderes großes Wort an die Tür: Weihnachten. Ja, wir kennen Dich viel länger als die anderen. Sicher, Du kommst jedes Jahr, Weihnachten. Du stehst im Kalender. Trotzdem kommt dein Klopfen unerwartet. Etwas zumindest.

Weißt Du, Weihnachten, das Wort des Jahres ist Zeitenwende. Es hätte ja sein können, dass in der neuen Zeit kein Platz mehr für Dich ist. Aber Du bist Da. Und du siehst gar nicht mal so weiß aus. Du hast eine Wetterwende mitgebracht sagen Meteorologen. Dafür ist es nachts in vielen deutschen Städten dunkler. Weißt Du ein paar haben befürchtet Dich ganz im Dunklen willkommen zu heißen. All das soll jetzt keine Rolle spielen. Komm herein, Weihnachten. In vielen Fällen kommst Du nicht allein. Du bringst Menschen mit Dir, die man genau so selten sieht, wie Dich.

Menschen, von denen man immer erst an Weihnachten erfährt, was sie so machen, wenn sie nicht Weihnachten feiern. Und das läuft mal gut, mal nicht. Am besten bist Du Weihnachten, wenn Du das Fundament bereitest, man vergisst, dass Du da bist. Und dann vielleicht kurz all das erlebt, was du versprichst: die Liebe, die Besinnlichkeit, den Frieden. Also bitte Weihnachten komme herein, rolle dich bei uns aus. Sei ein weihnachtlicher Teppich im Frühlingswetter, ein flauschiges Fundament für viele. Das Kreisboten-Team wünscht allen Leserinnen und Lesern ein schönes Weihnachtsfest!