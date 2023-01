Kempten: Wem gehört die Salzstraße?

Von: Dominik Baum

Gesine Weiß (r.) vom Freundeskreis Lebenswertes Kempten stellt die Umfrageergebnisse zur Salzstraße vor. © Baum

Kempten – Wem gehört die Salzstraße? Ein Aktionsbündnis stellt Umfrageergebnisse vor.

Wem gehört die Salzstraße? Einer Antwort auf diese Frage wollte das Aktionsbündnis „Eine für alle: Salzstraße fairteilen“ im vergangenen Jahr näherkommen. Über 600 Personen hat das Bündnis hierzu befragt und im Vorfeld Gespräche mit den ortsansässigen Gewerbetreibenden geführt. Welche Ergebnisse dabei herausgekommen sind, wurden nun erstmals am vergangenen Mittwochabend der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Kurz vor Veranstaltungsbeginn ging es im Veranstaltungssaal des Gasthauses „Zum Stift“ eng zu.

Eilig trugen die Veranstalter weitere Stühle herbei – statt der 70 angemeldeten Teilnehmer kamen am Ende knapp 90, die wissen wollten, wie die Zukunft in der Salzstraße aussehen könnte – darunter rund zehn Stadträte. Zum Abend eingeladen hatte das Aktionsbündnis „Eine für alle: Salzstraße fairteilen“, das sich aus demFreundeskreis Lebenswertes Kempten (FLKE), dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), der Mobilitätsgruppe Agenda 21, dem BUND Naturschutz und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) zusammensetzt.

Wie der Name bereits verrät, widmet sich das Aktionsbündnis einer der im Mobilitätskonzept der Stadt Kempten genannten Maßnahmen: der Salzstraße. Hierzu hatte das Bündnis zwischen dem 19. Mai und dem 1. August 2022 alle Bürger dazu aufgerufen, sich an einer Umfrage zu beteiligen. Am Ende waren es 614 Teilnehmer, darunter rund 100 Anwohner, die ihre Gedanken zur Salzstraße einreichten.

Die zwei größten Ärgernisse in der Salzstraße sahen die Umfrageteilnehmer in den fehlenden Radwegen (75 Prozent) und dem vielen Verkehr (74 Prozent), gefolgt von schmalen Gehwegen (66 Prozent), zu schnellen Autos (58 Prozent) und dem Lärm (43 Prozent). Weitere Handlungsfelder sahen die Bürger laut Umfrage in der Gefahr beim Durchfahren (36 Prozent), bei den Auto-Posern (32 Prozent), den kurzen Grünphasen für Fußgänger (30 Prozent), der Gefahr beim Queren (29 Prozent) und den Ampelwartezeiten für Fußgänger (21 Prozent).

Am wenigstens störten sich die Teilnehmer an den Radfahrern auf dem Gehweg (18 Prozent). Und was wünschen sich die Bürger in Zukunft? Laut Umfrage unter anderem mehr Radwege und langsamere Autos (je 67 Prozent), weniger Autoverkehr (61 Prozent), einen städtebaulich schöner gestalteten Stiftsplatz (55 Prozent), sicherere Schulwege und mehr Bäume (je 54 Prozent) sowie bessere Querungsbedingungen für Fußgänger (52 Prozent)

Die Lösungsvorschläge

Das Aktionsbündnis präsentierte nicht nur die Umfrageergebnisse, sondern stellte anschließend aus ihrer Sicht sinnvolle Lösungsansätze für die Salzstraße vor. Für die Kreuzung Salzstraße/Beethovenstraße (aktuell fünf Spuren für den motorisierten Verkehr) stellte Tobias Heilig vom ADFC eine Umgestaltungsvariante mit Gehwegen für Fußgänger und Schutzstreifen für Radfahrer vor. Der Engstelle zwischen Eberhardstraße und Stiftsplatz könnte mit einem sogenannten „Shared Space“ begegnet werden, ein verkehrsberuhigter Bereich, in dem nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt sei, sodass sich alle Verkehrsteilnehmer sicher fühlten.

Heilig verwies als Vorbild auf die Stadt Tübingen. An der Kreuzung Bodmanstraße seien für das Aktionsbündnis Bremsschwellen denkbar, die den Verkehr verlangsamen würden. Auch über eine Umgestaltung der Kreuzung an der Lindauer Straße machten sich die Initiatoren Gedanken und präsentierten ein auf den ersten Blick komplex anmutendes Schaubild, inspiriert von Städten aus den Niederlanden. „Durch vorgezogene Aufstellbereiche für Fahrradfahrer haben diese mehr Fläche zum Aufstellen und sind im Blick des Kfz-Verkehrs. Schutzinseln zwingen beim Abbiegen dazu, die Geschwindigkeit zu verringern“, erklärte Heilig dazu.

Das Fazit

Die Veranstalter betonten im Laufe des Abends wiederholt, dass es ihnen um kein Autoverbot oder eine Einbahnstraße als Lösung gehe, sondern um ein Angebot, das den Kfz-Verkehr, Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen berücksichtige. „Wir wollen der Politik Mut machen, deshalb freue ich mich, dass so viele Stadträte anwesend sind. Ich glaube, dass die Politik manchmal unterschätzt, wie weit die Bürger sind“, sagte Gesine Weiß vom Freundeskreis Lebenswertes Kempten und ergänzte: „Es ist ein dickes Brett, aber ich bin überzeugt, dass wir das zusammen schaffen.“

Und so lautete die Antwort der Initiatoren auf die ursprüngliche Frage: Die Salzstraße gehört allen. Hierzu seien Veränderungen notwendig – zumindest dann, wenn die Salzstraße nicht nur der Massenabfertigung des Verkehrs von Nord nach Süd dienen, sondern Kempten zu einer lebenswerteren Stadt werden soll. Hierbei verwies das Aktionsbündnis auf die Umfrage, laut derer sich 64 Prozent der Teilnehmer durch die störenden Aspekte in der Salzstraße in ihrer Lebensqualität eingeschränkt fühlen. Die Meinungen der anwesenden Gäste fielen bei der abschließenden Diskussionsrunde gemischt aus.

Das sagt das Plenum

Eine 62-jährige Kemptnerin beklagte die zu kurzen Grünphasen für Fußgänger. „Ich bin körperlich noch fit und schaffe es trotzdem nur bis zur Hälfte der Straße, bis die Ampel wieder auf Rot schaltet.“ Sie äußerte die Bitte, als erste Maßnahme auf langsame Fußgänger Rücksicht zu nehmen. Der Kemptener Dr. Wolfgang Heise, der sich als Bauingenieur im Ruhestand vorstellte, erzählte, dass er seit 2013 kein Auto mehr besitze und fast alle Besorgungen mit dem Fahrrad erledige. Handlungsbedarf bei der Salzstraße sehe er trotzdem keinen. „Ich benutze die Salzstraße nicht, weil ich sie als Radfahrer nicht brauche“, meinte Heise mit Verweis auf die vorhandenen Nebenstraßen.

„Bei manchen Kreuzungen muss man einfach drüber, da helfen auch Nebenstraßen nichts“, entgegnete daraufhin ein anderer Gast. Tatjana Preuß, Verkehrsplanerin und Stadträtin (AfD) äußerte sich ebenfalls kritisch, etwas an der Hauptachse für den Nord/Süd-Verkehr zu ändern: „Wird der Verkehr in der Salzstraße verlangsamt, wird er auf andere Straßen ausweichen. Das führt zu mehr Staus in der Innenstadt.“ Ein Tagespendler aus dem Ostallgäu meinte, dass er dazu bereit wäre, das Auto außerhalb des Stadtzentrums abzustellen. Hierzu müsse jedoch nicht nur die Salzstraße, sondern der Verkehr insgesamt angeschaut werden. Es brauche funktionierende P+R-Parkplätze, mehr ÖPNV und Fahrradboxen. Stefan Sommerfeld, Mobilitätsmanager der Stadt Kempten, nutzte den Abend, um auf die bereits durchgeführten Maßnahmen wie Verkehrszählungen und Vermessungen aufmerksam zu machen und erklärte: „Unsere Lösungen entstehen unter der Prämisse, dass die Salzstraße Hauptverkehrsweg für Kfz bleibt.“ Interessierte können die Umfrageergebnisse zur Salzstraße auf der Website des Freundeskreises Lebenswertes Kempten einsehen.