Wer sorgt für die benötigten KiTa-Plätze?

Von: Christine Tröger, Helmut Hitscherich

Ende 2025 sollen die ersten Sozialbau-Wohnungen in der Parkstadt Engelhalde bezugsfertig sein. © Stadt Kempten

Kempten – Zwar passierten Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die Parkstadt Engelhalde auf dem ehemaligen Saurer Allma Gelände nach dem Bauausschuss auch den Stadtrat einstimmig. Eine Debatte entbrannte aber in beiden Sitzungen um den Vertragspassus der regelt, dass die Sozialbau als Bauherr auf dem Areal bis zu 100 Betreuungsplätze schaffen soll, sofern die Stadt Kempten bis 2026 entsprechenden Bedarf anmeldet.

Hagenmaier wünschte sich eine flexiblere Gestaltung des Datums, bzw. eine Frist bis 2030, „so dass der Bauherr kein Schlupfloch hat“, und am Ende die Stadt für die Bereitstellung von bis zu 100 KiTa-Plätzen sorgen muss. Nach seiner Überzeugung werde bis 2026 keine Wohnung fertiggestellt sein. Wie Sozialbau-Chef Herbert Singer auf Anfrage erklärte, sei der Baubeginn für 2024 geplant und die ersten Wohnungen Ende 2025 bezugsfertig.

Thomas Baier-Regnery, Referent für Schule, Jugend und Soziales, erklärte, „die Bedarfsfestlegung liegt in der Hand der Stadt Kempten“. Der Bedarf für die nächsten Jahre errechne sich aus den 420 Wohnungen, die in der Parkstadt Engelhalde entstehen sollen. Hagenmaier insistierte aber: „Wenn der Bedarf nicht vorangemeldet ist“, entfalle die Verpflichtung laut Vertragspassus für den Vorhabensträger. Alexander Hold (FW) verstand „nicht ansatzweise“, warum man jetzt „das Haar in der Suppe“ suche.

Man habe „akuten Wohnungsmangel“ und mit der Sozialbau einen Partner, der der Stadt seit Jahren immer wieder aus der Patsche helfe. „Hören wir bitte auf unserem städtischen Partner weiter Steine in den Weg zu legen.“ Thomas Hartmann (Grüne) sah „kein Problem“, zumal es sich bei der Sozialbau um eine „überwiegend städtische Tochter“ handle und „der Aufsichtsrat überwiegend mit Leuten aus diesem Gremium bestückt ist“.