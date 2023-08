Kempten: Wirtschaftsjunioren diskutieren über Mitarbeitermotivation von morgen

Tauschten sich zur Generation Z in der Arbeitswelt aus (v.l.): Moderator Stefan Nitschke, Christian Skala (Scaltel), Miriam Schilling (Vaude), Hanns Dennifel (Berufsschule I Kempten), Prof. Dr. Wolfgang hauke (Hochschule Kempten), Matthias Brack (Brack Wintergarten). © Tröger

Kempten – Wie ist das mit der sogenannten „Generation Z“ und dem Fach- bzw. Arbeitskräftemangel? Wie hängt das zusammen und wie kann man zusammenzubringen, was offenbar nicht recht zusammenpassen will? Im „Sommergespräch der Wirtschaftsjunioren Kempten-Oberallgäu tauschten sich auf dem Podium Vertreter von Bildungseinrichtungen und Geschäftsführer aus den Bereichen IT, Handel und Handwerk unter der Überschrift „Wer macht’Z morgen“ dazu aus; eine Vertreterin der Generation Z verdeutlichte, wie diese „tickt“ und das zahlreiche Publikum im Stadttheater konnte per Scan des auf die Wand geworfenen QR-Codes Fragen platzieren.

Ansatz der Diskussion war die Prämisse, dass künftiger wirtschaftlicher Erfolg „eindeutig“ von der „Ressource Mensch in Arbeit“ abhängen wird. Um Unternehmen im Allgäu langfristig zu stärken, müsse man nicht nur dem akuten Qualifikationsengpass in Handwerk und produzierendem Gewerbe begegnen, sondern auch auf heutige Mitarbeiterbedürfnisse eingehen, so die Überzeugung. Rund zwölf Prozent der Bevölkerung gehören der Generation Z an, die Moderator Stefan Nitschke in den Jahrgängen zwischen 1995 bis 2010 verortete.

Und diese zwölf Prozent „haben ganz andere Ansprüche an Arbeit“ (Nitschke) bei ihrem Streben nach Sinnhaftigkeit und Zufriedenheit im Job (so die Einschätzung der Podiumsgäste unisono), als die vorigen Generationen. Es sei, so Nitschke, die erste Generation, die komplett mit Smartphone, Notebook und Internet aufgewachsen ist. Statt der großen Karriere sei ihnen Work-Life-Balance wichtig, Erlebnisausprägung und Likes in Social Media. Ganz „old school“ (aber wieder im Kommen) präsentierte Nitschke eingangs Zahlen statt per Powerpoint auf dem Flipchart.

Demographischer Wandel, Fachkräftemangel und die Generation Z

Da ist einmal die demographische Entwicklung mit zehn Prozent über 60jährige anno 1950; 20 Prozent im Jahr 2021 und 38 Prozent für 2050 erwartet. Prognosen rechnen mit Parität zwischen Beitragszahlern und Rentnern in nur wenigen Jahrzehnten. Dazu kommen die Auswirkungen des Fachkräftemangels – nicht nur, aber vor allem in Ausbildungsberufen wie dem Handwerk. Hatten sich 2001 noch 1,9 Millionen junge Menschen für ein Studium entschieden und 1,7 Millionen für eine Ausbildung, waren es laut Nitschke 2021 bereits drei Millionen Studierende und nur mehr 1,3 Millionen Auszubildende. Im vergangenen Jahr konnten von 500.000 Ausbildungsstellen lediglich 260.000 besetzt werden.

„Was verbinden Sie mit der Generation Z?“ war eine Speedrunden-Frage an die Podiumsgäste, die Christian Skala, Geschäftsführer Scaltel Gruppe GmbH, mit „Motivation, Freude, Schmerz“ beantwortete; fast als Gegensatz klang da „Freizeit, Teilzeit, Familie“ von Hanns Deniffel, Oberstudiendirektor und Schulleiter Staatliche Berufsschule I Kempten.

Werte haben sich verändert

Ein kurzes Intermezzo gab Stefanie Haid als auserwählte Vertreterin der Generation Z: Weder Lehre noch Studium abgeschlossen, gründet sie aktuell drei Unternehmen und ein Start-up im Bereich Digitalisierung. Wie sie erklärte, haben sich die „Werte verändert“ und Prestige nach außen, wie z.B. durch eine CEO-Position, interessierten die junge Generation nicht mehr. Arbeitgeber müssten die vielen Möglichkeiten, die die Digitalisierung biete, nutzen.

So seien der Generation Dinge wichtig wie „finanziell frei sein“, Flexibilität, oder „Homeoffice auf Vertrauensbasis“. Ihres Erachtens wirkt sich Geld auch nicht direkt auf Arbeit aus. Vielmehr müssten Hierarchien abgebaut und Nähe geschaffen werden, bei fairer Bezahlung. Wenn ich bei einer Lehre 500 Euro im Monat bekomme und danach wenig Perspektive habe, „wofür entscheide ich mich? – Natürlich für das Studium“, konstatierte sie.

Einblicke von Geschäftsführern aus verschiedenen Branchen

Matthias Brack, Geschäftsführer, Brack Wintergarten GmbH & Co. KG, ist überzeugt davon, dass die digitalen Arbeitsplätze nur möglich sind, weil es arbeitende Menschen gibt, die Wertschöpfung durch Produktion schaffen. „Wertschöpfung, Arbeit, Geld hängen sehr wohl eng zusammen.“ Zwar sei die Generation Z „digital affin“, scheiterten aber in der Arbeitswelt schnell, da sie sich mit Arbeitsprogrammen am Computer weniger gut auskennen würden. Dennoch habe er „Vertrauen, dass auch andere Wege“ zum Erfolg führen können, als die bisherigen. Auch sieht es bei der Vier-Tage-Woche im Handwerk – in seinem Unternehmen müsse man wetterbedingt eh oftmals länger arbeiten, wofür der Freitag entfallen könne – kein Problem.

Eine Vier-Tage-Woche hält Christian Skala, Geschäftsführer Scaltel Gruppe GmbH, als IT-Dienstleister mit einem 24 Stunden-Service „ohne großen Personalaufwand“ für nicht realisierbar. Als „Ergebnis oder Erlebnis“ bezeichnet er das aus seiner Sicht lediglich „herumdaddeln“ der Jugendlichen auf dem Handy und iPad, da sie dabei lernten, „dass sie etwas bekommen, wenn sie lange genug herumdrücken“. Und diese Generation Z fahre „unheimlich darauf ab, belohnt zu werden, was in seinem Unternehmen u.a. durch 22 verschiedene „Sozialbausteine wie Firmenwagen, Fitnessstudio“ etc. geschehe. Zur Mitarbeitergewinnung setze man auf einen Mix aus Lehrstellenbörsen, Tag der offenen Tür, Annoncen in Linkedin, Facebook sowie in den regionalen Zeitungen.

Generation Z und die Herausforderungen für Unternehmen

„Faul sind sie nicht“, attestierte Personalleiterin Miriam Schilling von der Vaude Sport GmbH der Generation Z, gestand aber angesichts der neuen Ansprüche auch: „Es haut uns fast vom Stuhl“, wenn die Leute frisch vom Studium kommen und „nur Teilzeit arbeiten wollen“. Man sei jedenfalls offen für neue Arbeitsmodelle, wie beim Thema „Workation“ – Mobiles Arbeiten, auch vom Ausland aus. Allerdings „gibt es nicht nur Jobs für Leute, die digital arbeiten“. Gescheitert sei der Versuch, im Marketing die Führungsebene abzubauen. Das habe viele Mitarbeiter überfordert. „Extrem gechallenged“ sei man in puncto Gehaltstransparenz, dabei könne man Unternehmen nicht vergleichen.

Von der Generation Z könne man lernen, „dass wir uns nicht nur über den Beruf definieren“. Prof. Dr. Wolfgang Hauke, Präsident Hochschule Kempten, sieht keine „Über-Akademisierung“ und rechnet in den nächsten drei Jahren zudem mit sinkenden Zahlen. Dass die jungen Menschen keine Leistungsbereitschaft zeigten, sei nicht der Fall, diese habe sich „nur verändert“. Allerdings hätten sie seines Erachtens keine klaren Ziele, sondern seien eher auf der Suche. Für ihn ist das A und O „miteinander und nicht übereinander reden“. Es braucht Leute „mit Hand und Kopf“, sagt Hanns Deniffel.

Dafür arbeite die Berufsschule I mit 800 Firmen zusammen. Ob die junge Generation Ziele hat, „weiß ich nicht genau“. Aber die Schüler „haben Corona hinter sich und haben Angst vor dem Krieg“, und nicht den einstigen Traum eine Familie zu gründen und ein Haus zu bauen. „Wenn wir es nicht schaffen, für ausländische Arbeitskräfte eine Kultur aufzubauen, werden wir einen Wohlstandsverlust erleiden, den wir uns noch gar nicht vorstellen können.“