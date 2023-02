Kempten: Stadtrat fällt im Abwägungsprozess um PV-Anlage mit Bus-Ladestation eine erste Entscheidung

Von: Christine Tröger

Wo soll die PV-Anlage mit Busladestation stehen? Im Stadtrat fielen dazu einige Meinungen. © Panthermedia/multicanarias

Kempten – Es hatte etwas von einer Posse, diese Diskussion des Stadtrats darüber, wie es mit der Photovoltaikanlage mit Ladestation für Omnibusse weitergehen soll. Auch taten sich ganz neue Bündnisse auf, alles um der Sache Willen und gegen „freiwillige Beschränkung des eigenen Denkvermögens“, wie Sibylle Knott (parteilos für die CSU) gegen Ende der rund dreistündigen Debatte sagte. Diese drehte sich um die Frage, ob das von Busunternehmer und Stadtrat Helmut Berchtold (CSU) zusammen mit Busunternehmer Martin Haslach angestoßene Projekt nun an deren favorisiertem Standort südlich des Bachtelweihers weiter vorangetrieben werden soll; oder ob alternativ ein Bebauungsplan auf einer Fläche entlang der A7 zwischen der B12 und der Lenzfrieder Straße erfolgen soll.

Letzterer war zwei Tage vor der Gremiumssitzung von den Grünen, Freien Wählern-ÜP (sie hatten einen entsprechenden Antrag bereits am 9. September .2022 gestellt), SPD und FDP beantragt worden. Das Ende vom Lied: Mit 21:18 Stimmen soll für das Vorhaben am Bachtelweiher ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden; mit 36:3 fiel der Beschluss parallel ein Bauleitverfahren für die städtische Fläche an der A7 im Stadtteil Bühl durchzuführen.

Wie Baureferent Tim Koemstedt vortrug, hält die Verwaltung das Naherholungsgebiet Bachtelweiher mit unter anderem landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht für den idealen Standort. Dann stellte Ullrich Kremser (FDP) den Antrag auf nicht-öffentliche Sitzung, um einzelne Stadträte zu schützen, so seine Begründung. Das wiederum hielt OB Thomas Kiechle nicht für geboten, entschied sich kurz darauf aber um. Das hieß für alle Anwesenden (inklusive Pressevertreter natürlich) den Saal zu verlassen und eine gute Stunde vor geschlossener Tür auszuharren. Zahlreiche Stadträte ärgerten sich im Anschluss an die Sitzung über diese Maßnahme, die „unnötig“ gewesen sei, und wenn überhaupt, dann nur eine Viertelstunde lang.

PV-Anlage mit Bus-Ladestation in Kempten: Die „geheime“ Beratung

Das Komische an der Sache: Gleich zu Beginn der wieder öffentlichen Debatte griff Thomas Kaser (parteilos) Passagen aus der ‚geheimen‘ Beratung auf. Haslach und Berchtold hätten als GbR das Grundstück am Bachtelweiher bereits erworben. „Die halten den Kopf hin“; am Bühl dagegen die Bürger, begründete er sein Votum pro Bachtelweiher. Franziska Maurer (Grüne) sah an der A7 „nicht zwingend“ die Stadt als Bauträger in der Pflicht und betonte trotz mancher Bedenken, die Förderung könne bei Verzögerungen verfallen: „Ich möchte das Projekt nicht stoppen“, sondern das Bestmögliche für Kempten, und das seien beide Aufstellungsbeschlüsse. Walter Freudling (AfD) wollte als „Entscheidungsgrundlage“ vorab geklärt wissen, ob die KVB (Kemptener Verkehrsbetriebe) oder das AÜW (Allgäuer Überlandwerk) als Betreiber in Frage kommen.

Dr. Dominik Spitzer (FDP) schoss vor allem in Richtung Grüne: Auch bei einem Naherholungsgebiet müsse man angesichts des Klimawandels „in anderen Sparten denken“ und „keine Abstriche machen, was die Energiegewinnung betrifft“. Thomas Hartmann (Grüne) hatte eher ein Problem mit den vielen „Nebelkerzen“, die es rund um das Projekt gegeben habe. Bühl sei „die einzig sinnvolle Lösung“, auch weil es dort „unsere Hoheit“ sei und nicht die von privaten Investoren. Katharina Schrader (SPD) erinnerte an die kürzliche Diskussion über PV-Anlagen auf dem Mariaberg, bei denen der Landschaftsschutz ein Gegenargument gewesen sei.

Deshalb müsse im Bauleitverfahren geprüft werden, „wo wollen wir PV-Anlagen haben“. Es dürfe nicht hier eine Ausnahme geben und dort nicht. Befremdlich fand sie, dass Fraktionen, die in diesem Abwägungsprozess und „offenen Verfahren“ Fragen stellten, als „Totengräber“ bezeichnet würden. Barbara Haggenmüller (Grüne) fürchtete, mit einer Ausnahmegenehmigung am Bachtelweiher einen „Präzedenzfall“ zu schaffen. Eine andere Art von Präzedenzfall sah ihr Fraktionskollege Theo Dodel-Hefele für gepachteten Boden: „Durch solche Entscheidungen wächst das Risiko, dass ich als Landwirt Flächen verliere, die existentiell sind.“

Baurecht oder Förderung?

Kiechle wies zwischendurch mehrfach – vergeblich – darauf hin, dass es „jetzt nur um einen Aufstellungsbeschluss“ gehe, der noch keine Rechtskraft habe und Details später zu klären seien. Derweil warb Thomas Kreuzer (CSU) für die „unglaubliche Chance“, wenn man den ÖPNV in Kempten „mit grünem Strom elektrifizieren kann“. Das gebe es in keiner anderen Stadt. Aktuell gebe es für solche Projekte noch eine Förderung und die Verträge mit den Busunternehmen seien bis 2029 fest: „Da fährt kein anderer Bus“, so sein Wink, dass die Stadt Kempten profitiere. Es gehe um Baurecht, „an dem wir uns messen lassen müssen“, nicht um Förderung, positionierte sich Andreas Kibler (Freie Wähler-ÜP) gegen den Standort Bachtelweiher.

Er wolle in ein paar Jahren „keinen Flickenteppich an PV-Anlagen haben“. Und Parteikollege Alexander Hold mahnte: „Das Einzige, was das Projekt verzögert, ist die Zweigleisigkeit.“ Zudem prophezeite er beim Bachtelweiher Widerstand aus der Bevölkerung. Dominik Tartler (Future For Kempten) baute eine bedrohliche Klimakrisen-Kulisse auf und forderte die Stadt auf, schnell zu handeln und „auch mal unkonventionelle Wege“ zu gehen, denn „das Haus brennt“.

Bachtelweiher und/oder alternativer Bebauungsplan?

Und für FFK-Mitstreiter Julius Bernhard stellte sich „keine Oder-Frage sondern eine Und-Frage“. Für Tobias Hiepp (CSU) war es dagegen eine Weder-Noch-Frage: „Wir werden es nicht schaffen, Deutschland komplett mit grüner Energie zu versorgen“, sondern immer auf Importe angewiesen sein. Wir seien „ein dicht besiedeltes Land“ und könnten es uns nicht leisten, Land durch „Schnellschüsse“ zu verbrauchen. Ohne Leitlinie werde er keinem Beschluss für PV-Flächen zustimmen – was er als Einziger aus CSU-Reihen auch tat.

Da man laut Erlass der Regierung ab 2035 regenerativ sein müsse, „brauchen wir beide Standorte“, bat Michael Hofer (UB-ödp) deshalb, auch beide zu prüfen. Sowohl dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne) als auch ihre Fraktionskollegin Gerti Epple wiesen darauf hin, dass es beim Klimaschutz nicht nur um Energie gehe, sondern u.a. auch um Ökologie.

Laut Epple würde die PV-Anlage am Bachtelweiher auf einer landwirtschaftlichen Fläche gebaut, „die für Gemüseanbau geeignet ist“, wobei regionaler Anbau in Zukunft an Bedeutung gewinnen würde. Man müsse froh darüber sein, dass „private Investoren“ so ein Projekt stemmen wollen, wies Tatjana Preuß (AfD) darauf hin, dass es nur um eine PV-Anlage mit Ladestation gehe – „ohne Busverkehr“.

Die Investorensicht

Investor und Stadtrat Helmut Berchtold, der als Betroffener Diskussion und Abstimmung nur als Zuschauer verfolgte, kann die Bedenken bei vielen Gremiumsmitgliedern nicht nachvollziehen. Wie er auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, sei z.B. mit dem derzeitigen Pächter der landwirtschaftlichen Flächen nach Lösungen gesucht worden, wie er nun immerhin 80 Prozent davon weiterhin nutzen könne. Auch einem Grundstückstausch stünden er und Haslach offen gegenüber: „Von uns aus sehr gerne – ein klares Ja.“ Seines Wissens werde die Möglichkeit auch seitens der Stadt geprüft. Würde das Grundstück im Besitz der Stadt bleiben und die beiden Busunternehmer nur Bau und Betrieb übernehmen, wäre das aus seiner Sicht allerdings „sehr schwierig“, da er eine Grundschuld als Sicherheit brauche.

Allein die erforderliche Technik käme, so Berchtold, auf eine Investition in Höhe von 19,8 Millionen Euro. Die maximale Förderung betrage 90 Prozent und sei für 25 Jahre zweckgebunden. Laut Vertrag müsse darüber mit der KVB auch auf den Cent abgerechnet werden. Es sind vor allem zwei Gründe, die Berchtold zu dem Projekt antreiben: Einmal wäre er „sehr stolz, den ÖPNV in so kurzer Zeit CO2-neutral zu bekommen“. Zum anderen sieht er damit eine größere Chance, das seit knapp 100 Jahren bestehende Familienunternehmen weiterführen zu können. Denn 2029 muss der ÖPNV neu ausgeschrieben werden – und das CO2-neutral. Um Billiganbieter, die den Preiskampf in der Regel mit „grünem Atomstrom“ aus Frankreich bestreiten würden, aus dem Feld schlagen zu können, will Berchtold zusammen mit Haslach günstig selbst Strom produzieren und damit die bis dahin voraussichtlich 50 E-Busse starke Flotte versorgen.

Für 27 E-Busse habe man bereits eine Förderzusage, könne aber so viele momentan gar nicht laden. Zudem habe man zusammen den „ganzen Background“ mit der für die Ladelogistik notwendigen EDV und zwei Betriebshöfen. Die Kritik mancher Stadtratskollegen, so werde ab 2029 ein Monopol für die Berchtold und Haslach GbR geschaffen und der Preis für den selbst erzeugten Strom womöglich nach erneutem Zuschlag ab 2029 steigen, bezeichnet Berchtold als „völlig unberechtigt“. Schließlich „wollen wir die Stadt doch nicht löffeln“

Kommentar von Christine Tröger

„Keine einfache Entscheidung und leicht hat es sich der Stadtrat auch nicht gemacht. Schade, dass durch den Einschub eines nicht-öffentlichen Teils der Eindruck von Gemauschel erweckt wurde. Transparenz geht anders und das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen auch. Nun ist also eine erste Entscheidung gefallen. Die Zweigleisigkeit schien manch einem Gremiumsmitglied willkommen, um keine klare Stellung beziehen zu müssen. Wohin die Reise gehen wird, ist also nach wie vor offen. Risiken bergen beide Varianten. Die am Bachtelweiher vor allem für die Investoren, sollten sie bei der Ausschreibung 2029 trotz ihrer Bemühungen von einem Konkurrenten unterboten werden. Städteplanerisch aber auch für die Stadt.

Also doch der Standort an der A7? Für einen Grundstückstausch könnte die rechtliche Grundlage fehlen, da es städtische Flächen sind, die normalerweise ausgeschrieben werden müssten. Vielleicht gibt es ja die passende Ausnahme. Ein auch über 2029 moderater Strompreis müsste wohl auf Vertrauen basieren. Würde die Berchtold und Haslach GbR den Preis erhöhen, würde das die Kasse der KVB und damit den Stadtsäckel belasten. Und ja, Klimaschutz ist weit komplexer, als einem immer weiter wachsenden Energiebedarf durch immer mehr Produktion Vorschub zu leisten.“