Wohngeld und Stromsperren

Von: Martina Ahr

Wohngeld haben im Jahr 2021 1.933 Personen in Kempten erhalten. (Symbolbild) © PantherMedia/Birgit Reitz-Hofmann

Kempten – Wohngeld und Stromsperren waren Themen im Ausschuss für soziale Fragen.

„Wir kommen in eine schwierige Zeit“, sagt Thomas Baier-Regnery, Referatsleiter für Jugend, Schule und Soziales, im Ausschuss für soziale Fragen. Weiterhin sei mit steigenden Kosten für Lebenshaltung und Energie zu rechnen, die Angst vor unvorhersehbaren Ausgaben steige. Deutschlandweit steige die Armutsquote an – das spiegelt sich auch in Kempten wider. Etwa 9.000 Personen sind laut Baier-Regnery in Kempten von Armut bedroht. Davon beziehen derzeit 969 erwachsene Personen Grundsicherung, außerdem erhalten 896 Kinder Leistungen. Wohngeld haben im Jahr 2021 1.933 Personen erhalten. In Sachen Wohngeld stehe aber eine Reform an, berichtet Baier-Regnery. Damit werde die Zahl der Empfänger und Empfängerinnen deutlich steigen. Man gehe von einer Verdreifachung der Berechtigten aus und rechnet mit etwa 6.300 Personen. „Die Zahlen drücken aus, in welcher angespannten Situation wir uns gerade befinden“, so Baier-Regnery. Das sehe man auch in unterschiedlichen Einrichtungen wie Tafelläden, Wärmestube, Schuldnerberatung und städtischen Unterkünften. Es werde zunehmend schwierig, dem steigendem Ansturm gerecht zu werden. Auch die Wohngeldreform stellt die Verwaltung vor eine Herausforderung. Der zusätzliche Aufwand für das Personal falle groß aus.

„Eine Stromsperre passiert nicht von heute auf morgen“

Die Sorge vor Preissteigerungen beim Strom treibt viele um. „Eine Stromsperre passiert nicht von heute auf morgen“, beruhigt Baier-Regnery. Das AÜW stehe ohnehin schon seit Jahren mit dem Amt für soziale Leistungen und Hilfen in Kontakt, um Lösungen zu finden, wenn Stromschulden entstehen – bevor es zur Sperre kommt. Dafür gebe es mehrere Instrumente, so können beispielsweise Stiftungen eingeschaltet werde. „Die Stadt kann nicht einfach Stromschulden übernehmen, aber wir können gemeinsam nach Lösungen suchen.“

Bürgerschaftliches Engagement

Die Stadt sieht sich vor der Aufgabe, soziale Schwierigkeiten abzufangen. „Aber das wird nicht vollumfänglich gelingen“, fürchtet Baier-Regnery. Es sei ein Kraftakt notwendig, um die kommende Zeit zu überwinden. Das betreffe auch Privatpersonen. Bürgerschaftliches Engagement werde in der kommenden Zeit wichtig werden, Personen, die sich einbringen wollen, würden gebraucht. Grünen-Stadtrat Lajos Fischer glaubt, dass nicht jeder, der Hilfe benötigt, sich bei den entsprechenden Hilfestellen meldet. Man müsse „Brücken schaffen zwischen Bedürftigen und Hilfestellen“, ein Punkt, an dem Privatpersonen ansetzen könnten. Ebenso brauche man laut Fischer einen Notfallplan für diejenigen, die nicht mehr heizen können. In verschiedenen Städten seien öffentliche Räume zum Aufwärmen geplant.