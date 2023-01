Kemptener Elektrobusse und Ladestation: Busunternehmer hoffen „auf Wunder“

Von: Helmut Hitscherich

Ein batterieelektrischer Midibus war zu Testzwecken schon in Weilheim unterwegs. 50 Elektrobusse werden die Kemptener Busunternehmer Helmut Berchtold und Martin Haslach beschaffen. Ob der getankte Strom energieautark sein wird? © Stadtwerke Weilheim

Kempten – Die Pläne hatten bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden Busunternehmer Martin Haslach und Helmut Berchtold haben Pläne in der Schublade für eine E-Omnibus-Ladestation sowie dazugehöriger Freiflächen-Photovoltaikanlage. Es zwickt aber bei der Standortsuche.

In der Kritik stand der angedachte Standort am Bachtelweiher (der Kreisbote berichtete.). Nach den jüngsten Entwicklungen steht es um die eingeplanten Fördermittel für das Projekt sehr schlecht. Den beiden Unternehmern bleibt der Wunderglaube.

In der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses vom Dezember sollte einem Vorbescheid für den Neubau der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit Ladestation für Omnibusse am Bachtelweiher (Klingener Weg) zugestimmt werden. Der Grund: Die Busunternehmer Helmut Berchtold und Martin Haslach wollen 50 Elektrobusse für den ÖPNV beschaffen. Das Bundesministerium für Umwelt fördert die Anschaffung von mehr als fünf Elektrobussen. „Wir haben jeweils Förderbescheide über 12 und 15 Busse vom Bund. Die werden wir also bis 2025 beschaffen“, sagte Martin Haslach.

Regierung von Schwaben eingeschaltet

Bezüglich des Ladehubs und der PV-Anlage musste der Förderantrag für dieses Vorhaben zusammen mit einer Baugenehmigung bis 31. Januar 2023 eingereicht werden. Da sich das Grundstück aber im Außenbereich befindet, gilt dort Bauverbot für dieses Projekt, weil die PV-Anlage keine sogenannte „privilegierte Anlage“ ist. Dem Antrag auf Vorbescheid wurde deshalb im Bauausschuss nicht zugestimmt. Stattdessen wurde er der Regierung von Schwaben zur fachlichen Prüfung vorgelegt.

Auf Nachfrage des Kreisboten hat Baureferent Tim Koemstedt am 25.01.203 mitgeteilt: „Die Prüfung der Regierung von Schwaben hat die Rechtsauffassung der Stadt bejaht und lehnt die PV-Anlage und den Ladehub im Außenbereich ab. Damit ist die Anlage am Klingener Weg gestorben.“ Für ihn kommt es jetzt darauf an, so schnell wie möglich nach anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen, zumal dieses Vorhaben „von allen Seiten unterstützt und als zukunftsfähig betrachtet wird“.

Darauf komme es jetzt an:

Koemstedt schlägt vor, das Thema erst dann wieder auf die Tagesordnung zu setzen, wenn die Antragsteller ein anderes Grundstück besitzen. „Wenn es jetzt auf die Tagesordnung kommen würde, könnte man nur den Antrag auf Vorbescheid ablehnen.“

Ein von den beiden Busunternehmern ins Auge gefasstes Grundstück zwischen Gewerbegebiet Bühl und der A7 komme nach einem Gespräch mit Wirtschaftsreferent Dr. Richard Schießl im Augenblick nicht in Betracht. „Von daher scheint vorerst der Versuch gescheitert, durch schnelle Entscheidungen die wirklich üppigen Fördermittel nach Kempten zu holen“, sagt Busunternehmer Martin Haslach.

Antrag trotzdem eingereicht

Ungeachtet dessen will man dennoch den Förderantrag einreichen in der Hoffnung, dass „ein Wunder passiert“ und doch noch Baurecht am Bachtelweiher ermöglicht wird bzw. auf die Fläche an der A7 zugegriffen werden kann. Hier müsste dann das Verfahren zum Erwerb (Kauf, Pacht, Erbpacht) der Fläche geklärt werden.

„Momentan sind wir erst einmal enttäuscht. Und das ohne Schuldzuweisungen. Wir verstehen alle Positionen und Argumente. Nur in Summe hat es dazu geführt, dass wir heuer nicht in die Umsetzung kommen. Weder am Bachtel noch sonst wo. Die PV-Anlage mit Ladehub ist unabdingbar, wenn man nicht von Stromanbietern abhängig sein möchte“, so Haslach.

