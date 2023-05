Kemptener Jazzfrühling 2023: Hohes Niveau beim Jazzwettbewerb

Von: Jürgen Kus

Teilen

Preisrichter Alexander Hold (2.v.l.) gratuliert den Teilnehmern des Jazzfrühling-Wettbewerb. Der erste Platz geht an „Renner“. © Jürgen Kus

Kempten - Was soll man zum Förderwettbewerb des bayerischen Jazzverbands sagen, der am Dienstagabend nun bereits zum neunten Mal innerhalb des Kemptener Jazzfrühlings ausgerichtet wurde? The same procedure as every year? Nein, überhaupt nicht!

Denn es ist jedes Jahr von Neuem spannend, junge Bands zu hören, die – auch wegen der Vorauswahl für diesen Wettbewerb – auf einem musikalischen Niveau unterwegs sind, das sich nicht gravierend von dem der bereits etablierten Gruppen und Formationen des restlichen Kemptener Jazzfrühlings unterscheidet. Und es ist immer wieder aufschlussreich, im direkten Vergleich an einem Abend dann doch Unterschiede, Nuancen, Qualitäten und Ungereimtheiten festzustellen.

Ein unheimlich kraftvoller Auftritt der letzten Band mit dem Namen von zwei Mitgliedern, den Brüdern Renner, hinterließ nicht nur bei der Jury, sondern auch beim Publikum den stärksten Eindruck.

Kemptener Jazzfrühling 2023: Hohes Niveau beim Jazzwettbewerb

Zunächst war man nach zwei Bands, die sich der klassischen Jazzquartettbesetzung mit Saxofon und Piano verschrieben hatten, über den frischen, zupackenden Sound nur von Posaune, Kontrabass und Schlagzeug überrascht. Das war der Sound, der jetzt das zuvor Gehörte noch toppte. Dabei spielten die vorangegangenen „Lenny Rehm Quartett“ und „Maxim Frischmann Quartett“ bereits hörenswert eigenständigen Modern Jazz, einmal mehr rhythmisch betont, einmal mehr lyrisch ausgerichtet, mit dem man beiden den ersten Platz zugetraut hätte.

Dass dann die erste Band des Abends, KOOB, den zweiten Platz erhielt, darüber hätte sich ebenso trefflich wie unnütz streiten lassen. Deren Ausflug in den Freejazz hatte man als epigonenhaft nachahmend oder bunten Farbtupfer im Kontext der anderen Bands sehen können. Die Jury entschied sich wohl für letzteres und gab ihr den zweiten Platz.

Erster Platz ging an „Renner“

Jedenfalls, beim ersten Platz für „Renner“ waren sich alle sehr schnell einig. Ihnen winkt jetzt eine gesponserte Tournee durch bayerische Jazzclubs. Die Renners und auch ihr Bassist Nils Kugelmann waren bereits im letzten Jahr mit anderen Besetzungen im Bandwettbewerb angetreten und damals leer ausgegangen. Man sieht, auch beim Jazz kommt es auf die richtige menschliche Kombination an.