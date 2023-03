Kemptener Karatekas erkämpfen 13 Medaillen beim Lions Cup in Lustenau

Von: Melanie Weidle

Teilen

Die Kemptener Nachwuchskämpfer in Lustenau. © Melanie Weidle

Kempten – Einen erfolgreichen Wettkampftag erlebten die Nachwuchswettkämpferinnen und -wettkämpfer des 1. Kemptener Karate Dojos im TV Kempten in Lustenau bei Bregenz.

Für die Kemptener begann der Tag siegreich. In den ersten Disziplinen gab es zwei Goldmedaillen: Lia Dannheimer (neun) setzte sich im Kata (Scheinkampf) Einzel der Mädchen U10/Orangegurte Runde um Runde knapp mit 3:2 durch, gewann auch das Finale und stand bei ihrem ersten offiziellen Wettkampf ganz oben auf dem Siegerpodest. Philip Schöler (neun) siegte bei den Jungs U10/Orangegurte in seinen ersten vier Duellen mit 5:0 und zog durch einen 4:1-Sieg im Halbfinale ins Finale ein.

Auch dort behielt er die Oberhand und durfte die Goldmedaille in Empfang nehmen. Einen weiteren Titel holten Theo Zanker (13), Hannes Wimmer (13) und Domenik Canci im Kata Team U14/U16 Oberstufe. Sie ließen der Konkurrenz keine Chance und schlugen alle Gegner mit 5:0. Im Kata Einzel U16/ Oberstufe sicherte sich Canci Silber. Seine Schwester Fabienne (zehn) schaffte bei den Mädchen U10/Orangegurte mit drei Siegen den Sprung ins Finale und wurde Zweite. Jeweils Bronze gab es für Zanker bei den Jungen U14/ Oberstufe und Mia Morgenstern (15) bei den Mädchen U16/Oberstufe.

Kemptener Karatekas machen beim beim Lions Cup in Lustenau eine gute Figur

Mit einer 2:3-Niederlage im kleinen Finale schrammte Elena Pampu (elf) bei den Mädchen U12/Grün-,Blaugurte als Fünfte am Podest vorbei. Philip Schöler, Levi Benker (neun) und Ben Kaderabek (neun) starteten in Lustenau erstmals zusammen im Kata Team und durften sich über die Silbermedaille freuen. Weitere Erfolge gab es im Kumite (Freikampf): Bei ihrem jeweils ersten Wettkampf zeigten Eduard Nishori (zehn) und Elias Weber (12) ihr Können. Nishori holte sich Bronze in der Kategorie U12/-32 Kilogramm, Weber sicherte sich bei den Jungen U14/- 50 Kilogramm den zweiten Platz.

Mit jeweils Platz fünf verpassten Jakob Kathrein (zehn) (U12/- 38 Kilogramm) und Michael Avdosyev (neun) (U10/+28 Kilogramm) knapp den Sprung aufs Podest. Jonah Grillinger (elf) gewann bei den Jungen U12/+38 Kilogramm Gold. Lorenz Bechteler (15) wurde in der Kategorie U16/+70 Kilogramm Zweiter und Domenik Canci machte mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Jungen U16/-60 Kilogramm seinen Medaillensatz komplett. Mit den gezeigten Leistungen aller und dem dritten Platz im Medaillenspiegel waren die Trainerinnen Katharina Morgenstern, Annika Garber, Melanie Weidle sowie Trainer Thomas Dannheimer sehr zufrieden.

Lesen Sie hier weiter zum Thema Karate