Kemptener Kartslalomfahrer mit überzeugender Leistung

Die Jugendkartfahrer des MSC Scuderia Kempten fuhren gute Platzierungen ein. © -

Kempten/Günzburg - Zum vierten Lauf der diesjährigen Allgäuer Jugendkartmeisterschaft ging es kürzlich nach Günzburg. Auch wenn das Wetter nicht durchgängig trocken blieb, waren die Verhältnisse innerhalb der einzelnen Altersklassen zumindest fair.

Der eng gesteckte Parcours war sehr fehleranfällig, entsprechend viele Pylonen fielen insbesondere bei den Kleinsten. In der Altersklasse 2 (10-11 Jahre) konnte der jüngste Fahrer der Scuderia voll überzeugen. Mit sehr starken Laufzeiten und nur einer Pylone holte sich Paul Schaarschmidt als Fünfter seinen ersten Pokal bei einem Auswärtsrennen.

Nicht ganz an die Fahrzeiten von Paul konnte Leon Müller in der Altersklasse 3 (12-13 Jahre) anknüpfen, dennoch erreichte auch er in seiner erst zweiten Saison einen guten 8. Platz.

Klassensiege für Gianluca Schieß

In der Altersklasse 5 (16-18 Jahre) ging es ganz knapp her, die einzelnen Fahrer des Podiums trennten ganze 0,4 Sekunden. Gianluca Schieß holte seinen Klassensieg mit zwei nahezu identischen, fehlerfreien Wertungsläufen, damit konnte er seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbauen. Und in der Altersklasse 6 (19-21 Jahre) wurde Robin Uhlemayr Dritter. kb