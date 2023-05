Kemptener Kornhaus auf dem Prüfstand: Kosten für laufende Sanierung steigen erneut

Von: Martina Ahr

Das Kornhaus wird umgebaut und modernisiert: Bei Baustellenführungen erhalten Interessierte Informationen und Einblicke. © HD Remigius Heubuch

Kempten - Erneute Kostensteigerung: 25.652.444,07 Euro – das ist die Summe, die das Ulmer Architekturbüro Hochstrasser aktuell für die Sanierung des Kornhauses ansetzt. Der Grund für die zusätzlichen Kosten seien Schädigungen und Mängel in der Bausubstanz, die erst im Laufe der Sanierungsarbeiten aufgefallen sind.

Im Oktober 2022 stellte Architekt Adrian Hochstrasser im Werkausschuss eine Prognose für die Gesamtkosten vor. Diese lagen bei 16,5 Millionen Euro. Er hatte damals angekündigt: „Wir glauben, dass es noch weitere Kostensteigerungen gibt. Wir gehen von 20 Millionen Euro Gesamtkosten aus.“ Hochstrasser hatte im Oktober neben dem schlechten Zustand des Kornhauses die schwierige Weltlage, Inflation, Pandemie, Kurzarbeit und den Krieg in der Ukraine mit als Gründe für die steigenden Kosten angegeben.

Kemptener Kornhaussanierung: Alter Zustand schlechter als gedacht

Jetzt zeigt sich: Auch die 20 Millionen Euro reichen nicht aus. Der schlechte Zustand des Kornhauses erfordere zahlreiche zusätzliche Maßnahmen, so Hochstrasser. Im „Großen Saal“ etwa müsse der Boden und die Decke (Traverse) erneuert werden, außerdem sei die Leitungsführung im Bereich des ehemaligen Bühnenpodestes nicht so möglich, wie es geplant war – hier habe man massive Betonagen gefunden, die den ursprünglichen Plan unmöglich machen.

Auch neue Bühnentechnik müsse installiert werden, die Küchenanlage bedürfe einer Reinigung – die einen Rückbau erfordert. Der Südturm und das Westdach weisen laut Hochstrasser „erhebliche Mängel“ auf, die ebenfalls zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen.

Aktuelle Kostenschätzung für Kornhaussanierung beinhaltet Risikobetrachtung

Das Bauvolumen hat sich mit diesen Zusatzaufgaben mehr als verdoppelt: Insgesamt müssen nicht wie ursprünglich vorgesehen 10.932 Kubikmeter Rauminhalt saniert werden, sondern 24.951 Kubikmeter. Dazu kommen Wünsche des Denkmalamtes, so Hochstrasser, die bisher nicht auf dem Plan stünden. „Wir erwarten jetzt keine Überraschungen mehr“, so Hochstrasser. Die Kostenschätzung von 25,6 Millionen Euro beinhalte eine Risikobetrachtung in Höhe von 1,85 Millionen Euro.

Eröffnungstermin verzögert sich

Mehr Sanierungsaufgaben – das bedeutet auch mehr Zeitaufwand. Das Kornhaus wird nicht, wie ursprünglich geplant, 2024 wieder eröffnen, sondern wohl erst ein Jahr später – die Nutzungsaufnahme sei aktuell für April 2025 geplant.



Hans-Peter Hartmann (Freie Wähler) zeigte sich verärgert über die erneute Kostenexplosion. Der Ablauf erinnere ihn an den Bau des Berliner Flughafens BER. Dort seien dann aber die Köpfe ausgetauscht worden, das sei hier nicht der Fall. CSU-Stadtrat Helmut Berchtold ist besorgt angesichts der ohnehin angespannten Finanzlage. „Das Geld fehlt dann woanders“, sagt er.

Oberbürgermeister Thomas Kiechle findet, „man hätte das Projekt anders angehen müssen“. Da es sich beim Kornhaus um „die gute Stube der Stadt“ handle, gelte nun: „Wir müssen jetzt zwei Augen zudrücken und da durch.“

Vorsätze für zukünftige Sanierungsprojekte

Baureferent Tim Koemstedt sieht einen Lerneffekt für künftige Projekte: „Wir müssen uns im Vorfeld sehr genau ansehen, welche Substanz wir haben.“ Es gebe im Bestand Gebäude, gerade im Bildungsbereich, „die sicherlich auch Risiken haben“. Außerdem sei nun klar geworden, dass gute Dokumentation wichtig sei: „Das müssen wir uns dick ins Pflichtenheft schreiben.“

Einblicke hinter die Kulissen des Kornhauses und seiner Sanierung Interessierte können sich selbst ein Bild von der Kornhaussanierung machen: Die Baustellenführungen finden von Freitag, 9. Juni, bis einschließlich Sonntag, 11. Juni, täglich von 10 bis 18 Uhr statt. Die Führungen beginnen im Fünf-Minuten-Takt und dauern etwa eine halbe Stunde. Eine Teilnahme ist nur mit uhrzeitgebundenem Einlassticket möglich. Kostenlose Tickets sind unter www.kempten.de/kornhaus erhältlich. Weitere Informationen erhalten die Teilnehmenden im Anschluss an die Führung direkt gegenüber im Kleinen Kornhausplatz 1, wo eine Event- und Informationsfläche eingerichtet wird. Beteiligte und Partner der Baumaßnahme liefern fachspezifische Antworten auf allerlei Fragen. Laufwege und Aufenthaltsflächen werden im gesamten Haus entsprechend abgesichert. Für eine Teilnahme ist das Tragen von festem Schuhwerk Voraussetzung. Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.

