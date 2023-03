Kemptener Mastersschwimmer sammeln Titel und Medaillen

Die Herrenstaffel der Kemptener Mastersschwimmer um Dirk Hoffmann (Mitte) freut sich über ihre Medaillen bei den bayerischen Meisterschaften in München. © privat

Kempten/München – Vom strahlenden Sonnenschein und den frühlingshaften Temperaturen, die an diesem Samstag in München herrschten, bekamen die neun in die bayerische Landeshauptstadt gereisten Mastersschwimmerinnen und -schwimmer des TV Kempten nur wenig mit. Zu intensiv und umfangreich waren die Wettkämpfe in der Schwimmhalle Giesing-Harlaching.

Am Ende des Tages konnten allein sechs bayerische Meistertitel im Einzel (dreimal Dirk Hofmann, zweimal Ann-Kathrin Koziol und einmal Robert Wenske) sowie fünf der sieben Staffeln (Freistil und Lagen als Damen, Herren und Mixed) mit ins Allgäu genommen werden. Hinzu kamen weitere Silber- und Bronzemedaillen sowie Bestzeiten und jede Menge Spaß am Wettkampfschwimmen.

Ebenso erfolgreich war die Damenstaffel der Kemptener Mastersschwimmer bei den Bayerischen Meisterschaften in München © privat

Masterstrainer Dirk Hofmann (AK 50) holten bei seinen drei Einzelstarts über 100 und 50 Meter Brust sowie 50 Meter Freistil die maximale Ausbeute: drei Titel. Besonders spannend war das interne Duell gegen Christian Willinsky, dass er mit zwei Zehntel Vorsprung für sich entscheiden konnte.

Besagter Christian Willinsky (AK 50) schwamm nach fast vier Jahren wieder einen Wettkampf und errang gegen Dirk Hofmann über die 50 Meter Brust die Silbermedaille. Das Treffen alter Bekannter und wieder Rennen zu schwimmen motivierten den 51-Jährigen, zukünftig wieder anzugreifen.

Schon seit Wochen ist Ann-Kathrin Koziol (AK 30) in einer herausragenden Form. Auf der Grundlage des harten Trainings der vergangenen Monate konnte sie auch in München wieder liefern. Die 31-Jährige siegte über die 100 und 200 Meter Freistil jeweils mit fantastischen Zeiten. Über 100 Meter Lagen bewies sie ihre Vielseitigkeit und schlug schließlich als Zweite an.

Wieder mit von der Partie war auch Annike Scheltz (AK 25) . Die Rostockerin, die seit diesem Jahr für den TV Kempten startet, konnte bei ihren vier Einzels zwei Bronzemedaillen sowie Platz vier und sieben einheimsen. Kraftvoll „pflügte" sie durchs Wasser und empfahl sich mit sehr guten Zeiten für weitere Aufgaben.

Als Jugendlicher und Kind in der Wettkampfmannschaft des TVK, schwamm Christian Schröder (AK 25) nun seinen ersten Wettkampf für die Masters. Nach langer Trainingspause und nur wenig Vorbereitung machte er das Beste aus seinen Einzelstarts über 200 Meter Freistil sowie 50 und 100 Meter Rücken. Eine Silbermedaille sowie zwei vierte Plätze machten sich beim Neustart gut.

Seine Partnerin Chiara Armadoro (AK 20) hat eine identische Schwimmkarriere in Kempten hinter sich und setzt sie nun bei den Erwachsenen fort. Auch die 24-Jährige nutzte ihren Einzelstart über 50 Meter Freistil, um wieder Wettkampfluft zu schnuppern.

Neu im Team ist Simon Lenz (AK 25) . Mit hoher schwimmerischer Variabilität ausgestattet, schwamm er die 100 Meter Lagen, 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil und 100 Meter Rücken in respektablen Zeiten. Zukünftig wird mit ihm zu rechnen sein.

Ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Kemptener Masterschwimmerinnen ist Lina Beutel (AK 20) . Die Mainzerin, welche studienbedingt leider in der Ferne trainieren muss, konnte bei ihren drei Einzelstarts über 100 und 200 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling zweimal die Bronzemedaille und einen siebten Platz aus dem Wasser fischen.

Der stellvertretende Abteilungsleiter der Schwimmer, Robert Wenske (AK 45), konnte jeden seiner vier Einzelstarts über 50 Meter Rücken, 50 und 200 Meter Freistil sowie 100 Meter Schmetterling in Edelmetall verwandeln. Einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze standen am Ende des Tages im Protokoll. Nachdem auch alle Strecken in Bestzeit geschwommen wurden, konnte er mehr als zufrieden sein.

Alle „Neune“ waren, zum Teil mehrfach, Bestandteil der acht Staffeln, welche über die 4x50 Meter Freistil, 4x50 Meter Lagen in den Varianten Männer, Frauen und Mixed gingen. Fünfmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze lautete die Gesamtausbeute dieser Highlights, welche aus Einzelsportlern eine Mannschaft formen.

Zusätzlich sicherten sich Ann-Kathrin Koziol über 200 Meter Freistil eine Silbermedaille und Robert Wenske über 50 Meter Rücken eine Bronzemedaille in der offenen Wertung, die Punkte in Bezug auf den Deutschen Rekord in der jeweiligen Altersklasse vergibt.

Das Fazit des TVK Masterstrainers Dirk Hofmann fiel entsprechend positiv aus:

„Die Leistungssteigerung, die sich in Halle bei den Deutschen Meisterschaften schon anbahnte, konnte in München umgesetzt werden. Die ganze Mannschaft zeigte sich wieder geschlossen und auch entschlossen in ihren Auftritten, um wieder den großen Teams in Bayern Paroli zu bieten. Schön ist auch, dass sich wieder jüngere, ehemalige Schwimmer der Masters-Gruppe angeschlossen haben und Lust auf Training und Wettkämpfe gefunden haben!“