Little Sharks freuen sich über Softbande

Dr. Schimitzek bei der Übergabe mit dem Jugendkoordinator Petter Henninger im Rahmen des U9 Turnieres in der Kemptener ABW Arena. © privat

Kempten – Eine große und wichtige Unterstützung haben die Little Sharks gespendet bekommen.

Mit der weichen Softbande verringert sich die Verletzungsgefahr für die Kleinen bei der Laufschule, sowie in den Trainings und bei den Spielen der U9 und U11 deutlich. Statt aus Holz oder Kunststoff sind die neuen Banden aus Schaumstoff und strapazierfähig ummantelt. Mit einem ausgeklügelten System lassen sie sich verbinden, umso das Spielfeld komplett zu begrenzen. In den letzten Wochen waren die neuen Banden bereits im Einsatz, mit viel Erfolg. Der ESC bedankt sich dafür bei der Augenklinik, in Person von Dr. med. Thilo Schimitzek.