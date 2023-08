Kemptener Ostbahnhofsiedlung neu gedacht

Von: Christine Tröger

Teilen

Mehr Wohnqualität soll es für die Ostbahnhofsiedlung geben. © Spielberg

Kempten - Die Sozialbau plant den maroden Gebäudebestand durch öffentlich geförderten Wohnbau zu ersetzen.

Über die fragwürdige Arbeitsweise der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) war man sich sowohl im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) wie im Stadtrat einig. In den letzten Sitzungen beider Gremien vor der Sommerpause ging es um eine Formalie für das Vorhaben der Sozialbau, die im Eigentum der BIMA befindliche Ostbahnhofsiedlung zu erwerben, um darauf sozialen Wohnbau zu realisieren.

An den Wohngebäuden auf dem Areal „hat man seit 40 Jahren nichts gemacht“, erläuterte Sozialbau-Chef Herbert Singer vor dem HFA. Sie seien deshalb „nicht mehr entwicklungsfähig“ und könnten nur abgerissen werden. Betroffen sind die Anwesen Ostbahnhofstraße 2-22 sowie Schumacherring 90-94. Die aktuellen Mieter sollen, so Singer „sozialverträglich“ über die Stadt verteilt untergebracht werden.

Stadtrat einstimmig für geförderte Wohngebäude in der Ostbahnhofsiedlung

Um wieder günstigen Wohnraum auf dem Areal anbieten zu können, will die Sozialbau öffentlich geförderten Wohnraum errichten, wofür seit 2016 laut Singer von der BIMA Vergünstigungen beim Erwerb gewährt würden. Um dies abzusichern, ist der Stadtrat einstimmig der Empfehlung des Ausschussgremiums gefolgt und hat einem nötigen Betrauungsakt gegenüber der Sozialbau zugestimmt.



Diskussionsbedarf gab es dazu lediglich im HFA. Wie Singer betonte, sei das Projekt für das Unternehmen „kein Renditegeschäft, sondern soziale Verantwortung“. Für die Umsetzung der geplanten, für die Sozialbau unüblichen, „Einfachstwohnungen“ nannte er einen Zeitraum von fünf, sechs Jahren „ab Start“. Für diesen Start gebe es „bewusst keine zeitlichen Angaben“, da zunächst „sensibel und sukzessive“ entmietet werden müsse.

Parallelen zu Veränderungen in Thingers

Josef Mayr (CSU) fühlte sich an die Veränderungen im einstigen Brennpunkt-Stadtteil Thingers erinnert, verbunden mit der Hoffnung, dass die Maßnahme auch dem Ostbahnhofviertel „ein neues Gesicht gibt“.

Franz Josef Natterer-Babych (UB/ödp) sorgte sich um diejenigen Mieter, die sich trotz der miserablen Wohnqualität in den Gebäuden „richtig wohl da drin fühlen“. In ein ähnliches Horn stieß Lajos Fischer (Die Grünen), der von „Gentrifizierung“ sprach: Man verwandele ein niedriges Wohnniveau „in ein für die jetzigen Mieter unerreichbares“. Was getan werde, um keinen Aufstand zu provozieren, wandte er sich an Singer.

Begriff „Gentrifizierung“ laut Sozialbau-Chef Singer hier nicht zutreffend

Bei einer Miete von aktuell 4 bis 4,30 Euro und dann 5,50 bis 6 Euro sah er die Erhöhung noch darstellbar. Den Begriff Gentrifizierung fand er „hier nicht zutreffend“, da der Zustand der BIMA-Bestände, die eigentlich als Wohnraum für Bedienstete des Staates gebaut worden seien, „fast alle so sind“ – „Bundesbedienstete mieten sowas nicht“, so der Sozialbauchef. „Eine kluge Sanierung ist für mich die beste Nachhaltigkeit“, war er darüber hinaus überzeugt, die Veränderung „verträglich“ zu schaffen.