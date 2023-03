Kemptener Schwimmer messen sich bei der „Offenen Bayerischen Meisterschaft“

Auf dem Mannschaftsfoto der WK sind zu sehen: hinten v. l.: Trainerin Britta Wenske, Niklas Herrmann, Philip Fröhlich und Annika Kuss. Vorne v. l.: Nina Schuster und Lotta Naima Schnitzer. © Niels Herrmann

Kempten/Bayreuth – Sechs Kemptener Schwimmer und Schwimmerinnen qualifizierten sich für die Offenen Bayerischen Meisterschaften in Bayreuth, am Ende gingen leider nur vier an den Start. Lotta Naima Schnitzer und Leo Fingerle (beide Jahrgang 2008) fielen krankheitsbedingt aus.

So vertraten Annika Kuss (2005), Nina Schuster (2006), Philip Fröhlich (2006) und Niklas Herrmann (2007) den TV Kempten bei der Meisterschaft. An den Start gingen dort die Jahrgänge 1995 bis 2010 in der offenen Wertung und in der gesonderten Jugendwertung die Jahrgänge 2007 und jünger.

Nina Schuster startete in den Disziplinen 50 Meter Brust, 50 Meter Rücken, 50 Meter Freistil und 100 Meter Brust sowie 100 Meter Freistil in der offenen Wertung. Über 50 Meter Brust gelang ihr die Qualifikation in das Finale, indem sie den vierten Platz belegte. Mit zwei neuen persönlichen Bestzeiten schlug sie als 19. im 50 Meter Freistil Wettkampf in 28,81 Sekunden an und in 1:03,92 Minuten auf der 100 Meter Freistilstrecke. Über 50 Meter Rücken belegte sie den 25. Platz, den achten Platz errang sie über 100 Meter Brust.

Kemptener Schwimmer bei der „Offenen Bayerischen Meisterschaft“: Solide Mannschaftsleistung gezeigt

Annika Kuss ging über die 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Bruststrecken an den Start und belegte dabei den 16. Platz über 50 Meter, den 19. Platz über 100 Meter und den sechsten Platz im 200 Meter Brust Finale.

Niklas Herrmann sprang über die 50 Meter Brust ins Wasser und verbesserte seine persönliche Bestzeit auf 34:03 Sekunden. Er belegte den 15. Platz in der Jugendwertung.

Philip Fröhlich platzierte sich auf Rang 16 auf der 50 Meter Rückenstrecke und Rang zwölf auf 100 Meter Rücken in der offenen Wertung.

Insgesamt zeigte das Team eine solide Mannschaftsleistung in einem hochbesetzen Teilnehmerfeld aus ganz Bayern.