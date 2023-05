TV Kempten entsendet fünf Schwimmerinnen und Schwimmer zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften nach Berlin

Von: Melanie Weidle

Vertreten den TV Kempten bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften: v.l.: Leo Fingerle, Torben Herrmann, Philip Fröhlich, Nina Schuster und Lotta Naima Schnitzer. © Britta Wenske

Kempten - Torben Herrmann (Jahrgang 2009), Lotta Naima Schnitzer (2008), Leo Fingerle (2008), Philip Fröhlich (2006) und Nina Schuster (2006) starten derzeit für den TVK bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin (23.-27. Mai).

Dieses Saisonhighlight, dass nur durch den Nachweis entsprechender Pflichtzeiten erreicht werden kann, haben sich die fünf hart erkämpft.

Nina Schuster hatte sich zum Beginn der Saison entschlossen, ihr Trainingspensum zu steigern. Die Belohnung dafür holte sich sie sich unter anderem mit dem Titel Süddeutsche Meisterin. In Berlin geht sie zweimal an den Start und hatte weitere nur knapp verpasst.

TVK-Schwimmer Leo Fingerle trotz spätem Saisonstart in Berlin dabei

Leo Fingerles Saison war leider von häufigen Krankheiten geprägt und so konnte er erst im April mit Start des Trainingslagers in Italien voll trainieren. Daher ist er heuer mit „nur“ vier Strecken dabei.

Lotta Naima Schnitzer war letztes Jahr über 200 Meter Schmetterling erstmals in Berlin am Start. Diese Saison zeigte sie eine starke Entwicklung über alle Freistilstrecken, vor allem den längeren und holte sich einen Startplatz über die längste alle Strecken: die 1500 Meter Freistil.

Drei Starts für den Jüngsten im Team

Philip Fröhlich schwamm eine großartige Saison. Mit etlichen sehr guten Zeiten belohnte er sich selbst und seinen Trainingsfleiß mit der erstmaligen Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften. Dort erschwamm er sogar einen dritten Platz. Zum Abschluss nun die Teilnahme bei den „Deutschen“ über 50 und 100 Meter Rücken.

Torben Herrmann, der Jüngste im Team, schwamm von Saisonbeginn an bei jedem Wettkampf Bestzeiten. Auch er nutzte das harte Trainingslager in Italien, um sich für die Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Bei seinem ersten Einsatz in Berlin geht er gleich dreimal an den Start.

Cheftrainerin Britta Wenske ist mehr als zufrieden mit ihren Schützlingen: „Ich bin unfassbar stolz auf diese Sportler, die durch Fleiß und Disziplin dieses Ziel erreicht zu haben!“ kb

