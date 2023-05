Kemptener Stadtrat macht mehrheitlich Weg für die Fast-Food-Kette KFC frei

Von: Christine Tröger

Der Stadtrat entschied sich mehrheitlich dazu, den Bebauungsplan aufzustellen.

Kempten – Eine größere Diskussion löste nach dem Bauausschuss nun auch im Stadtrat die geplante Systemgastronomie zwischen Ulmer Straße, Schumacherring und Ostbahnhofstraße aus.

Das Projekt war im Bauausschuss mit den Gegenstimmen von CSU-Stadtrat Stephan Prause und von Franziska Maurer von den Grünen durchgewunken worden. Das Ergebnis der Debatte im Stadtrat vergangenen Donnerstag: Mit 29 zu 9 Stimmen soll ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden. Sie machten den Weg frei für einen Kentucky-Fried-Chicken (KFC) in Kempten.

Das sagen Gegner: „Wir würden auf jeden Fall Verkehre generieren“, da die Ausfahrt vom toom-Baumarkt auch so schon schwierig sei, äußerte sich 3. Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne). Zudem gebe es in Kempten bereits 17 Fast-Food-Restaurants, während bei Jugendlichen die ernährungsbedingten Krankheiten zunähmen. Ihres Erachtens solle man lieber auf gesunde Angebote achten. Eine weitere Verschärfung des Müllproblems befürchtete Barbara Haggenmüller (Grüne) und wie ihre Vorrednerin Groll und UB/ödp-Stadtrat Michael Hofer eine unschöne Werbeflut an der Stadteinfahrt. Den zukunftsweisenden „Zero-Waste“-Plänen widersprach der geplante Fast-Food-Laden aus Sicht Gerti Epples. Da solle man lieber „die richtigen Weichen stellen“.

Das Verkehrsaufkommen bei der hier ja als Drive-In geplanten Fast-Food-Restaurants, rüttelte auch CSU-Stadtrat Erwin Hagenmeier auf. Schließlich verspreche sich Toom „Mehrkunden durch die Frequenz“, so seine Sorge.

Kemptener Stadtrat macht Weg für KFC frei: Das sagen Befürworter

Gastronom und 2. Bürgermeister Klaus Knoll (Freie Wähler-ÜP) sah nur „wenige solcher Läden“ in Kempten und gab zu bedenken, „dass es für die Jugend schon wichtig ist“. Gegen zu viel und zu große Werbung sprach aber auch er sich aus. Die brauche es ja auch nicht, denn „die Jugend macht eh alles über Apps“. Dem konnte auch Thomas Kaser (Parteilos) folgen. „Wir wollen die Hauptstadt des Allgäus sein“, schüttelte er den Kopf über die Diskussion.

Julius Bernhard (Future For Kempten) war die ganze Diskussion zu aufgeheizt. „Wir sind vollkommen emotionslos“, relativierte er die Verargumentation junger Menschen auch im Namen seines ebenfalls jungen Parteikollegen Dominik Tartler. Man werde als Stadt durch den Fast-Food-Laden weder attraktiver noch verschandelt. „KFC will eine Gastronomie aufmachen, mehr nicht“, stellt er klar.

„Es geht hier schlicht um Baurecht“

„Jeder würde ‚Hurra‘ schreien“, wenn es sich um ein Kässpatzenlokal mit Salat von der Reichenau handeln würde, verstand Alexander Hold (Freie-Wähler-ÜP) die Diskussion nicht. „Es geht hier schlicht nur um Baurecht.“

„Verbote haben noch nie weitergeholfen“, outete Dr. Dominik Spitzer (FDP), dass seine Kinder schon extra „bis nach Ulm gefahren sind“, um bei KFC zu essen. Er sah es eher als eine Frage der Erziehung, ungesunde Ernährung im Rahmen zu halten.