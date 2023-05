Kemptener Stadtratsfraktionen wollen mehr Freiheit am Illerdamm

Brief an OB von Grünen, FW, SPD und FDP

Kempten - Kein Alkohol und ein Betretungsverbot ab 20 Uhr. Strenge Regeln gelten auf dem Kemptener Illerdamm. FW, Grüne, SPD und FDP wollen das ändern. Sie haben einen Brief an Oberbürgermeister Thomas Kiechle verfasst.

Seit genau vier Jahren ist eine Allgemeinverfügung der Stadt Kempten für den Illerdamm in Kraft, die beispielsweise ein Betreten nach 20 Uhr und das Mitbringen von Glasbehältnissen untersagt. „Wir halten diese Allgemeinverfügung für einen deutlichen Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kempten, die einer regelmäßigen Überprüfung standhalten muss und nicht ohne weitere Legitimation durch den Stadtrat dauerhaft Anwendung finden darf.“ So schreiben die Stadtratsfraktionen der Freien Wähler, von Bündnis 90/Die Grünen, von SPD und FDP in ihrem Brief an Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Neben Glasbehälterverbot noch weitere Verboten am Kemptener Illerdamm

Die Allgemeinverfügung konkretisiert die städtische Grünanlagensatzung. Und auch die städtische Grünanlagensatzung hat aus Sicht der Briefschreiber nach bald 28 Jahren eine Überarbeitung dringend nötig. Die letzte Änderung geht auf den 14. November 1995 zurück. Darin ist beispielsweise geregelt, dass Ballspielen untersagt ist, Fahrradfahren verboten ist und in allen Grünanlagen ein grundsätzliches Alkoholverbot gilt.

Im Rahmen des Projekts „Starke Zentren“ hat der Stadtentwickler Josef Lueger von Modul 5 in seinem Gutachten darauf hingewiesen, wie wichtig konsumfreie Räume sind und dass Flusslandschaften innerhalb von Städten Platz für Freizeit und „Selfness“ bieten sollten. Darüber hinaus müsse Kempten Fortschritte bei der „Urbanisierung und Festivalisierung (im positiven Sinn!)“ machen und mehr „Freiheit und weniger Reglementierung“ bieten. Auch das thematisieren die Fraktionen in ihrem Schreiben.

Gesellschaftliche Bedeutung von Grünanlagen

„Als lebendige Stadt am Puls der Zeit ist es unser Ziel, dass Kempten für alle Generationen attraktiv bleibt. Gerade nach den Jahren der Pandemie sind Möglichkeiten und Angebote für das Zusammenkommen und Gemeinschaft wichtiger denn je. Immer mehr Menschen in Kempten leben auch ohne Garten oder Balkon, so dass die Grünanlagen an gesellschaftlicher Bedeutung gewinnen. Wir bitten daher um eine Überprüfung und ggf. Überarbeitung der Grünanlagensatzung sowie Aufhebung der Allgemeinverfügung zum lllerdamm“, schreiben die Antragsteller und wünschen, dass das Thema in einem Ausschuss behandelt wird.

