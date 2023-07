Kemptener Suttschule wird Klimaschule: Startschuss beim Schulfest am Freitag

Viel geboten zum Thema Klima ist beim Schulfest an der Grundschule an der Sutt: Am kommenden Freitag, 14. Juli von 15 bis 18 Uhr. © Archivbild privat

Kempten - Unter dem Motto „Nur mal kurz die Welt retten“ veranstaltet die Grundschule an der Sutt am Freitag, 14. Juli 2023 in der Zeit von 15 bis 18 Uhr auf dem Schulgelände in der Kronenstraße 3 das diesjährige Schulfest. Das Schulfest 2023 ist die offizielle Auftaktveranstaltung zum Projekt „Klimaschule“.

Nachdem die Suttschule bereits 2022 ihr Interesse bekundet hat, sich auf den Weg zur Klimaschule zu machen, hat die Stadt Kempten gemeinsam mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) bei der Regierung von Schwaben Fördermittel für das Projekt „Klimaschule“ beantragt. Nach Erhalt eines Zuwendungsbescheids von der Regierung von Schwaben wurde beschlossen, das diesjährige Sommer-Schulfest mit der offiziellen Auftaktveranstaltung zusammenzulegen.

Viele Angebote zum Mitmachen zum Thema Klima beim Schulfest an der Suttschule

Lehrer, Schüler und Elternbeirat haben ein buntes und vielfältiges Schulfest rund um Umwelt- und Klimathemen organisiert: So können beispielsweise Samenbomben und Bienenwachstücher gebastelt oder Seifenreste „geknetet“ werden. Auf einem „Smoothie-Bike“ werden gerettete Lebensmittel zu wohlschmeckenden Smoothies verarbeitet und auf dem Dach der Turnhalle findet ein „Mülltrennungslauf“ statt.

Besucherinnen und Besucher können sich in einer Ausstellung und mit einem Film über „Plastik im Meer“ informieren. Daneben gibt es ein Theater-Singspiel („Jeder Baum ist ein Stück Erde“) und der Elternbeirat sorgt für das leibliche Wohl. Die dritte Bürgermeisterin der Stadt Kempten, Erna-Kathrein Groll, spricht ein Grußwort.