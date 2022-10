Kemptener Tanzherbst 2022: Die alte Gang tanzt wieder

Auch im Alter – und nicht nur im Alter – sind Respekt und Miteinander unabdingbar, so die Botschaft der in sphärische Klänge gebetteten Tanz-Performance der sieben über 50-jährigen Akteure.

Sieben Tänzer aus der Berliner Szene haben ein gemeinsames Comeback

Kempten – Der Tanzherbst 2022 kreist auch um das Älterwerden.

Im Rahmen des 22. Kemptener Tanzherbstes konfrontiert Choreografin Heidi Weiss mit ihrer Produktion „Interbeing“ ihr Publikum mit dem Thema Alter. Der Zug ist abgefahren, wenn du in der zweiten Lebenshälfte bist und Tänzer oder Tänzerin. Meist schon deutlich früher. Die Konkurrenz ist groß. Daher braucht es schon viel Zuversicht, sich einem Tanzprojekt zu widmen, in dem alle Akteure um die 50 Jahre und älter sind.

Und ehrlich gesagt nicht nur Zuversicht, sondern auch eine gute physische Verfassung und den Willen, den Körper noch einmal auf hohem Niveau zu schinden. Es war jedoch ein langgehegter Wunsch der Choreografin Heidi Weiss gerade das zu tun. Und irgendwann passte alles zusammen: die richtige Idee, die richtige Motivation und die richtigen Leute. Ein Comeback von Freunden. Die alte Gang ist wieder beisammen. Herausgekommen ist die Produktion „Interbeing“– was kurz gesagt bedeutet, dass alles mit allem verbunden ist.

Kemptener Tanzherbst 2022: Das Problem des Abends

Vier Frauen und drei Männer, darunter auch Choreografin Heidi Weiss, nehmen am Dienstagabend im Stadttheater ihr Publikum mit auf eine tänzerische Reise, die ein weites Spektrum des Lebens ausleuchtet: Jugend, Verfall, Tod, Herkunft, Bindung. Es entstehen einfühlsame Bilder untermalt von elektronischer, psychedelisch angehauchter Musik und Klängen von Scott Monteith, Gesang und gesprochenen Texten. Am Horizont der Bühne ein leuchtender Ring. Er bildet eine Art kosmisches Zentrum, dem sich die Tänzerinnen und Tänzer immer wieder zuwenden.

Es dominieren achtsame, sinnliche Bewegungen, die allerlei Emotionen abbilden. Für Choreografin Heidi Weiss ist Kunst eine Art Spiegel, der dem Publikum vorgehalten wird: Man kann sich darin selbst erkennen, Gefühlen nachspüren, Aspekte seines Lebens reflektieren – so wie es für jeden und jede passt. Das ist trotz einer feinen Ästhetik ihrer Choreografie und der Darstellung des Tanzensembles ein wenig das Problem des Abends. Und nicht nur des Abends. Denn so wie Kunst Menschen einen Spiegel vorhalten kann, ist ebendiese auch Spiegelbild unserer Gesellschaft. Denn da wird Unverbindlichkeit gern mit einem Begriff von Freiheit verwechselt, der zu viel will, wenig aufklärt und am Ende wenig aussagt.