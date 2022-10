Kemptener Tanzherbst 2022: ein starkes Finale

Anmut, Artistik, Akrobatik, in famoser Tanzperformance von den neuen russischen Tänzerinnen präsentiert. © Crispien

Der Kemptener Tanzherbst 2022 hatte zwei Höhepunkte.

Das Festival hatte einiges zu bieten: Zwei Höhepunkte waren „Azul Petróleo“ von Iron Skulls und „Different“ von Olga Pona. Da standen eine kraftvoll-dynamische Performance von vier Männern einer kontemplativ-sinnlichen von acht Frauen gegenüber. Beides begeisterte. Ein spektakulärer Donnerstagabend im Stadttheater. Mit Breakdance, urbanem Tanz und Akrobatik packt das spanische Tanzkollektiv Iron Skulls mit ihrem neuen Stück „Azul Petróleo“ (Deutsch: Petrolblau) sein Publikum.

Kemptener Tanzherbst 2022: Das Tanzkollektiv Iron Skulls

Vier Tänzer formieren sich zu einer Gruppe. Einer will weg, wird wieder eingefangen, will wieder weg. Jede Faser der Körper der vier Männer ist dabei in Anspannung. Man kann den inneren Kampf spüren. So auch in vielen weiteren Szenen, die dem Thema nachspüren, wie viel Individualität man bereit ist, für eine Gruppenzugehörigkeit zu opfern. Der titelgebende Farbton überstrahlt die Vorführung und befindet sich im Widerstreit mit aggressivem Rot. Mal als Licht auf der Bühne, mal in den Masken der Künstler.

Laserlicht scheint soweit in den Saal, dass das Publikum immer wieder mittendrin ist. Es schafft geometrische Figuren, simuliert Wasser, kreiert Stimmungen. Sounds halten die Spannung wie in einem Krimi. Unter dem Eindruck dieses Gemeinschaftswerks von vier großartigen Tänzern, fein abgestimmtem Sound und einem faszinierendem Lichtdesign bleibt offen, warum diese Frage nicht von der anderen Seite gedacht wird: Wie viel Gemeinschaft ist man bereit für seine Individualität zu opfern?

Eine Hassliebe

6 Stunden dauert die Anfahrt der acht Tänzerinnen der russischen Company Olga Pona nach Deutschland, um die Abschlussvorstellung „Different“ beim 22. Kemptener Tanzherbstzu geben. Selbstbewusst betreten sie in Latzhosen die Bühne. Alle beinah gleich groß, von ähnlicher Statur. Ihre getanzten Sequenzen bewegen sich zwischen zeitgenössischem Tanz und klassischem Ballett.

Ein anfänglich wildes Stimmengewirr löst sich auf und der Zuschauer kann hinter die Fassade des Tanzes schauen. Zu viert, zu zweit oder allein verbinden die Künstlerinnen klar gesprochene Texte mit getanzten Sequenzen. Da sind sensible Frauen, die mit einer Hassliebe ihrem Beruf gegenüberstehen. Schlank bleiben, fit bleiben, verzichten, schön sein. Der Körper ist für eine Tänzerin das Wichtigste. Und das unterscheidet ihr Leben vom Leben anderer.

Aber ist das wirklich so?

Im weiteren Verlauf des Abends kommen dann doch andere Themen aufs Tableau: einen Partner finden, Kinder großziehen, sich selbst verwirklichen, mit Gewalt umgehen – die Sorgen unterscheiden sich gar nicht so stark von denen anderer Menschen. Als Zuschauer bewegt, fühlt man mit den Tänzerinnen und erkennt jede als eigene starke Persönlichkeit.

Warum haben die Frauen diesen Beruf ergriffen, wenn er durch so viele Entbehrungen mit sich bringt? Trotz dieser Widersprüchlichkeit ist er dann doch für manche einfach das Leben, Berufung oder sogar die Rettung einer strapazierten Seele. Mit einem langanhaltenden Applaus bedankte sich das Publikum für diesen eindrücklichen Einblick.