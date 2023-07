Kemptener Verkehrsbetriebe verkaufen das Deutschlandticket ab September nicht mehr

Symbolbild © Bernd von Jutrczenka/dpa/Symbolbild

Zum 1. Mai 2023 wurde das Deutschlandticket zum Einheitspreis von 49 Euro bundesweit eingeführt. Wie die Kemptener Verkehrsbetriebe sowie weitere Verkehrsunternehmen der mona in einer Pressemeldung schreiben: ein massiver staatlicher Eingriff in regionale Tarifstrukturen.

Dennoch seien die Busunternehmer und auch Verbünde stets dazu ermutigt worden, dieses Ticket selbst zu vertreiben, wie es weiter in der Pressemeldung heißt. So solle die Mobilitätswende unterstützt und Neukunden für den ÖPNV gewonnen werden.

Ein großer Erfolg sei beim Allgäuer Verkehrsverbund mona die Plastikkarte als Alternativmedium zum Handyticket gewesen. Es habe „eine enorme Nachfrage von Kunden aus ganz Deutschland“ gegeben, die gezielt die Plastikkarte haben wollten. Auch bei den Kemptener Verkehrsbetrieben nutzen laut Pressemeldung 95 Prozent der Kunden diese Plastikkarte anstatt des Handys. Der enorme Zuspruch habe bereits im Mai zu deutlichen Mehreinnahmen geführt.

Mitte Mai, und somit bereits im Vertriebszeitraum, wurde den Verkehrsunternehmern durch ein Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums aus München mitgeteilt, dass erzielte Mehrerlöse aus dem Eigenvertrieb nicht beim jeweiligen Verkehrsunternehmer verbleiben, sondern diese eins zu eins abzuführen seien. Ferner wurde im selben Schreiben definiert, dass auch keinerlei Vertriebskosten hier geltend gemacht oder gegengerechnet werden dürfen. Eine mögliche Vertriebsprovision wurde ebenfalls verneint.

Daher hat sich der Verkehrsverbund entschieden, ab September kein Deutschlandticket mehr zu verkaufen. Somit kann es auch nicht mehr im mona-Kundencenter an der ZUM in Kempten oder in anderen Verkaufsstellen bei den Verkehrsunternehmern der mona erworben werden. Somit ist in der Region das Deutschlandticket nur noch über Drittanbieter wie z.B. Schwaben-Bund Services über die VVM/mona App als rein digitales Medium erhältlich.

Für alle Bestandskunden gibt es bis zum 31. Dezember 2023 keine Änderung und diese Karten bleiben auch weiterhin gültig. Ferner sind sämtliche Schülerkarten von diesem Vertriebsstopp des Deutschlandtickets ausgenommen und werden wie gewohnt durch die örtlichen Verkehrsunternehmer vertrieben. Auch beim Job-Ticket als Deutschlandticket, das direkt über die mona GmbH vertrieben wird, kommt es derzeit zu keinen Änderungen.