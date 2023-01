Kemptens Kinder sollen besser geschützt werden

Von: Martina Ahr

Teilen

Im Gerhardinger Haus in Kempten sollen schutzbedürftige Kinder aufgenommen werden. © Panthermedia/Jan Mika

Kempten – Das Gerhardinger Haus soll ein Schutzort für Kinder werden.

In Zeiten zunehmender Kindeswohlgefährdungen nehmen die Plätze ab, in denen Kinder und Jugendliche kurzfristig untergebracht werden können. Dabei sei in solchen Fällen schnelles Handeln geboten, sagte Jugendamtsleiter Jochen Greißl im Jugendhilfeausschuss. Müsse man erst lange telefonieren, um einem Kind einen sicheren Platz zu bieten, schränke dies die Handlungsfähigkeit des Jugendamtes ein.

Eine Kooperationsvereinbarung mit einem freien Träger sei daher dringend erforderlich. Nun soll im Gerhardinger Haus ein Platz geschaffen werden, der dem Jugendamt an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung steht. 65.000 Euro fielen dafür an, so Greißl, allerdings müsse man der Summe die Kosten gegenüberstellen, die in den vergangenen Jahren für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen angefallen seien. Das seien stets Summen zwischen 30.000 und 50.000 Euro gewesen.

Weitere Kapazitäten seien außerdem für unbegleitete minderjährige Geflüchtete nötig. Das Jugendamt müsse die gesetzlichen Verpflichtungen umsetzen und könne derzeit die Vorgaben, die für Kinder mit erhöhtem Schutzbedürfnis entstünden, nur eingeschränkt bzw. mit fachlichen Kompromissen erfüllen.

Auch hier biete sich eine Kooperation mit dem Gerhardinger Haus an, um dort eine Wohngruppe mit sechs Plätzen aufzubauen. Die Infrastruktur sei vorhanden, berichtet Greißl, deshalb könne man mit dem Angebot in etwa vier Monaten starten. Nur das Personal fehle noch, so Referatsleiter Thomas Baier-Regnery. Die entstehenden Kosten werden vom Freistaat übernommen. Sollte es aufgrund fehlender Auslastung zu einem Defizit kommen, wenn also weniger Geflüchtete als erwartet untergebracht werden, springt die Stadt zum Ausgleich ein. Der Ausschuss stimmte beiden Kooperationsvereinbarungen einstimmig zu.