Kemptens OB verteilt 83.000 Euro aus Stiftungen für gemeinnützige Zwecke

Von: Christine Tröger

Zertifikate, die Freude machen – OB Thomas Kiechle (in der vollständigen Bildansicht im Hochformat hinten li.) konnte 42 Empfängern Geld aus Stiftungserträgen für (manchmal sogar zwei) Projekte überreichen. © Tröger

Kempten - 83.000 Euro konnte die Stadt jetzt wieder für gemeinnützige Zwecke ausschütten - und zwar aus vier Stiftungen. Profitiert haben u.a. Kultur, Kinder und Senioren.

Insgesamt betreut die Stadt 15 gemeinnützige Stiftungen, zwei davon sind Träger sozialer Einrichtungen, die übrigen reine Förderstiftungen. Für Oberbürgermeister Thomas Kiechle ist allein schon diese Vielzahl ein Hinweis darauf, dass es immer wieder Menschen gegeben habe und bis heute gebe, die ihr privates Vermögen für das Allgemeinwohl einzusetzen bereit seien.

So habe es auch in unserer Stadt „immer schon Persönlichkeiten gegeben“, die Stiftungen gegründet und Geld gegeben haben. Und heuer sei man auch wieder in der Lage Erträge auszuschütten und zwar insgesamt 83.000 Euro für gemeinnützige Zwecke aus vier Stiftungen „mit ganz unterschiedlichen Stiftungszwecken“:

•Protestantische Waisenhausstiftung (20.000 Euro)



•Ferdinand und Emma Merkt’sche Veteranenstiftung (5.000 Euro)



•Georg Deuring’sche Stiftung (25.000 Euro)



•Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung (33.000 Euro)



Über die Vergabe wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10. Mai entschieden.



Auch wenn die feierliche Übergabe wie schon in den beiden vorangegangenen Corona-Jahren im eher spröden Ambiente des großen Sitzungssaales des Rathauses, statt in der Schrannenhalle stattfand, hielt OB Kiechle sich an die Tradition, eine der Stiftungen näher vorzustellen. „Sehr gut in unser Jubiläumsjahr, ,50 Jahre Gebietsreform’“ passe da die heuer genau vor 50 Jahren errichtete Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung, die bereits im Jahr 1953 „verfügt“ worden sei.



Die Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung und ihr Stifter

Das in Kempten am 24. Dezember 1893 geborene „Weihnachtskind“ Dr. Rudolf Zorn stammte aus einer der ältesten, bis ins 14. Jahrhundert zurückreichenden Familien Kemptens. Dem Abitur am humanistischen Gymnasium (heute Carl-von-Linde-Gymnasium) folgte ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in München und Würzburg mit Promotion zum Dr. jur. im Jahr 1920. Anschließend habe er „eine politische Laufbahn eingeschlagen“, und trat im Innenministerium in den Staatsdienst ein und war 1926 bis 1933 Bürgermeister der Stadt Oppold in der damals bayerischen Oberpfalz, wie Kiechle ausführte. Er sei „durchaus ein Mann mit Grundsätzen“ gewesen und habe nach der Machtergreifung der NSDAP „die auf dem Rathaus gehisste Hakenkreuzfahne eigenhändig“ eingeholt, was mit mehreren Monaten Haft quittiert worden sei sowie Amtsenthebung und Entlassung aus dem Staatsdienst.



Mit seinem Wechsel in die Wirtschaft zog Dr. Zorn nach Dresden, und stieg in der Zigarettenfabrik, in der er von 1934 bis 1945 tätig war, bis in die Geschäftsführung auf. Nach Ende des 2. Weltkriegs kehrte er nach Bayern zurück, wo er zum Präsidenten des Landesamtes für Vermögensverwaltung berufen wurde. Staatsminister war er von Dezember 1946 bis September 1947 für Wirtschaft und von Januar 1951 bis Juni 1951 für Finanzen; von 1949 bis 1963 war er Direktor des Bayerischen Sparkassen- und Giroverbandes.



„Seinen Sachverstand“ habe Zorn „in einer ganzen Reihe von Gremien und Unternehmen“ eingebracht, würdigte Kiechle den einstigen Staatsmann und Gönner, der u.a. Aufsichtsratsvorsitzender der Allgäuer Brauhaus AG und Verwaltungsratsmitglied beim Allgäuer Überlandwerk war. Ausgezeichnet wurde Zorn für sein Wirken 1959 mit dem Bayerischen Verdienst­orden und im gleichen Jahr mit der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Kempten.



Gestorben ist Dr. Rudolf Zorn am 21. Januar 1966 in München, wurde aber auf dem Evangelischen Friedhof unter der Burghalde in Kempten bestattet, wie auch seine 2008 verstorbene Frau Renate, aus deren Nachlass rund zwei Millionen Euro als Zustiftung zum Grundstockvermögen in die Stiftung einflossen.



Dr. Rudolf Zorn - ein Kemptener Kindl

Allein der Stiftungszweck zeige, so Kiechle, dass Dr. Rudolf Zorn seine Heimatstadt Kempten und das Allgäu „besonders am Herzen“ gelegen habe: Förderung von Kunst und Kultur, auch durch die Auszeichnung Allgäuer Künstlerinnen und Künstler sowie die Förderung der Erziehung, Bildung und Wissenschaft in Kempten.



So wird u.a. Jahr für Jahr der mit aktuell 3.000 Euro dotierte Kunstförderpreis der Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung im Rahmen der Allgäuer Festwoche vergeben. 17 Projekte profitieren in diesem Jahr von den insgesamt 33.000 Euro, die ausgeschüttet werden.



So unterschiedlich sie auch ausgerichtet seien, „trägt jede einzelne der Kemptener Stiftungen dazu bei, das soziale Miteinander in unserer Stadt nachhaltig zu fördern“, so Kiechle.

Durch Zertifikate Begünstigt Prot. Waisenhaus-Stiftung: Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Versorgung von Waisen sowie sonstigen Kindern und Jugendlichen des evang.-luth. oder reformierten Bekenntnisses in Kempten . Hierzu zählt auch die Unterstützung von evang.-luth. Einrichtungen der Jugendhilfe im Bereich der Stadt Kempten. Aussschüttungsbetrag: 20.000 Euro (2020: 17.000 Euro), Übergabe an 13 verschiedene Empfänger (2020: 11): • Kindergarten Leubas • Haus für Kinder und Eltern • Kinderhaus Klecks • Integrative Kindertagesstätte Kieselstein • Kindertagesstätte Mikado • Kindertagesstätte Miteinander • Kindertagesstätte Oberlinhaus • Kindertagesstätte Im Wiesengrund • Kindergarten Arche Noah • Kindergarten Johannes • Kindertagesstätte Abenteuerland • Kindertagesstätte Matthäus • „Kemptener Kinderkantorei an der St.-Mang-Kirche“

Merkt‘sche Veteranen-Stiftung: Stiftungszweck: Unterstützung würdiger und bedürftiger Kriegsteilnehmer deutscher Staatsangehörigkeit, die in Kempten ihren Wohnsitz haben. Daneben unterstützt die Stiftung auch bedürftige Personen, die an Einsätzen der Bundeswehr teilgenommen haben (zivile) Opfer von Gewaltanwendung Personen mit nachgewiesener körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung. Erwerbsunfähige oder erwerbsgeminderte Personen sind jeweils zu bevorzugen. Ausschüttungsbetrag: 5.000 Euro (2020: 3.200 Euro), Übergabe an drei verschiedene Empfänger (2020: 4): • VdK Ortsverband Sankt Mang • „Frauen helfen Frauen e. V./ Frauenhaus Kempten“ • Amt für soziale Leistungen und Hilfen Georg ­Deuringer‘sche Stiftung: Stiftungszweck: „1. Die Unterstützung bedürftiger und würdiger Personen, vornehmlich Kriegsbeschädigter und sonstiger Kriegsteilnehmer sowie ihrer Hinterbliebenen aus Kempten durch jährliche Zuwendungen am Todestag des Stifters (23.08.).“ 2. Die Unterstützung von ambulanten und stationären Einrichtungen der Kranken- und Altenhilfe in Kempten. Ausschüttungsbetrag: 25.000 Euro (2020: 0 Euro), Übergabe an neun verschiedene Empfänger: • Allgäu-Hospiz • Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt • Alten- und Pflegeheim • Wilhelm-Löhe-Haus • Alten- und Pflegeheim Allgäu-Stift • Senionrenzentrum Marienpark • Pflegeheim „Seniorenbetreuung Altstadt, Alten- und Pflegeheim“ • „Seniorenbetreuung Altstadt, Tagespflege“ • Tagespflege Sankt Mang der Diakonie • Tagespflege MaYa GmbH Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung: Stiftungszweck: 1. Die Förderung von Kunst und Kultur, auch durch Auszeichnung Allgäuer Künstler. 2. Die Förderung der Erziehung, Bildung und Wissenschaft in Kempten. Ausschüttungsbetrag: 33.000 Euro (2020: 12.000 Euro), Übergabe an 17 verschiedene Empfänger (2020: 11): • Allgäuer Künstler nach Juryauswahl • Kunstpreis Allgäuer Festwoche/ohne Urkundenübergabe • Allg. Regionalverband für zeitgenössischen Tanz e.V. (Unterstützung des 22. Kemptener TANZherbstes vom 15. – 23. Oktober 2022) • Freundeskreis Classix-Konzerte e.V. • Kemptener Kleinkunstverein Klecks e.V. • art interessengemeinschaft („artig e.V.) • Allgäuer Burgenverein e.V. • Allgäuer Lesefreunde e.V. • Pfarrbücherei St. Magnus Lenzfried • ikarus.thingers e.V. • Durchstarter-Festival für junge Musiker/-innen • ikarus.thingers e.V. (zwei verschiedene Projekte) • Deutsche Sebald Gesellschaft e.V. (zwei verschiedene Projekte) • Magnus Dauner • filmzeitkaufbeuren e.V. • Theater in Kempten gGmbH (zwei verschiedene Projekte).