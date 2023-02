Kemptner Weihnachtsmarkt: Feedback und Planung

Von: Christine Tröger

Noch attraktiver soll der Weihnachtsmarkt werden. Was dazu geplant ist, wurde vergangene Woche im Werkausschuss vorgestellt. © Archivbild: Kempten Tourismus

Kempten - Recht zufrieden zeigte sich Martina Waldmann mit den Ergebnissen, die eine Befragung unter den Händlern des Weihnachtsmarktes ergeben hat.

Und zufrieden zeigten sich auch die Mitglieder des Werkausschusses – vor allem für Martina Waldmann, Geschäftsführerin des Eigenbetriebs Kempten Messe und Veranstaltungshäuser, und ihr Team waren sie voll des Lobes. Zugelassen waren 2022 37 Stände, darunter fünf neue Händler und 14 gastronomische Stände (entspricht 37 Prozent). 23 der Standbetreiber haben laut Waldmann geantwortet. Besonders freute sie, dass alle Befragten in diesem Jahr wieder am Weihnachtsmarkt teilnehmen wollen und nahezu alle mit der technischen und organisatorischen Durchführung zufrieden gewesen seien. Geteilt beurteilt wurden laut Befragungsergebnis dagegen Öffnungszeiten und Dauer des Weihnachtsmarktes. So bewerten 23 Prozent die Marktdauer als zu lang und 27 Prozent die täglichen Öffnungszeiten als „unangemessen“.

Gegenüber dem 2019er Weihnachtsmarkt sprechen 18 Prozent der Händler von einem „größeren“ Geschäftserfolg, 59 Prozent von „gleich“ und neun Prozent von „rückläufig“. Aber „es gab niemanden, der mit dem Erfolg nicht zufrieden war“, so Waldmann. 36 Prozent hätten aber angegeben, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu spüren, was sich in „verhaltenem Kaufinteresse“ zeige. Was sich die Händler wünschen: mehr Händler, weniger Gastronomie und, trotz Kinderkarusell und Kinderzelt mit zahlreichen Angeboten, erweiterte Kinder- und Familienangebote.

„Sehr gut“ sind Waldmann zufolge das neue Fotozelt mit winterlichen Hintergründen und Fotoaccessoires sowie der Selfiepoint am Rathaus bei den Besuchern angekommen. Besuchermagneten waren nicht nur das Weihnachtsbähnle von Kempten Tourismus mit 3.300 Fahrgästen, sondern auch die große Krippe am Rathaus, der Krippenweg und die Krippenausstellung im Rathaus. Letztere wollten ihr zufolge 7.500 Menschen sehen.

Weihnachtsmarkt 2023

24 Tage soll der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr dauern, vom 29. November bis 22. Dezember. Das laut Stadtrat und Busunternehmer Helmut Berchtold (CSU) „ewige Thema“, wie lange der Weihnachtsmarkt gehen soll, dampfte dieser kurz und knapp ein: „Bitte nicht zu kurz“, denn nicht nur die Gastronomie habe ein Interesse an einer längeren Dauer – „wir sind in ganz Deutschland für Busreisen gelistet“.

Viele der meist nur nebenberuflichen oder Hobby-Kunsthandwerker haben aber wohl Probleme, ihren Stand mit ausreichend Ware über einen so langen Zeitraum zu bestücken oder den Stand personell (und dabei rentabel) zu besetzen. Die Option Stand-Sharing war für das Gremium auch keine Option. Das habe man bereits einmal versucht, erklärte Hans-Peter Hartmann (FW). „Keiner will die ersten zwei Wochen, da werden wir keinen finden.“

2. Bürgermeister Klaus Knoll (FW) hatte sich dazu auch in umliegenden Städten und Gemeinden im Radius von 100 Kilometern umgesehen. Das Ergebnis: bis auf zwei war die Laufzeit der Weihnachtsmärkte überall vier Wochen lang. Eine Verkürzung würde auch OB Thomas Kiechle ablehnen und „immer noch früher“ sowieso.

Nachhaltigkeit als oberstes Gebot

„Nachhaltiger“ soll der Weihnachtsmarkt nach Waldmanns Vorstellung werden. Für den Einsatz von Mehrweg-Geschirr sollen deshalb Angebote für einen zentralen Spül-Service eingeholt werden, den alle Gastronomie-Standbetreiber verpflichtend nutzen sollen, die keine „energieeffiziente Spülmöglichkeit“ in direkter Nähe haben; soll heißen, z.B. Gastronomen, die nicht ihr Lokal gleich hinter der Hütte haben. Diese, wandte 2. Bürgermeister Klaus Knoll (FW) und selbst Gastronom ein, „stellen sich keine Spülmaschine in die Hütte“. Einig war sich das Gremium mindestens in einem Punkt: Glühwein geht nur aus vorgewärmten Bechern – wie frisch aus der Spülmaschine.

Unterschiedliche Meinungen zu „Hintergrundbeschallung“

Nicht nur neue Hütten sollen den Markt attraktiver machen. Spezielle WeihnachtsmarktBecher sollen zudem für ein einheitliches Bild sorgen. Ursprünglich hatte es einmal 500 Stück solcher „Sammlerobjekte“ gegeben – zum Weihnachtsmarkt 2022 „waren noch 66 am Start“ und davon seien jetzt noch 22 übrig, so Waldmann. Wie Berchtold berichtete, bekomme in Berchtesgaden „jeder Busreisende eine Tasse“, die er sich überall füllen lassen und als Souvenir mitnehmen könne. Unterschiedliche Auffassungen gibt es zur „Hintergrundbeschallung“ auf dem Weihnachtsmarkt. So habe man 2022 zwar an nahezu allen Tagen musikalische Darbietungen präsentieren können, an den Nachmittagen habe diese laut Waldmann aber „gefehlt“ – laut Rückmeldungen, zumindest den Besuchern, weniger den Händlern. Das Problem: bei GEMA freier Musik sei die Qualität entsprechend minderwertig, mit GEMA lande man „schnell im fünfstelligen Bereich“.

Berchtold zeigte Verständnis für die Händler: Bei GEMA freier Beschallung den ganzen Tag lang, brauche es „psychiatrische Betreuung“. Gerti Epple (Grüne) sprach sich für einen Kompromiss mit Musik mittags und abends aus. Im Übrigen habe sie von jungen Leuten als Feedback gehört, dass die Musik „grauslich“ sei. 3. Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne) würde den Weihnachtsmarkt gerne durch Schüler, Kinder und Jugendliche beleben, „die sich aktiv einbringen“