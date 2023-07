Kids Cup Lead: 70 Nachwuchskletterer sammeln im swoboda alpin Punkte für die Bayerische Jugendmeisterschaft

Greta Ruprecht im Finale des DAV-Kids Cups Lead im Kemptener swoboda alpin. © Regina Weiss

Kempten - Beim Kids Cup Lead, den die DAV-Sektion Allgäu-Kempten am vergangenen Wochenende im swoboda alpin ausrichtete, konnten die jüngsten Nachwuchskletterer noch die letzten Punkte für die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft Mitte September sammeln. Besonders erfolgreich waren dabei die Teams aus Franken.

Es ging nicht nur wegen der tropischen Temperaturen heiß her am vergangenen Samstag im Kemptener swoboda alpin: Beim Kids Cup Lead für die beiden jüngsten Wettkampfklassen Jugend C & D zeigten 70 Nachwuchskletterer aus den Regionen Schwaben und Nord-Ost-Bayern, dass auch die ganz Kleinen schon richtig schwer klettern können.

Dieser Wettkampf, den die DAV-Sektion Allgäu-Kempten für den Bergsportfachverband Bayern ausrichtete, war für die Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren die letzte Gelegenheit, um noch Punkte für die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft (Jugend C) und für das Kids Cup Finale (Jugend D) Mitte September in Bad Windsheim zu sammeln. Dementsprechend motiviert gingen die Kinder an die Wand und es wurde um jeden Griff gekämpft. Besonders stark waren dabei die Teams aus Franken, die am Ende acht der 12 Medaillen abräumten.

David und Greta Ruprecht vom Kemptener Climbing Team auf Platz fünf bzw. sechs

Das mit 14 Athleten zahlenmäßig stark vertretene Kemptener Climbing Team schaffte es dieses Mal leider nur mit zwei Startern in die Finals der besten sechs: David und Greta Ruprecht hielten die Fahnen der Gastgeber-Sektion hoch und landeten am Ende auf Platz fünf bei der männlichen Jugend C und Platz sechs bei der weiblichen Jugend D.

Zum großen Saisonfinale in Bad Windsheim müssen die qualifizierten Nachwuchskletterer dann alle drei Kletterdisziplinen Lead, Speed und Bouldern an einem Tag absolvieren – der Titel wird bei den jüngsten Altersklassen nur in einer Gesamtwertung vergeben. kb

