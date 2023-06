Kinder abgeschoben: Demonstration auf dem Hildegardplatz

(Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Kempten - Auf dem Hildegardplatz wird heute gegen die Abschiebung der Familie Ovbiagele demonstriert.

Der Hintergrund: Am 16. Mai 2023 fanden erneut EU-weit koordinierte Abschiebungen nach Nigeria statt. So wurden auch 40 Personen, darunter fünf Kinder, aus Deutschland abgeschoben. Unter den Minderjährigen befanden sich auch die 17-jährige Victoria Ovbiagele, ihr Zwillingsbruder Victor sowie ihre beiden Geschwister Miracle (14) und Godsent (11).

Victoria lag zum Zeitpunkt der Abschiebung bereits ein unterschriebener Ausbildungsvertrag an der Schauspielschule Zerboni in München vor. Um sich ihren lang ersehnten Ausbildungstraum zu erfüllen, fehlte ihr nur noch der unmittelbar bevorstehende Mittelschulabschluss. Ihr Bruder Victor, der ein Berufsvorbereitungsjahr absolvierte, hatte ebenfalls einen Ausbildungsplatz in Aussicht.

Selbst im Wissen ihrer stets unsicheren Bleibeperspektive, bewiesen Victor und Victoria im Verlauf der vergangenen neun Jahre, welche sie in Kempten lebten, unermüdlichen Ehrgeiz sowie vielfältiges Engagement, ihren persönlichen Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten. Wie ihre beiden jüngeren Geschwister, Miracle und Godsent, waren auch sie in Deutschland bestens integriert, verfügten über ein breites soziales Netzwerk und können Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau vorweisen. Nicht zuletzt erfüllten sie die Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht für gut integrierte Jugendliche (§ 25a AufenthG).

„Seit der siebten Klasse habe ich mich in der Schule besonders angestrengt. Ich dachte, dass ich mit einem guten Schulabschluss bessere Zukunftschancen haben würde. Nun wurde ich inmitten meiner Abschlussprüfungen aus meinem Leben gerissen.“ – Victoria Ovbiagele.

Victoria hatte die Zentrale Ausländerbehörde Schwaben in der Vergangenheit wiederholt um Zeit gebeten, um ihrer Mitwirkungspflicht zur Erteilung eines Aufenthaltstitels nachzukommen. Um ihre Mutter, die unter der ständigen Angst einer Abschiebung litt, zu unterstützen, unternahm Victoria förmlich alles, um sich und ihrer Familie die für den Verbleib in Deutschland notwendigen Ausweisdokumente zu beschaffen. Die Ausländerbehörde entschied sich jedoch, die Abschiebung der Familie mit allen Mitteln durchzusetzen.

Die erfolgte Abschiebung stellt die Familie vor eklatante Herausforderungen und setzt diese wissentlich lebensbedrohlichen Situationen aus. Inzwischen sind mehr als drei Wochen vergangen. Die Kinder, die schonungslos ihrer Identität, ihrer Rechte und ihrer Zukunft beraubt wurden, sehen sich gezwungen, unter prekärsten Verhältnissen in einer Gesellschaft zu leben, die ihnen gänzlich fremd ist. Die viel zu kleine Wohnung können sie aufgrund der ständigen Angst, auf der Straße entführt zu werden oder anderweitig Gewalt zu erfahren, kaum verlassen.

„Meine Geschwister weinen oft heimlich. Ich weiß aber nicht, wie ich sie trösten soll. Wie kann ich andere glücklich machen und zum Lachen bringen, wenn ich selbst unglücklich bin?“ – Victoria Ovbiagele

Im Zuge der gewaltvollen Abschiebung wurden die Kinder spät nachts wie Schwerstverbrecher:innen in Handschellen abgeführt und schwer traumatisiert. Ungeachtet grundlegender Vorgaben der von Deutschland ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention, die das Kindeswohl an erster Stelle sehen, schrecken die deutschen Behörden bis heute nicht von ihrem brutalen und unverantwortlichem Vorgehen zurück.

Vor diesem Hintergrund sowie in Solidarität mit allen von Abschiebung betroffenen Menschen findet am Montag, 19. Juni, um 14.30 Uhr unter dem Titel »#BringThemBack – Familie Ovbiagele zurückholen!« eine Demonstration am Hildegardplatz in Kempten statt.