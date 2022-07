Kinderbetreuung in Kempten - das ist der Stand

Beim Ausbau der Kinderbetreuung gibt es in Kempten immer noch viel zu tun.

Aus dem Jugendhilfeausschuss

Kempten – Marion Haugg, Leiterin Amt für Kita, Schulen und Sport, hat die Bedarfsplanung für das kommende Betreuungsjahr 2022/23 vorgestellt.

Mit den Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung sei „fast eine Punktlandung“ gelungen. Aktuell fehlen noch elf Kindergartenplätze. Es sei aber damit zu rechnen, dass zusätzlich noch bis zu 63 geflüchtete Kinder versorgt werden müssen. Im Krippenbereich seien derzeit 110 Kinder noch nicht berücksichtigt. Von 49 Familien sei keine Rückmeldung gekommen, ob Betreuungsbedarf bestehe.



Immer noch werden Kinderbetreuungsplätze gebraucht

Fest stehe, dass weiterhin Plätze geschaffen werden müssen. Diese könnten in den alten Räumlichkeiten der Kita St. Michael entstehen. Der Träger sei bereit, das Gebäude nach Umzug in den Neubau der Stadt zu überlassen. Auch eine Erweiterung der Kindertagesstätte St. Anna stünde an, gerade auch weil im Umfeld bis zu 140 neue Wohneinheiten gebaut werden.

Neues Konzept, auch um dem Personalbedarf in KiTas gerecht zu werden

Im Vergleich zu anderen Kommunen stehe Kempten allerdings „personell schlecht da“, was es erschwere, neue Plätze zu schaffen. Auch deshalb suche die Stadt nach Standorten für sogenannte Mini-Kitas, Einrichtungen für bis zu zwölf Kindern. Dies sei ein Konzept, das gerade in Zeiten des Fachkräftemangels interessant sei, erläutert Referatsleiter Thomas Baier-Regnery. Denn hier könnten auch Kindertagespflegepersonen mit Zusatzqualifikation als Ergänzungskraft eingesetzt werden. Denn der Fachkräftemangel sei ein großes Thema, „und vermutlich stehen wir hier erst am Anfang, das wird sich dramatisch fortsetzen“. Gleiches befürchtet er auch für den Betrieb von Schulen und für Pflegeplätze für Ältere.