Kleidertauschparty in der Jugendkirche in Kempten

Die Kleidertauschparty findet am Samstag, 6. Mai, in der Jugendkirche in Kempten statt. (Symbolbild) © Panthermedia/lenmdp

Kempten – Eine Kleidertauschparty bietet die Jugendstelle Kempten am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 15 Uhr in den Räumen der Jugendkirche Opensky, Freudental 10a, an.

Die Kleidertauschparty findet im Rahmen der Umweltserie „Lass mal die Welt retten“ statt. Bis zu zehn gut erhaltene Teile können angeboten und entsprechend dem Motto „T-Shirt gegen Hose“ eingetauscht werden. Diese können die Spender auch am Freitag, 5. Mai, bis um 17.30 Uhr in der Jugendstelle, An der Lützelburg 12, abgeben.

Oberbekleidung, Hüte, Ketten und Accessoires werden angenommen – Kindergrößen sind ausgeschlossen. Nicht getauschte Dinge kommen der „Aktion Hoffnung“ zugute. Informationen sind erhältlich auf der Homepage: www.bja-augsburg.de/Jugendstelle-Kempten/Veranstaltungen) oder Tel.: 0831/9606 3690.

pdke