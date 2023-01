Kletterer Timo Ossig ist Kemptens Jugendsportler des Jahres 2022

Hilde John (links), die Präsidentin des Stadtverbandes der Kemptener Sportvereine hielt die Laudatio für Kemptens Jugendsportler des Jahres 2022 und überreichte Timo Ossig (rechts) von der DAV-Sektion Kempten-Allgäu die Urkunde. © Weidle

Kempten - Viele junge Sportlerinnen und Sportler sowie deren Eltern und Trainer waren am Sonntagabend zu Gast im Stadttheater. Der Grund: Die diesjährige Jugendsportlerehrung.

Die Stadt Kempten verlieh insgesamt 155 Mädchen und Jungen Ehrenurkunden, Bronze-, Silber- und Goldmedaillen für ihre sportlichen Leistungen im Jahr 2022. Mit Timo Ossig von der DAV-Sektion Allgäu-Kempten wurde ein „echter Bewegungskünstler“ als Kemptens Jugendsportler des Jahres 2022 ausgezeichnet.

Seit 1973 werden die Leistungen von Sportlerinnen und Sportler unter 18 Jahren in Kempten im Rahmen der Jugendsportlerehrung gewürdigt, heuer wurde sie zum 49. Mal veranstaltet (aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Ehrungen für die Jahre 2020 und 2021 im Juli 2022 zusammen vorgenommen).



Jugendsportlerehrung in Kempten für das Jahr 2022: Das Publikum klatscht für „die stillen Stars“

Sport, das könne man auch mit Schnelligkeit, Power, Organisation, Rekord und Teamgeist beschreiben, sagte 2. Bürgermeister Klaus Knoll (FW). Im Sport sei es egal, wo man herkomme oder wie man aussehe, der Sport schenke jedem Weggefährten, mit denen man Erfolge und Niederlagen teile, so Knoll weiter. Lauten Applaus gab es für die – wie es Knoll formulierte – „stillen Stars in unserer Gesellschaft“, die den Vereinssport überhaupt erst ermöglichen würden, und sprach dabei über die Übungsleiter und ehrenamtlichen, die in den Vereinen tätig sind. Auch den Eltern dankte er, dass sie ihre Kinder beim Sport unterstützen.



Bei der Preisverleihung der Goldmedaillen geht es heiter zu

Wurden mit Gold ausgezeichnet (vorne v.l.): Veronika Bumiller und Emma Hurler (Ju-Jutsu), Elias Gulewitsch (Brazilian Jiu-Jitsu), Leni Schneider (Skibergsteigen). Mit ihnen freuen sich (hinten v.l.) Sportamtsleiter Klaus Schwaninger und 2. Bürgermeister Klaus Knoll. © Weidle

Nach der Verleihung der 39 Ehrenurkunden, 92 Bronzemedaillen und 20 Silbermedaillen (siehe Infokasten) kamen die Sportler mit den größten Erfolgen auf die Bühne: Leni Schneider (DAV-Sektion Allgäu-Kempten, Skibergsteigen), Elias Gulewitsch (Fightschool Kempten, Brazilian Jiu-Jitsu) sowie Veronika Bumiller und Emma Hurler (TSV Kottern, Ju-Jutsu) schafften es im Jahr 2022 neben anderen Erfolgen allesamt in ihren Sportarten, den Deutschen Meistertitel zu gewinnen. Dafür bekamen sie von der Stadt Kempten die Goldmedaille verliehen. Für Lacher sorgte dabei Leni Schneider, die erzählte, dass Skibergsteigen eigentlich nur der Ausgleich zu ihrer Hauptsportart Biathlon sei.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war anschließend die Auszeichnung des Jugendsportlers des Jahres 2022. Die Wahl der Jury, die unter anderem aus Vertretern des Sportamts sowie des Stadtverbands der Kemptener Sportvereine besteht, fiel auf den Kletterer Timo Ossig von der DAV-Sektion Allgäu-Kempten.

Umzug für den Sport

„Er ist ein echter Bewegungskünstler und ein versierter Rätsellöser“, begann Hilde John, Präsidentin des Stadtverbands der Sportvereine, ihre Laudatio. Vor acht Jahren, als Sechsjähriger, hat Ossig seine Leidenschaft zum Klettern entdeckt, als er im Urlaub Kletterer beobachtet hatte. Er begann in seiner damaligen Heimat in Franken mit dem Training und schnell wurde klar, dass er großes Talent hat.

So wurde er nach nur drei Monaten Kletter-Erfahrung in eine Wettkampfgruppe aufgenommen. Für den Sport zog die Familie 2018 nach Kempten, führte John in ihrer Laudatio aus, wo er nun eine „hervorragende Trainingshalle“ vorfinde und somit eine bessere Umgebung fürs Training habe.



Trotz Corona-Erkrankung viele Erfolge

Obwohl er 2022 einige Wettkämpfe wegen seiner Corona-Erkrankung verpasste, wie er auf der Bühne erzählte, konnte er große Erfolge feiern. So wurde er Dritter auf der Deutschen Jugendmeisterschaft im Sportklettern Overall (Lead/Bouldern/Speed) Jugend B, Bayerischer Vizemeister im Bouldern in der Jugend B und schaffte den Sprung in die Jugend-Nationalmannschaft im Sportklettern.



„Ich trainiere viermal pro Woche in der Halle und zweimal zuhause, einen Tag habe ich Pause“, so Ossig auf Nachfrage von Moderator und Sportamtsleiter Klaus Schwaninger. Seine Ziele für das Wettkampfjahr 2023 sind der Start bei der Jugend-WM sowie die Teilnahme bei Europacups. Von der Wahl zum Jugendsportler des Jahres war er sehr überrascht: „Ich freue mich, damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, sagte der 14-Jährige.



Umrahmt wurde die diesjährige Jugendsportlerehrung von Tanzvorführungen des Tanzzentrums Allgäu sowie der Tanzschule Tanzlation, den Kunstturnerinnen des TV Kempten, die ihr Können am Schwebebalken präsentierten, und der Live-Band „Charly und Jürgen“.

Diese Kinder und Jugendlichen erhielten eine Ehrung:

- Goldmedaille (die 3 Erstplatzierten bei einer WM oder Olympischen Spielen, Deutsche Meister, Europa- und Vizeeuropameister, Inhaber von Olympischen, Welt-, Europa- und Deutschen Rekorden):

Leni Schneider (DAV-Sektion Allgäu Kempten): Deutsche Meisterin im Skibergsteigen Vertical Race U16;

Elias Gulewitsch (Fightschool Kempten): Deutscher Meister im Brazilian Jiu-Jitsu U13 bis 36,2 kg;

Veronika Bumiller und Emma Hurler (TSV Kottern): Deutsche Meisterinnen im Ju-Jutsu Duo Wettkampf U14; 1. Platz Vienna Open im Ju-Jutsu Duo U14.

- Silbermedaille (Teilnehmer an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, 3. Platz EM, 2. Oder 3. Platz Deutsche Meisterschaft, 1. Platz Bayerische Meisterschaft, 1. Oder 2. Platz Süddeutsche Meisterschaft, Inhaber von bayer. Rekorden, Mitglieder einer A-Nationalmannschaft):

Bruno Bielmeier, Jens Wörmann (beide TSV Kottern, Ringen); Theo Zanker, Hannes Wimmer, Domenik Canci, Jonah Grillinger, Lorenz Bechteler (alle TV Kempten, Karate); Timo Ossig, Jonas Wagner, Paulina Kaderabek (alle DAV-Sektion Allgäu-Kempten, Klettern); Daniel Virt (Sportsclub Allgäu, Box Club Kaufbeuren); Paul Barmetler (TSV München-Allach 09; Handball); Leith Chammari, Moritz van Kempen, Marco Ücker (alle Allgäu Comets, Football); Nawid Haidari (TV Kempten, Boxen); Marco Laure (Renngemeinschaft Allgäu, Motorrad Trial); Annika Kuss (TV Kempten, Schwimmen); Magdalena Besler (RSC Kempten); Efe Genc (Fightschool Kempten, Brazilian Jiu-Jitsu).

- Bronzemedaille (Teilnehmer an Europameisterschaften, 4. Platz Deutsche Meisterschaft, 2. Oder 3. Platz Bayerische Meisterschaft, 3. Oder 4. Platz Süddeutsche Meisterschaft, Mitglieder einer Nationalmannschaft (B-Kader), 1. Oder 2. Platz Südbayerische Meisterschaft):

Philip Beckmann, Theo Baur, Benedikt Boeckeler, Moritz Born, Flamur Demolli, Colin Enweremadu, Matteo Hold, Jonas Schuler, Domenic Schneider, Frederico Sita, Viliam Štefík, Lennart von Rützen, Leon Wabersich, Felix Zillenbiller, Pablo Weikl Sanchez, Timo Markus, Max Madeheim, Luis Barmetler (alle SG Kempten-Kottern, Handball); Julian Schneider (Kgl. Priv. FSG; Schießen); Florian Wirth, Leo Weinert (beide TSV Kottern, Ringen); Carla Schirutschke (DAV Sektion Allgäu-Kempten, Klettern); Maximilan Barmettler, Aaron Glatzeder, Simon Hödl, Adrian Vidoni, Maximilian Zwick, Christopher Fehn, Jean-Pierre Porta, Bastian Ilmberger, Elias Kraljevic, Maximilian Will, Jona Cleff, Silas Arnold, Noah Kerwell, Luis Zimmermann, Diego Hübner, Ahsan Uzeil Moore, Kilian Haid, Joseph Emanuel Johnson, Raphael Schupmann, Fabian Riederer, Tizian Häger (alle Allgäu Comets, Football); Maksim Schirjajev, Richard Wolf (beide TV Kempten, Judo); Polina Miller, Elisa Ahne (beide TV Kempten, Kunstturnen); Lukas Bareth, Leo Steiner, Finn Sattler, Henning Breckwoldt, Moritz Schimanek, Max Widmer, Dominik Merfels, Noah Huber, Daniel John, Frieder Mari, Hendrik Ondrouschek, Leopold Widmer, Constantin Lühr, Kasimir Haver, Simon von Rützen (alle SG Kempten-Kottern, Handball); Leo Zöllner (Renngemeinschaft Allgäu, Motorrad Trial); Marlon Schmucker (SV 1929, Ringen); Leo Fingerle, Lara Rietzler, Torben Herrmann (alle TV Kempten, Schwimmen); Vivien Adebahr, Elias Bartzsch, Viktoria Barmasev, Alexandra Barmasev, Raphael Baumgartl, Luca Bucher, Christoph Deragin, Nicolas Disch, Maxim Enders, Aaron Grillinger, Marc Hindelang, Eyk Junker, Denis Lewandowski, Niclas Lipp, Fabian Maier, Roman Maisinger, Felix Ottenbreit, Jennifer Russler, Christian Schreiber, Rey Schwarz, Maxim Zykov, Dániel Merk, Roman Schwarz, David Strohscherer, Markus Walter (alle ESC Kempten, Eishockey).

- Ehrenurkunde (Sportler unter 18 Jahren, die einen schwäbischen Meistertitel oder gleichwertigen Titel errungen haben):

Mia Morgenstern (TV Kempten, Karate); Johanna Hutner (TV Kempten, Kunstturnen); Nikita Astaschkin, Dominik Dörfler, Branislav Ducky, Henry Ecker, Hannes Fußy, Jonas Filser, Laurin Hercht, Luis Kurzemann, Linus Läufle, Maxim Lejeune, Johannes Leitner, Martin Löhr, Leo Merk, Ilja Maurer, Kilian Osterloh, Moritz Rauh, Daniil Rieger, Patrick Ritzel, Tobias Russler, Julian Schwarz, Luis Strauß, Bryan Wanscheid (alle ESC Kempten, Eishockey); Lena Novy, Aaron Graffino, Lotta Schnitzer, Jule Fingerle, Nina Schuster, Niklas Herrmann (alle TV Kempten, Schwimmen); Maxi Bartalis, Lenno Baur, Daris Dedic, Nico Huber, Christoph Kettner, Erik Kloß, Roman Loos, Laurenz Schröder, Valentin Stückl (alle SG Kempten-Kottern, Handball).