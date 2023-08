Klima on tour in Kempten - Aktionstag zum Thema Klimawandel

Von: Lutz Bäucker

Alles zum Thema Klima konnten die Besucher kürzlich auf dem Kemptener Rathausplatz erfahren. Die „Klima-Tour 2023“ war zu Gast. © Bäucker

Kempten – Zwei Tage lang stand der Rathausplatz im Zeichen des Klima-Wandels. Die Kemptener Klima-Manager Thomas Weiß und Nina Kriegisch informierten über Maßnahmen und Klima-Ziele der Stadt.

TV-Koch Alfred Fahr gab Tipps für bewusstes Kochen und Essen. Die eza informierte über Heizen und Energie, die Besucher konnten ihren ökologischen Fußabdruck messen, Neues über Verpackungsmüll erfahren oder mit dem DAV über die Folgen des Klimawandels für die Allgäuer Alpen diskutieren.

Auf einem Parcours konnten nachhaltig strampelnde Radler ihre Geschicklichkeit testen. Kinder bemalten sich mit umweltfreundlichen Farben.



Die von Bayerns Umweltminister Torsten Glauber initiierte „Klima-Tour 2023“ machte nicht nur in Kempten Station, sondern auch in Selb und in Forchheim.