Klimawandel im Allgäu: Das kommt auf uns zu

Von: Christine Tröger

Der aktuelle Vorstand der BUND-Naturschutz-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu: (v.l.) Manuela Kerschnitzki, Doris Ebenhoch, Ulrike Arentsen (nach mehr als 20 Jahren Verwaltungskraft beim BN verabschiedet), Ralf Wiedemann, Michael Leifeld (halb verdeckt), Geschäftsführerin Julia Wehnert, Sabine Zulauf, Julia Allweiler (neue Verwaltungskraft), Thomas Schneid (verdeckt), Alfred Karle-Fendt, Johann Sontheim (verdeckt), Christina Mader (neue Geschäftsstellenleiterin) und Martin Simon. Für die „Büro-Damen“ gab es Blumen. © Christine Tröger

Kempten/Oberallgäu – Dr. Michael Schneider aus Wertach stellt Zahlen, Daten und Fakten aus aktuellen Forschungsergebnissen zum Klimawandel im Allgäu vor.

Sein Vortrag zum Thema Klimawandel ist gefragt. Zum insgesamt bereits 42. Mal stellte Dr. Michael Schneider aus Wertach nun im Rahmen der Jahreshauptversammlung der BUND Naturschutz-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu Zahlen, Daten und Fakten aus aktuellen Forschungsergebnissen vor, die er 2019 zusammengetragen hat. Sie dokumentieren den bereits in vielen Bereichen deutlich gewordenen Klimawandel – ungeachtet dessen, ob durch Menschenhand oder natürlich verursacht – im Gebiet Ober-, Unter-, und Ostallgäu und dessen Einfluss sowohl auf den Menschen als auch die heimische Tier- und Pflanzenwelt.



Selbst wenn sein Ausblick auf die kommenden drei Dekaden zumindest für das Allgäu nicht allzu apokalyptisch ausfiel, Grund zur Sorglosigkeit besteht den Forschungsergebnissen zufolge schon heute nicht mehr. Allein die Tatsache, dass mit Attributen wie der heißeste, der trockenste, der stürmischste ... „kaum ein Monat ohne neuen Superlativ“ vergehe, sind für Schneider Zeichen des Klimawandels von Orkanen über Temperatur-Sprünge und Versauern der Meere bis Starkregenereignisse.

Kempten heute um 2,5 °C wärmer

So liege z.B. Kempten mit einer Temperaturerhöhung bis zu 2,5 °C weit über dem weltweiten Anstieg von ca. 1,1 °C seit 1990 – von 6,1 °C im Jahr 1952 auf 8,6 °C in 2021. Nicht die einzige nachweisbare Temperaturerhöhung in der Region, wie drei weitere Wetterstationen zeigen. In Hohen-Peißenberg kletterten die Temperaturen von 5,3 °C im Jahr 1781 auf 7,1 °C (2021); in Oberstdorf von 5,5 °C (1886) auf 7,0 °C (2021); in Memmingen von 6,8 °C (1940) auf 8,9 °C (2021).

Wer sich dabei über mehr warme Grillabende freut, hat eines nicht bedacht: Die veränderten Temperaturen bringen nicht nur die Jahreszeiten als solche durcheinander, sondern sämtliche Fahrpläne von Flora und Fauna mit schlussendlich politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen für den Menschen weit über Freizeitaktivitäten und den Skitourismus hinaus, wie Schneider zu verdeutlichen wusste:

Dominoeffekt des Klimawandels

Ein Problem ergibt sich z.B. bei Zugvögeln für sogenannte Langstreckenzieher wie den Kuk-kuck, wenn die stärker klimaabhängigen Mittel- und Kurzstreckenzieher schon längst ihre Küken im Nest haben, bis er aus fernen Gefielden hier ankommt. Wem bitte soll er seine Eier nun unterjubeln? Ganze „Nahrungsketten können durcheinander kommen“, verwies Schneider auf nur einen von vielen Dominoeffekten.

So würden sich u.a. Fischregionen verschieben, wie z.B. bei der Forelle bereits nachgewiesen worden sei. Immerhin seien die Wassertemperaturen in der Iller bei Sonthofen von 5,1 °C im Jahr 1981 auf 8,3 °C in 2021 gestiegen, zitierte er aus den Daten des Gewässerkundlichen Dienstes Bayern.

Pflanzen wandern ab

Auch Pflanzen würden soweit möglich quasi abwandern, und zwar in höhere, kühlere Gebiete, anderen Pflanzenarten weichen oder einfach verschwinden. Blühzeiten seien „deutlich früher“ und damit „die Vegetationsperiode heute um 49 Tage länger als vor 70 Jahren.“ Das betreffe auch die Tierwelt, wie die Feldgrille, die früher ab einer Höhe von 900 Metern ü.NN. vorgekommen sei, heute erst ab 1.400 Metern.



Bis 2100 sind alle Gletscher verschwunden

Bis 2050 verschwindet laut gletscherarchiv.de jeder zweite Alpengletscher, bis 2100 alle, selbst wenn CO2 sofort gestoppt wird. Das Eis der Gletscher sei aber ein wichtiger Faktor für den Zusammenhalt des Gesteins. Und „50 Millionen Menschen hängen vom Trinkwasser in den Alpen ab“, merkte Schneider an.



Da Hochmoore bessere CO2-Speicher seien als Wälder, sah er einen „guten Grund, sie zu renaturieren“.

Drei Dekaden zurück – drei Dekaden voraus

Was sagt der Blick in die Zukunft, der mittels GLOWA-Projekt Donau für Oberstdorf auf drei Dekaden simuliert wurde? Niederschläge nehmen demnach auch im Allgäu ab, wenngleich nicht so dramatisch wie in anderen Gegenden –„wir sind hier gesegnet“, meinte Schneider optimistisch. Dennoch könne es zur Konkurrenz kommen zwischen Trinkwasser und Wasser für die Landwirtschaft. Außerdem werde es aufgrund des dann dauerhaft niedrigeren Wasserstandes rund 15 Prozent weniger Stromerzeugung an der Iller geben, so die Prognose.

50 Frosttage weniger werden Schneider zufolge in Skigebieten wie dem Hündle zu einer Reduktion der Betriebstage um zwei bis drei Monate führen. Kaum Auswirkungen wird es der Simulation zufolge dagegen in Balderschwang und Grasgehren geben.



„Man kann noch was tun“

Aber „man kann noch was tun“, versäumte Schneider nicht Optimismus zu verbreiten: Gebäude dämmen, wenig Fliegen, wenig Fleisch essen, Hochmoore renaturieren... „Chapeau“ meinte der Referent zum Klimacamp in Augsburg, die den ganzen Winter durchgehalten hätten. Detaillierte Fakten des Vortrags sind unter http://odsfm.com/klimawandel/ zu finden.



Aktive Kreisgruppe auch in den Pandemiejahren

Die Jahre 2019, 2020 und 2021 ließ Julia Wehnert, Geschäftsführerin der BUND-Naturschutz-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu, Revue passieren, in denen zahlreiche Aktivitäten und Projekte durchgeführt wurden: die Rettung des Riedberger Horns, die nicht nur die Änderung des Alpenplans verhindert hatte, sondern den Bau eines neuen Skiliftes sowie eines Schneiteiches; noch nicht abgeschlossen ist der Kampf gegen die geplante Grünten BergWelt. Durchgeführt wurden 2019/20 eine Biberkartierung sowie 2020/21 eine vom Gartenschläfer (er konnte nachgewiesen werden, sei aber „stark rückläufig“) und Wildkatze, von der „keine nachgewiesen werden konnte“.

Rund 100 Personen waren in diesem Jahr bereits als Helfer für den Amphibienschutz im Einsatz, um 21.000 Tiere an mehr als 40 Übergängen zu unterstützen. Wie Daniel Schwarz, Student des Forstingenieurswesens und Semesterpraktikant beim BUND Naturschutz, anmerkte, seien „Grasfrösche auffällig rückläufig“, ebenso die Erdkröte.



Aktivitäten der letzten Jahre

Als „sehr fleißiger Helfer“ für die Amphibien hat sich der Biber durch den Bau von Lebensräumen erwiesen.



Verschiedene Moorschutzeinsätze oder die mit dem Freundeskreis für ein lebenswertes Kempten durchgeführte Lieblingsbäume-Serie „Mein Freund der Baum“ (es können noch weiterhin Bäume eingetragen werden unter https://kempten-muss-handeln.de/?page_id=2682), die regelmäßig im Kreisboten veröffentlicht wurden, sind nur einige der weiteren Aktivitäten der letzten Jahre.

Aktuell steht der Umzug des Natur-Erlebnis-Zentrums (NEZ) in den Biberhof bei Sonthofen im Fokus. Nicht zu vergessen der geplante Ausbau der B12, der „jährlich 25.000 Tonnen zusätzlichen CO2-Ausstoß“ bedeute, so die BUND-Naturschutz-Geschäftsstellenleiterin und Grünen-Kreisrätin Christina Mader. Das Geld wäre sinnvoller in die Elektrifizierung der parallelen Bahnstrecke investiert, meinte sie ärgerlich. Das „Dinosaurier-Projekt“ diene eindeutig nicht zur Entstauung, „sondern um die Leute aus den Ballungsgebieten schneller in die Berge zu bringen“. Ein Ortstermin mit Politikern sei geplant.



Wehnert fürchtet, dass eine Klage unausweichlich sein wird, wie auch beim Thema Grünten.



Neben Entlastungen sowohl für die Vorstandschaft als auch die Schatzmeisterin (beide einstimmig), war die Nachwahl eines Beisitzers nötig geworden. Die Nachfolge des verstorbenen Hans Reininger tritt (einstimmig) Michael Leifeld an.