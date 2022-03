So äußern sich zwei Kemptener Unternehmen zu den Beziehungen mit Russland

Von: Susanne Lüderitz

Bei vielen Unternehmen hängen die Geschäftsbeziehungen mit Russland derzeit in der Luft. © Symbolbild: Panthermedia/ake1150sb

Kempten/Russland – Der Ausschluss großer russischer Banken vom Zahlungssystem SWIFT, das Einfrieren der Vermögenswerte der russischen Zentralbank in der EU, den USA, Kanada und Großbritannien, oder auch das Fixieren von Oligarchen-Vermögen und das Verhindern weiterer Staatsbürgerschaften für reiche Russen sowie die angekündigte Beschlagnahmung ihrer Yachten und Häuser in Frankreich: Das alles soll direkt oder indirekt dazu führen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine ein Ende findet.

Aber welchen Einfluss haben die Sanktionen auf deutsche Firmen, die geschäftliche Beziehungen nach Russland pflegen oder dort gar einen Sitz haben?



Schließlich hat Deutschland auch die sogenannten Hermes-Bürgschaften pausiert. Diese Bürgschaften sichern Exportgeschäfte deutscher Firmen gegen wirtschaftliche und politische Risiken im Ausland ab. Geschäfte mit Russland werden für deutsche Unternehmen also schwieriger. Auch haben manche Firmen ihre russischen Niederlassungen geschlossen oder ihre Geschäftsbeziehungen gestoppt und somit eigene Maßnahmen verhängt.



Der Anteil Russlands am deutschen Außenhandel betrug im Jahr 2021 rund 2,3 Prozent, so das statistische Bundesamt. Das Land an der Wolga befindet sich damit unter den 15 wichtigsten Handelspartnern Deutschlands.



Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kündigte am Montag staatliche Hilfen für Unternehmen an, die wegen der Russland-Sanktionen in Gefahr sind. Zwar sei der Ausgleich für entgangene Gewinne nicht denkbar, wohl aber gezielte Hilfen.



Auch die Firma Ceratizit ist von der aktuellen politischen Lage betroffen und muss derzeit Verluste hinnehmen. Das Unternehmen mit Sitz in Mamer, Luxemburg, hat neben seinem bestehenden Standort in Kempten jüngst ein Logistikzentrum in Ursulasried errichtet. In verschiedenen Branchen tätig, wie der Werkzeug-Herstellung, der Bearbeitung von Stahl und Metall, der Lebensmittelverarbeitung, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas, sind Hartstofflösungen für Zerspanung und Verschleißschutz das Gebiet der Firma.



»Wir stehen voll hinter den Sanktionen«

„Unabhängig von der Höhe der Einbußen stehen wir voll hinter den weitreichenden, von der internationalen Gemeinschaft verhängten Sanktionen“, erklärt Pressesprecher Parwez Farsan. Die Sanktionen seien aus Sicht des Unternehmens ein probates Mittel, um möglichst schnell eine Lösung des Konflikts am Verhandlungstisch herbeizuführen und weiteres Blutvergießen zu verhindern.



Ceratizit betreibe derzeit lediglich ein Vertriebsbüro in St. Petersburg und ist auf dem russischen Markt darüber hinaus über Händler aktiv. Diese Aktivitäten liegen aktuell jedoch auf Eis. „In Folge des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine hat Ceratizit Anfang vergangener Woche sämtliche Lieferungen nach Russland und Weißrussland gestoppt. Lieferungen in die Ukraine erfolgen aufgrund der unsicheren Lage aktuell nur unter Sonderbedingungen“, so Farsan. Die daraus resultierenden finanziellen Einbußen seien für die Gruppe verkraftbar. Die Region sei bezogen auf den Gesamtumsatz von eher geringer Bedeutung für Ceratizit.



Ähnlich äußert sich auch Dachser: In Russland ist das Unternehmen seit 2008 mit einer eigenen Landesgesellschaft mit sieben Standorten vertreten und erbringt Transport- und Logistikdienstleistungen in den Geschäftsfeldern Straßen-, Luft- und See-Logistik. Rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an sieben Standorten beschäftigt. Die Landesgesellschaft erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 21,6 Millionen Euro, das sind weniger als ein halbes Prozent des Konzernumsatzes von 5,6 Milliarden Euro.



Das Familienunternehmen baue auf gemeinsame Werte, die in der täglichen Zusammenarbeit gelebt werden. Das gelte auch für die Kolleginnen und Kollegen in Russland. Nur so ließen sich in der Logistik Aufträge erfolgreich bewältigen. „Deshalb verstehen wir auch unsere Kolleginnen und Kollegen bei Dachser Russland in erster Linie als weitere Leidtragende dieses Kriegs“, erklärt ein Unternehmenssprecher.



Frachtverkehr unterbrochen

Das Logistikunternehmen hat am Montag alle Luft- und Seefrachtsendungen nach und aus Russland und Belarus gestoppt. Der komplette Übernahme- und Verladestopp gelte „in der aktuell hochgradig unsicheren Situation“ auch für interkontinentale Zugverkehre und Lkw-Transporte von Europa nach Asien und in der Gegenrichtung, die die Ukraine, aber auch Belarus und Russland durchqueren.



Allerdings wünscht sich das Unternehmen, dass eine schnelle Rückkehr zu Frieden und Freiheit möglich ist. „Friede und freier Warenverkehr sind Grundvoraussetzungen für die positive, freiheitliche Entwicklung aller Gesellschaften.“ Entsprechend unterstützt das Unternehmen Hilfsorganisationen mit Logistikkapazitäten und liefert in ganz Europa Güter und Lebensmittel kostenfrei an die Verteilzentren. Private Spenden könnten allerdings nicht angenommen und über das Netzwerk transportiert werden.

