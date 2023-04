Kommunalpolitiker in Kempten diskutieren über Wahlalter

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Bei der Podiumsdiskussion v.l.: Julia Lienhart, Tim Berchtold, Dominik Tartler, Alexander Haag, Thomas Kiechle und Daniela Busse. © Wiethaler

Kempten – Ab wann ist eine Person „reif“ genug, um wählen zu dürfen? Mit 18 Jahren? Oder sollten bereits 16-Jährige die Möglichkeit dazu haben? Unter dem Titel „Zu jung für die Urne?“ hatte der Stadtjugendring kürzlich zu einer Podiumsdiskussion ins Jugendzentrum Sankt Mang eingeladen.

Den Fragen von Moderatorin Julia Lienhart stellten sich Daniela Busse (Bezirksrätin, FDP), Tim Berchtold (Stadtrat, Junge Union), Dominik Tartler (Stadtrat und Jugendbeauftragter des Stadtrats, Future for Kempten), Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) sowie der Geschäftsführer des Stadtjugendrings Kempten, Alexander Haag. Einleitende Worte gab es vom Vorsitzenden des Stadtjugendrings Thomas Wilhelm, der sich freute, dass so viele junge Leute der Einladung zu diesem „provokanten Thema“ gefolgt waren. Er blickte zunächst auf den Beginn seines politischen Engagements zurück.

Er bringe sich „erst“ seit zehn Jahren bei einer politischen Partei ein. Damals sei er für die SPD bei den Kommunalwahlen angetreten „und seitdem bin ich dabei“. Davor sei er jedoch schon mehrere Jahrzehnte ehrenamtlich in verschiedenen Positionen („hauptsächlich Sport“) aktiv gewesen. Vereine und Verbände spielen seiner Meinung nach in Sachen demokratische Bildung eine große Rolle. Dann ging er auf das Wahlalter in Bayern und anderen Bundesländern ein. Bei der kommenden Europawahl dürften erstmalig auch 16-Jährige ihre Stimme abgeben. Argumente gegen die Herabsetzung des Wahlalters seien oft, dass jungen Menschen die politische Bildung und Reife fehle. In diesem Zusammenhang gab Wilhelm zu bedenken, dass das auch bei manchen Erwachsenen der Fall sei. Diese dürften aber trotzdem wählen.

Europa-Wahlrecht mit 16: Wie denkt man in dem Alter?

Nach einem kurzen Spiel, das anhand von fiktiven Charakteren aufzeigte, welche Personengruppen in Bayern bzw. Deutschland u.a. nicht wählen dürfen, stieg Lienhart in die Diskussion ein. Ihre erste Frage richtete sich an Daniela Busse. Sie wollte wissen, was mit 16 Jahren „die Herzensthemen“ der jetzigen Bezirksrätin waren. Busse gab an, damals eher „uncool“ gewesen zu sein. Statt sich für Sport zu interessieren, habe sie für die Schülerzeitung geschrieben und sei damals schon politisch engagiert gewesen. Thomas Kiechle blickte auf sein 16-jähriges Ich beim Mofa Fahren zurück. Er sei damals bei der Ministrantengruppe aktiv gewesen. Alexander Haag gab an, mit 16 Klassensprecher gewesen zu sein.

Außerdem habe er in diesem Alter begonnen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Jedoch hätten ihn mit 16 vor allem „Frauen, Musik und andere Sachen“ interessiert, wie der Geschäftsführer des Stadtjugendrings erzählte. Er hätte sich mit 16 nicht vorstellen können, Stadtrat zu sein, gab Dominik Tartler unumwunden zu. Auch er war damals als Ministrantenleiter und bei seinem Hobby – Fotografieren und Filmen – stark eingebunden. Er bezeichnete dieses Alter als seine „Tausendsassa-Zeit“, da er auch in vier oder fünf Bands spielte. Sein einziger politischer Berührungspunkt seien die Gespräche am heimischen Esstisch gewesen, sagte Tim Berchtold. Sehr aktiv sei er damals im Basketball gewesen.

Außerdem hätte ihn die Schule stark in Beschlag genommen. Die Frage, warum man das Wahlalter wie in anderen Bundesländern nicht auch in Bayern herabsetze, sah Kiechle als „völlig berechtigt“ an. Die Diskussion sei schon uralt. Auch die Antworten seien sehr bunt und vielfältig. Er könne sich jüngere Stimmberechtigte vor allem bei den Kommunalwahlen sehr gut vorstellen. Busse machte auf die Bewegung „Vote16“ aufmerksam, die sich für die Herabsetzung des Wahlalters einsetzt. Hier sei es nur etwas problematisch, dass nur Personen ab 18 Jahren ihre Stimme abgeben können, merkte sie mit einem Lachen an. Ein Problem sei auch der „Flickenteppich“ innerhalb Deutschlands, was das Wahlalter anbelangt.

„Ein Ausgleich zu dem Denken älterer Menschen“

Für Tartler komme die „Reife“ fürs Wählen dadurch, junge Menschen in den Prozess zu integrieren und zu begleiten. Somit ließe sich die Demokratie stärken. Einen Ausgleich zu dem Denken älterer Wähler bekomme man nur, indem man „alle ins Boot“ hole. Ein Vorteil, wenn das Wahlalter zum Beispiel schon auf 14 Jahre gesenkt würde, wäre für Haag, dass das Thema dann in der Schule behandelt würde. Somit könnten Lehrkräfte die Schüler umfassend informieren.

Was die Reife anbelangt, gab er zu bedenken, dass es verschiedene Lebensphasen gäbe. Wenn Männer eine Midlife-Crisis hätten, wären diese „auch nicht ganz ernst zu nehmen“. Laut Busse dürfe die Behauptung, dass junge Menschen nicht politisch interessiert sind, was ihrer Meinung nach auch nicht stimme, kein Argument gegen ein früheres Wahlalter sein. In keiner anderen Altersklasse werde das Wahlrecht daran festgemacht, ob derjenige an Politik interessiert sei.

Auf eine Frage aus dem Publikum, wie er zu einem generellen Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre stehe, sagte Kiechle, dass die Contra-Argumente bei der Landtags- oder Bundestagswahl eher greifen würden. Jedoch hätte sich gezeigt, dass jüngere Leute alle Parteien wählen würden („ein Querschnitt der Gesellschaft“). Deswegen würden die zwei Jahre Unterschied keine so große Rolle spielen, wie ihnen politisch beigemessen werde. Eine jugendliche Zuhörerin erklärte, dass sie sich das Thema Politik im Lehrplan der Schulen schon wesentlich früher wünschen würde. Es sei „super wichtig“, schon für die Zukunft zu wissen, wen man wählen könne und somit auch eine „Zukunftsvorsorge“.

Politik als Fach in der Grundschule?

Natürlich würden die Jugendlichen auch zuhause mit der Thematik in Berührung kommen. Allerdings könne das sehr einseitig sein, zum Beispiel wenn die Eltern nur von einer Partei überzeugt sind. Den Satz des Pythagoras werde sie vermutlich später nicht mehr brauchen. „Aber Politik brauche ich ein Leben lang.“ Lob für diesen Wortbeitrag gab es u.a. von Berchtold. Das sei ein wichtiger Punkt. Er könne sich vorstellen, schon in der Grundschule Politik anhand von aktuellen Themen zu behandeln. Zum Beispiel könne in der vierten Klasse besprochen werden, warum die Heizung runtergedreht werden müsse.

Im zweiten Teil der Podiumsdiskussion bezeichnete Tartler seinen Weg in die Politik als „eher unkonventionell“. Nach seinen Anfängen im Organisationsteam von Fridays for Future und einem Workshop habe er sich spontan dazu entschieden. Zudem sei es der nächste logische Schritt nach dem Demonstrieren auf der Straße gewesen. Berchtold gab an, dass für ihn der Anstoß für den Einstieg in die Politik gewesen sei, dass nach 20 Uhr keine Busse mehr gefahren seien. Das wollte er ändern. Dieses Ziel hätten sie, wenn auch anders als vorgestellt, erreicht.

Durch sein Wirken als Stadtrat habe er aber auch lernen müssen, dass alle Vorhaben viel komplizierter seien, viel mehr Geld kosten und viel länger dauern würden, als er es sich vorgestellt habe. Haag würde sich wünschen, dass Parteien junge Leute weiter oben auf ihren Listenplätzen positionieren. Kiechle merkte an, dass dabei zum Teil das Problem sei, dass oft die Personen gewählt würden, die den Leuten schon bekannt seien. Daher regte er dazu an, sich bei Wahlen auch von unbekannten Kandidaten ein eigenes Bild zu machen.