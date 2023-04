Eine Kornnater wurde in Kempten aufgefunden. Der Eigentümer der Schlange wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kempten zu melden. (Symbolbild)

Besitzer gesucht

Kempten – Nach Angaben der Polizei wurde am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, im Kellerraum eines Wohnanwesens in der Duracher Straße in Kempten, St. Mang, eine Kornnatter aufgefunden.

Der Eigentümer der Schlange wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kempten zu melden.