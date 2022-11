„Gravierender Fachkräftemangel“ im Pflegebereich

Kosten, Personal und Corona treiben den Klinikverbund Allgäu um

Von: Christine Tröger

Ein erklärtes Ziel des Klinikverbundes Allgäu ist, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. © Symbolfoto: panthermedia/alexraths

Kempten – Auch im Winter 2022 macht Corona dem Klinikverbund Allgäu das Leben schwer. Hinzukommen Fachkräftemangel und steigende Preise.

Für das Geschäftsjahr 2021 konnte Andreas Ruland, Geschäftsführer Klinikverbund Allgäu gGmbH, mit einem Jahresüberschuss von 2,848 Millionen Euro noch ein „leicht positives“ Ergebnis vermelden. Für 2022 verkündete er in der Oktober-Sitzung des Stadtrates dagegen: „Heuer wird es erstmals ein siebenstelliges Minus geben.“ Genau genommen rechnet Ruland mit 1,8 Millionen Euro Miesen beim Jahresergebnis 2022.

Dafür verantwortliche Faktoren reichen von den exorbitant steigenden Rohstoff- und Energiekosten über beginnende Engpässe in den Lieferketten bis zur Personalsituation und nur eingeschränkt möglicher Bettenauslastung.

Rettungsschirm für Krankenhäuser

Was die Energiekosten betreffe, habe Bundesgesundheitsminister Lauterbach zwar einen vier Milliarden Euro schweren Rettungsschirm angekündigt, was Ruland als „Tropfen auf den heißen Stein“ bezeichnete (wenige Tage nach der Sitzung waren seitens des Bundesgesundheitsministeriums dann bis zu acht Milliarden Euro angekündigt). Zudem sei die Verteilung noch offen und keinerlei Ausgleichszahlungen im Gespräch, „für Leistungen, die aufgrund all der Umstände nicht erbracht werden konnten“.



Ruland zufolge muss sich der Klinikverbund auch weiterhin auf Veränderungen, die Covid-19 im Jahr 2021 auf das Leistungsgeschehen in Krankenhäusern gehabt habe, einstellen. Der Rückgang „ambulant-sensitiver“ Indikationen werde voraussichtlich dauerhaft rückläufige Fallzahlen im stationären Bereich bedeuten. Gleichzeitig würden aber regulatorische Eingriffe wie u.a. Mindestmengenregelung oder die Konzentration von Leistungen auf größere, ausdifferenziertere und technisch höher ausgestattete Kliniken zu einem weiteren Leistungsrückgang führen.



„Gravierender Fachkräftemangel“ im Pflegebereich

Laut Ruland wird sich der Wettbewerb um Fachkräfte in den kommenden Jahren zwischen stationären Einrichtungen und ambulanten Wettbewerbern weiter verschärfen und „auf einen gravierenden Fachkräftemangel hinsteuern“. Umso wichtiger sei es, bereits jetzt als Arbeitgeber attraktiv zu sein, Nachwuchsförderung zu betreiben und sich dem Wettbewerb um Fachkräfte zu stellen.

Froh sei er deshalb, „dass wir trotz schwieriger Akquise unseren Personalstand ausbauen konnten“. Weitere Stellen im Pflegebereich seien geplant, da es in diesem Bereich künftig mehr Betten geben soll. Erklärtes Ziel des Klinikverbundes ist, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und die Fluktuation zu senken.



Umgerechnet auf Vollzeitkräfte waren 2021 im Schnitt insgesamt 2.100 Kräfte (2020: 2.054) beschäftigt, davon 887 im Pflegedienst (2020: 893) und 29 Pflegeschüler (2020: 22).



Pflegekräfte im Klinikverbund Allgäu gehen schnell in Teilzeit

Neue Vollkräfte „gehen sehr schnell weg in Teilzeit – nicht 30, sondern 25 Stunden“, verdeutlicht Ruland ein Hauptproblem. So seien von ursprünglich 134 neuen Vollkräften nur mehr elf übrig geblieben. Auch um Personal aus dem Ausland bemühe man sich, könne aber wegen des angespannten Wohnungsmarktes in Kempten und Umgebung keine Unterkünfte anbieten – ein großes Hindernis bei der Personalsuche.



Eine weitere Hürde im wirtschaftlichen Klinikbetrieb: „Wir können nicht die Betten betreiben, die wir wollen“, denn „Corona beschäftigt uns noch ganz massiv“, so Ruland. Zwar müssen ihm zufolge seit diesem Jahr keine Corona-Betten mehr freigehalten werden. Aber sowohl positiv getestete Patienten, selbst wenn sie aufgrund einer anderen Erkrankung da seien, als auch positiv getestetes Personal müssten mit hohem Aufwand isoliert werden. Das sei „nicht mehr zeitgemäß“, wünscht Ruland sich, dass die Isolationspflicht für Personal in Deutschland – wie bereits in Österreich geschehen – aufgehoben wird. Schließlich seien wir „das einzige Land“, das noch solche Maßnahmen fordere, trotz einer Virusvariante, die „nicht mehr groß auffällig“ sei.

Insgesamt „steigen die Kosten steil nach oben“, bei sinkenden Umsätzen – „klar was beim Dreisatz dabei herauskommt“, wies Ruland am Ende seines Berichts darauf hin, dass „wir auch unsere Investitionen“ an den diversen Häusern des Klinikverbundes „so nicht weiter stemmen können“.