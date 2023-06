Baustellenführungen im Kornhaus Kempten

Das Kornhaus öffnet seine Türen. © Remigius Heubuch

Kempten – Bereits nächste Woche öffnet das Kornhaus seine Türen und lädt zu Baustellenführungen für die Öffentlichkeit ein. Interessierte können sich kostenlose Resttickets unter www.kornhaus.de/kornhaus sichern. Eine Teilnahme ist nur mit uhrzeitgebundenem Einlassticket möglich.

An drei Tagen, vom 9. bis einschließlich 11. Juni 2023, können die Besucherinnen und Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr an exklusiven, etwa halbstündigen Rundgängen durch das historische Gebäude teilnehmen und dabei einmalige Einblicke in die umfangreichen Umbaumaßnahmen erhalten.

Zusätzliche Informationen erhalten die Teilnehmenden im Anschluss an die Führungen im Informations- und Eventraum direkt gegenüber im Kleinen Kornhausplatz 1, wo sachkundige Beteiligte für fachspezifische Antworten auf allerlei Fragen bereitstehen. Eine Ausstellung zeigt außerdem den bisherigen Bauprozess in Bildern.

Das Kornhaus von innen. © Remigius Heubuch

Laufwege und Aufenthaltsflächen werden im gesamten Haus abgesichert. Für eine Teilnahme ist das Tragen von festem Schuhwerk Voraussetzung. Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet.

Weitere Informationen zu den Führungen gibt es ebenfalls unter www.kornhaus.de/kornhaus.

Straßensperrung

Aufgrund der Baustellenführungen ist die Straße „Kleiner Kornhausplatz“ auf der Westseite des Kornhauses von Freitag, 9. bis einschließlich Sonntag, 11. Juni 2023 jeweils von 8 – 18.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Parkplätze vor dem Gebäude Kleiner Kornhausplatz 1 werden von 5. bis 13. Juni 2023 komplett gesperrt.