Kottern schlägt Kempten im Pokal - Testspielpleite gegen Ingolstadt

Kempten - Bayernligist TSV Kottern hat sich in der dritten Runde der Toto-Pokal-Qualifikation gegen den Landesligisten FC Kempten mit 2:0 (1:0) durchgesetzt und ist damit in die nächste Runde eingezogen.

Es entwickelte sich – ganz wie die Ankündigung des Gastgebers FC Kempten nach der 0:8 Niederlage beim Brauhause Cup versprochen hatte – eine intensive Partie. Kottern kam zu Beginn nicht gut ins Spiel, das sich zunächst sehr zäh gestaltete. Gerade in der ersten Hälfte des Pokalspiels hatte Kempten einige gute Chancen, um in Führung zu gehen, aber die Gäste aus Kottern das nötige Glück, so dass es bis kurz vor der Pause beim 0:0 blieb.

Dann war es Christopher Duchardt, der den TSV Kottern mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung brachte (45.). Das Tor beflügelte die Gäste nach der Pause; das Spiel wurde genauer, die Aktionen effektiver und es kam zu mehr Spielfluss im Kotterner Spiel. Mit den wachsenden Spielanteilen wurden auch die Aktionen mehr und es wurde gefährlicher für die Gastgeber.

Tim Bergmiller erzielt zweites Tor für den TSV Kottern

Sie hielten lange gut mit und versuchten, den Ausgleich zu erzielen, aber mit dem Tor des beim TSV Kottern zur Halbzeit eingewechselten Tim Bergmiller (2:0 in der 70. Minute) schwanden die Chancen beim Team von Trainer Thilo Wilke. Der TSV Kottern brachte dieses Ergebnis über die 90 Minuten und gewann damit im dritten Spiel innerhalb von drei Wochen das dritte Mal.

„Wir haben uns heute zu Beginn schwer getan mit unserem Spiel. Glücklicherweise wurde das nicht bestraft von Kempten. Mit dem Führungstor kam dann mehr Ruhe und Struktur in unser Spiel. Wir hatten mehr von der Partie und die Aktionen wurden effektiver. Nach dem 2:0 hatten wir die Sicherheit und haben heute meiner Meinung nach verdient gewonnen,“ zeigte sich Trainer Frank Wiblishauser zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und dem Ergebnis.

TSV Kottern verliert letztes Testspiel vor dem Start in die neue Saison gegen Drittligist FC Ingolstadt

Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart am kommenden Samstag, 22. Juli, musste sich Bayernligist TSV Kottern dem Drittligisten FC Ingolstadt mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Nach dem Pokalspiel gegen den FC Kempten (siehe oben) war es das zweite Spiel innerhalb von zwei Tagen für den TSV Kottern. Der Drittligist befindet sich zur Zeit im Trainingslager in Weiler. Der TSV Kottern zeigte sich spielfreudig und machte einen guten Eindruck in der Partie, auch wenn der Klassenunterschied von Anfang an sichtbar war.

Wie im Vorfeld angekündigt, ging es Kotterns Trainer Frank Wiblishauser in diesem letzten Test um Erkenntnisse für den Saisonstart am kommenden Wochenende. So konnte er allen einsatzfähigen Spielern Spielzeit verschaffen – einzig Tim Buchmann musste wegen einer Bänderverletzung pausieren.

Klassenunterschied zwischen den Teams sichtbar

Die Gäste aus Ingolstadt gingen früh durch Jannik Mause in Führung (26. Minute) und konnten nur fünf Minuten später durch Bryang Kayo auf 2:0 erhöhen (31.). Kottern bemühte sich, dem zwei Klassen höher spielenden Gegner „Paroli“ zu bieten, doch Trainer Michael Köllner brachte zur zweiten Hälfte eine komplette neue und frische Mannschaft auf den Platz. In der 68. Minute war es Pingdwinde Beleme der mit dem Tor zum 3:0 den Schlusspunkt unter die Partie setzte.

„Wir haben heute ein sehr ordentliches Bild gezeigt und die Jungs haben sich alle voll reingehauen. Alle Spieler bekamen ihre Einsatzzeiten, das war für uns als Trainerteam auch wichtig. Der Klassenunterschied war sichtbar, aber wir konnten einige Erkenntnisse für die letzte Vorbereitungswoche gewinnen. Wir werden die kommenden Tage nutzen, um uns auf das erste Spiel vorzubereiten, denn mit Erlbach kommt gleich ein schwerer Brocken auf uns zu,“ zeigte sich Wiblishauser zufrieden mit seiner Mannschaft und richtet den Blick auch schon in Richtung Saisonstart.