Kotterner Nachwuchsringer Florian Wirth gewinnt Sichtungsturnier

Die erfolgreichen Kotterner Nachwuchsringer Florian Wirth und Bruno Bielmeier mit ihren Trainern. © Andreas Weinert

Kempten/Burgebrach - Drei Talente des Kotterner Ringernachwuchses brachen am Samstag zum Jean-Foeldeak-Turnier nach Burgebrach auf. Hierbei handelt es sich um ein Sichtungsturnier für den Bayernkader, bei dem auch stets die entsprechenden Landestrainer vor Ort sind. Damit ist aber auch starke Konkurrenz anwesend, da sich natürlich jeder präsentieren möchte. Das Teilnehmerfeld war somit mindestens so stark wie bei Bayerischen Meisterschaften, zusätzlich waren diesmal auch noch Gäste aus Tschechien angetreten. Gerungen wurde in diesem Jahr im freien Stil, jedes Jahr wechselt bei diesem Turnier sowohl die Stilart als auch der Ausrichter.

Mit einem „ganz schlechten Bauchgefühl“ ging Florian Wirth in der C-Jugend bis 46 Kilogramm in den Wettkampf. Dieses wurde auch nicht besser, als er gleich im ersten seiner fünf Kämpfe gegen seinen Freund aus Penzberg antreten musste. Der Beginn des Kampfes war dann dementsprechend nervös und die ersten Sekunden gehörten dem Oberbayern. Doch danach drehte der Kotterner auf und konnte seinen Gegner schultern.

Daraufhin war die Nervosität überwunden und mit jedem weiteren Kampf, was gleichbedeutend mit jedem weiteren Sieg war, wurde auch das Gefühl besser. Am Ende standen für Wirth fünf Schultersiege zu Buche, womit er in beeindruckender Manier dieses prestigeträchtige Turnier erstmals gewinnen konnte.

Vizetitel für Bruno Bielmeier vom TSV Kottern

Eine starkbesetzte Gewichtsklasse fand erneut Bruno Bielmeier in der C-Jugend bis 34 Kilogramm vor. Insgesamt 14 Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eigenen Ambitionen an diesem Tag waren Bielmeier von Anfang an anzusehen. Konzentriert konnte er alle vier Gruppenkämpfe vorzeitig auf Schulter gewinnen. Damit stand er als Gruppensieger fest und durfte im Finale um den Turniersieg antreten.

Dort wartete erneut sein langjähriger Kontrahent aus Hallbergmoos. Wie erwartet entwickelte sich ein spannender Kampf, bei dem sich keiner von beiden deutlich absetzen konnte. Jedoch konnte sich der Kämpfer aus Oberbayern im Kampfverlauf einen kleinen Vorsprung herausholen, den er bis zum Schluss auch nicht mehr abgab. Bruno gab sich zwar nie auf und kämpfte bis zum Schluss, er musste sich aber nach Punkten knapp geschlagen geben. Doch der Vizetitel bei diesem Turnier ist auch aller Ehren wert.

Eine Silbermedaille konnte Leo Weinert im letzten Jahr ebenfalls in der C-Jugend bei diesem Turnier gewinnen. Heuer trat er in der B-Jugend bis 62 Kilogramm an. Auch bei ihm gab es zwei Gruppen, hier mit je vier Ringern. Beherzt ging er in seine beiden Gruppenkämpfe, aber es war zu merken, dass er zu den Jüngsten seiner Klasse gehörte. Jedoch gab er nie auf und konnte in jedem Kampf punkten. Am Ende gingen aber beide verloren, wodurch er sich leider nicht für die Platzierungsrunde qualifizieren konnte. Die gewonnenen Erfahrungen kann er jedoch bei den nächsten Turnieren bestimmt gut einsetzen.

Erwartungen übertroffen

Mit einem Sieg, dem zweiten für Kottern in Folge bei diesem Turnier (im letzten Jahr gewann Bruno Bielmeier in der D-Jugend bis 34 kg, nachdem man in Kottern zuvor jahrelang auf einen Titel hierbei warten musste), und einem Vizetitel wurden die Erwartungen mehr als übertroffen. Die St. Manger Nachwuchstalente konnten sich somit hervorragend auf dieser großen Bühne präsentieren und es bleibt zu hoffen, dass sie weiterhin so erfolgreich bleiben und der ein oder andere auch demnächst bzw. weiterhin Einladungen zu Kadertrainings bekommt.

Für die gesamte Ringerabteilung stehen in wenigen Tagen noch die Schwäbischen Meisterschaften in Kempten als Highlight vor der kurzen Sommerpause an. Hier möchte der TSV Kottern mit einer großen Truppe antreten und möglichst an die Erfolge der letzten Wochen und Monate anknüpfen. kb