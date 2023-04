Kotterner Ringer holen zwei Medaillen

Die Kotterner Nachwuchsringer freuen sich über die Erfolge in Herbrechtingen: (v.l.) Trainer Andrei Adam, Florian Wirth (2. Platz), Leo Weinert (3. Platz) und Trainer Karl Bielmeier. © Andreas Weinert

Kempten/Herbrechtingen - Die letzte Station der ersten Turnierserie nach den Bayerischen Meisterschaften führte den Kotterner Ringernachwuchs am letzten Feriensonntag zum Internationalen Eugen-Roller-Gedächtnisturnier ins württembergische Herbrechtingen. Dieses fand traditionell, im Gegensatz zu den meisten anderen Turnieren, im griechisch-römischen Stil statt. Diese Umstellung bereitete den Allgäuern aber keine größeren Probleme, und so konnten sie auch im Nachbarbundesland an die letzten Erfolge anknüpfen.

Dabei mussten sie sich gegen circa 200 Teilnehmer aus Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und Italien durchsetzen. Auf Kotterner Seite gingen dabei neben einigen „alten Hasen“ auch wieder zwei Debütanten auf die Matte.

In der E-Jugend wurden die Kotterner Farben erstmals von Linus Fleischmann in der Gewichtsklasse bis 25 kg vertreten. Von Lampenfieber war bei ihm aber kaum etwas zu spüren. So stellte er sich mutig seinen Gegnern und konnte sich in seinen drei Kämpfen sehr achtbar schlagen. Am Ende durfte er sich über die Urkunde für den vierten Platz freuen.

Kotterner Nachwuchsringer Raoul Steffenhagen wird guter Vierter

Nach seinem Debüt in Aichach sammelte Raoul Steffenhagen diesmal im griechischen Stil weitere Turniererfahrung. Mit zwei Siegen startete er glänzend in das Turnier und konnte dabei auch erstmals einen Gegner schultern. Allgerdings musste er sich seinen drei weiteren Gegnern geschlagen geben, jedoch hatte er sich mit seinen Siegen den vierten Platz erkämpft.

Ebenfalls einen Mattennovizen gab es in der C-Jugend: Salvatore Petralia gab in der Gewichtsklasse bis 30 kg erstmals seine Visitenkarte ab. Und auch er ließ gleich mal aufhorchen. In seinen ersten beiden Kämpfen gehörte ihm jeweils die erste Wertung, allerdings musste er sich dann doch jeweils geschlagen geben. Auch im dritten Kampf hielt er sehr gut mit und blieb nicht punktlos. Trotz aller Gegenwehr ging dieser Schlagabtausch ebenfalls verloren. So stand am Ende der siebte Platz, gepaart mit vielen wertvollen Erfahrungen.

Schultersiege für Niklas Rudolph

Sehr gut ins Turnier startete Leonard Fleischmann (bis 35 kg) mit zwei Schultersiegen. Der Kampf um den Gruppensieg ging dann verloren. Dennoch lebte noch der Traum von einer Medaille im „kleinen Finale“. Noch einmal gab der Kotterner alles, konnte sich am Ende aber gegen den starken Gegner aus Unterelchingen nicht durchsetzen. Mit den gezeigten Leistungen kann er aber sehr zufrieden sein, zumal er erneut in einer der am zahlreichsten besetzen Gewichtsklasse antreten musste (insgesamt 10 Teilnehmer).

In der Gewichtsklasse bis 43 kg sah man, dass auch Niklas Rudolph schon erste Erfahrungen in Aichach gesammelt hatte. So konnte er seinen ersten Kampf in der Gruppe schnell „auf Schulter“ gewinnen. Bei den anderen beiden Kämpfen in der Gruppe musste er zwar Lehrgeld bezahlen, jedoch konnte er sich durch den einen Sieg für den Kampf um Platz fünf qualifizieren. Diese Chance ließ er sich nicht nehmen und schulterte den Lokalmatador in kürzester Zeit.

Florian Wirth verpasst den Sieg nur knapp

Keine Gnade mit seinen Gegnern zeigte erneut Florian Wirth (bis 46 kg). Seine ersten drei Kämpfe gewann er überlegen auf Schulter. Die Losfee hatte diesmal ein glückliches Händchen: in seinem letzten Kampf kam es zur Entscheidung über den Tagessieg, da auch sein Gegner bis dahin alle anderen Kontrahenten vorzeitig besiegen konnte. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, mit dem knapp schlechteren Ende für Wirth. Nachdem der erste Ärger verraucht war, konnte er sich schließlich doch über die Silbermedaille freuen.

Bei den B-Jugendlichen hatte Leo Weinert fünf Gegner zugelost bekommen (bis 57 kg). Nachdem er sich zunächst dem späteren Sieger schnell geschlagen geben musste, konnte er sich gut in das Turnier kämpfen und gewann die nächsten beiden Duelle. Nach einer weiteren Niederlage ging es im letzten Kampf um die Bronzemedaille. Die beiden Ringer bekämpften sich bis zur letzten Sekunde, mit dem besseren Ende für Kottern. So machte Weinert am Ende die zweite Medaille für die St. Manger klar.

Der Trainer ist zufrieden

Damit kam man am Ende auf einen respektablen 15. Platz bei 27 Mannschaften, die teilgenommen hatten. In der „ewigen Tabelle“ des Turniers konnten die Kotterner den vierten Platz (von 87 gelisteten Mannschaften) sichern und den Abstand auf die drittplatzierten Westendorfer verkürzen. Mal sehen, ob nächstes Jahr hier ein Angriff auf das Podest erfolgen kann.

Nach dieser Turnierserie zeigten sich die Schülertrainer um Alfredo Santangelo durchweg zufrieden mit den gezeigten Leistungen und den erzielten Ergebnissen. Von Turnier zu Turnier war immer eine gewisse Steigerung zu sehen, die Debütanten zeigten keine Startschwierigkeiten und passten sich in jeglicher Hinsicht gut in das Mannschaftsbild ein. Nun gilt es, die gewonnenen Eindrücke und Erfahrungen in den nächsten Wochen in den Trainings zu nutzen und versuchen, daraus zu lernen. Jedenfalls blicken die Trainer wie die Sportler schon gespannt und mit Vorfreude auf die nächsten Turniere voraus, die ab Mitte Mai anstehen. kb

