Kotterner Ringernachwuchs in starker Form

Die erfolgreichen Nachwuchsringer des TSV Kottern beim Westendorfer Allgäu Cup. © TSV Kotten, Abteilung Ringen

Kempten/Westendorf - Nach einer kurzen Wettkampfpause durften die Jüngsten der Kotterner Nachwuchsringer am vergangenen Sonntag beim Westendorfer Allgäu-Cup wieder auf die Matte gehen und zeigen, was sie im Training gelernt haben. Dieses Turnier fand nur für die E- bis C-Jugendlichen, somit für die Sechs- bis Zwölfjährigen statt. Neben so manchem Debütanten kamen auch bereits arrivierte Kämpfer zum Einsatz. So ist die Ausbeute von insgesamt neun Podestplätzen (dreimal 1. Platz, zweimal 2. Platz und viermal 3. Platz) sehr beachtlich und brachte am Ende den 3. Platz in der Mannschaftswertung bei 13 teilnehmenden Vereinen.

Ganz oben auf dem Treppchen landete einmal mehr Tim Knobloch (E-Jugend, bis 27 kg). Diesmal hatte er es mit zwei Gegnern zu tun, die er beide vorzeitig auf die Schultern legen konnte.

Ebenfalls den Titel in seiner Klasse holte sich Florian Wirth (C-Jugend, bis 46 kg). Im entscheidenden Kampf gegen seinen Kontrahenten aus Anger musste er zwar sein ganzes Können aufbieten, konnte am Ende aber dennoch einen Schultersieg feiern.

Leider ohne Gegner und somit weitere Kampferfahrung blieb Salvatore Petralia (C-Jugend, bis 29 kg). Auch für einen Freundschaftskampf fand sich kein passender Gegner, so kam er erst am Ende zum Einsatz, als er den Siegerpokal entgegennehmen durfte.

Bruno Bielmeier vom TSV Kottern erst im Finale gestoppt

In der erneut meistbesetzten Gewichtsklasse traten zwei Kotterner Ringer an: Bruno Bielmeier und Leonard Fleischmann (C-Jugend, bis 34 kg). Beide wurden unterschiedlichen Gruppen zugelost, so kam es nicht zum direkten Aufeinandertreffen. Leonard startete mit einem Schultersieg ins Turnier, musste sich anschließend aber zweimal geschlagen geben. So ging es für ihn in den Kampf um Platz fünf, den er wieder vorzeitig für sich entscheiden konnte. Für Bruno lief die Vorrunde optimal: vier Kämpfe – vier Siege. So kam es im Finale zum Zweikampf mit einem Dauerkonkurrenten aus Anger. Es entwickelte sich ein enger Fight, der über die volle Distanz ging. Es wogte hin und her, lange sah Bruno wie der Sieger aus. Am Ende musste er sich allerdings knapp nach Punkten geschlagen geben.

Gleich zwei Medaillen holten die St. Manger in der C-Jugend bis 42 kg. Hier kam es zu einem vereinsinternen Duell. Das glücklichere Ende hatte dabei Niklas Rudolph. Durch diesen Sieg konnte er sich am Ende die Silbermedaille sichern. Zwar war Elias Thaumiller zunächst verständlicherweise enttäuscht ob dieser Niederlage, konnte sich aber schließlich mit dem Pokal für den Drittplatzierten trösten.

Medaillengewinn beim Debüt

Ebenso aufs Stockerl kam Raoul Steffenhagen (D-Jugend, bis 39 kg). Er konnte zwar seine Konkurrenten aus Mering und Anger nicht besiegen, brachte aber als Drittplatzierter auch noch einige Punkte für die Mannschaftswertung ein.

Gleich beim Debüt eine Medaille konnte sich David Grünwald bei den Jüngsten sichern (E-Jugend, bis 24 kg). Auch er konnte mit einem Schultersieg ins Turnier starten. Diesen Schwung nahm er mit, musste sich dann aber noch zweimal geschlagen geben. Somit durfte er sich auf dem Bronzeplatz bei der Siegerehrung einreihen.

Ebenfalls Platz drei hieß es am Ende für Linus Fleischmann (E-Jugend, bis 25 kg). Er kämpfte wieder hart und tapfer mit und hat sich so seinen Pokal verdient.

Podestplatz knapp verpasst

In der C-Jugend bis 38 kg trafen erneut zwei Teamkameraden aufeinander. Hugo Bielmeier gab dabei sein Wettkampfdebüt und Jannis Weinert konnte nach einjähriger Pause sein Comeback feiern. Beide zeigten sehr ansprechende Leistungen gegen die Mitkonkurrenten und konnten so manche Aktion anbringen. Beim Kampf gegeneinander schenkten sie sich nichts, schließlich musste sich aber Hugo geschlagen geben. Allerdings reichte es für beide nicht ganz fürs Treppchen, jedoch kamen sie gleich danach auf die Plätze vier (Jannis) und fünf (Hugo).

Im Gesamtergebnis war dies ein erfreulicher Aufgalopp der Jüngsten der Nachwuchsringer. Von Mattenangst keine Spur und viele positive Ergebnisse – so kann es weitergehen! Nach den Pfingstferien stehen noch ein bis zwei Turniere an, bevor es dann in die heiße Phase vor der Schwäbischen Meisterschaft geht, die Mitte Juli in Kempten ausgetragen wird. kb