Kotterner Straße Kempten: Nahversorger soll kommen

Von: Helmut Hitscherich

Der Arkadengang in der Kotterner Straße: Um mehr Verkaufsfläche für den Nahversorger zu schaffen, der hier einziehen soll, wird der Durchgang verschwinden. © Hitscherich

Kempten – Es tut sich etwas beim ehemaligen Bekleidungsgeschäft Adler in der Kotterner Straße. Ein Investor will dort die Verkaufsflächen vergrößern und einen Nahversorger unterbringen.

An dem ehemaligen Standort des Bekleidungsgeschäfts Adler voll ein Nahversorger angesiedelt werden. Dafür hat der Investor beantragt, den südlichen Arkadengang an der Westseite der Kotterner Straße mittels einer Glasfassade zu schließen und Raum zu gewinnen.

Dieser Teil wäre künftig nicht mehr für Fußgänger nutzbar. „Das Gehrecht wird somit an dieser Stelle ausgeschlossen. Es verbleibt aber weiterhin der 2,50 Meter breite Gehweg vor der Glasfassade“, so Maximilian Schmid, Sachgebietsleiter Bauordnung. Man könne diesem Antrag zustimmen, da das Gebäude nur geringfügig sein Erscheinungsbild verändere, so Schmid weiter.

Laut Stadtrat Erwin Hagenmaier (CSU) könne auf das Gehrecht verzichtet werden, da im nördlichen Arkadenbereich Tische und Stühle von Pur Natur stünden und von Fußgängern auch nicht mehr begangen werden könne. „Solche Arkadengänge waren früher angebracht, aber heute benutzt die kaum noch jemand.“ Aus optischen Gründen werde dort auch eine Glasfassade angebracht. Diese sei aber vom Verkaufsraum abgetrennt. „Lebensmittel an dieser Stelle sind gut“, so Hagenmaier.

Alle Mitglieder des Bauausschusses stimmten dem Antrag mitsamt der dazu notwendigen Befreiung vom Bebauungsplan planungsrechtlich zu.