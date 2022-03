»Krieg in der Ukraine – Hintergründe und Perspektiven«

Von: Jörg Spielberg

Nahmen den Ukraine-Russland-Konflikt ins Visier: Stephan Thomae, MdB, und Politikwissenschaftler Ingmar Niemann. © privat

Kempten – Aus aktuellem Anlass diskutierten die Kreisverbände der FDP Kempten und Oberallgäu online über den „Krieg in der Ukraine – Hintergründe und Perspektiven“, moderiert vom Kreisvorsitzenden der FDP Oberallgäu Michael Käser.

Zunächst äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Stephan Thomae zu den Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die Regierungsarbeit in Berlin. Dann beleuchtete der Politikwissenschaftler Ingmar Niemann die politischen Hintergründe des Konflikts. Der dritte Teil der Veranstaltung war eine Diskussion mit den Zuhörern, die schriftlich Fragen an die Experten einreichen konnten.

Thomae sieht eine Ära zu Ende gehen. Für ihn scheint sich ein „neuer eiserner Vorhang“ aufzuziehen. Er sieht den Wunsch Putins, Russland zu alter Größe zu führen, betont aber: „Putin ist nicht geisteskrank.“ Trotzdem die deutsche Regierung erst knappe 100 Tage im Amt sei, habe man den Ernst der Situation erkannt. Vermutlich führe die ungünstige Entwicklung in der Ukraine dazu, dass manche politische Position neu überdacht werden müsse. Thomae verteidigt die Sanktionen gegen Russland. Es gelte persönliche Konten der Putin-Getreuen einzufrieren, räumt allerdings ein, dass Russland derzeit über Reserven in Höhe von 630 Milliarden Euro verfüge. Laut Thomae werden nun Waffen an die Ukraine geliefert, die in Polen bereits übergeben worden seien. „Das ist heikel, denn wann wird man zur Kriegspartei?“, fragt er. Er verwies noch auf die Sanktionen im Bereich Sport und Kultur und versichert: „Putin ist weltweit isoliert.“ Zukünftig werde die Bundesregierung das Zwei-Prozent-Ziel der NATO erfüllen und es würden wohl zwei LNG (Flüssigerdgas)-Terminals in Brunsbüttel und Bremerhaven gebaut. Zudem sprach sich Thomae gegen eine allgemeine Dienstpflicht aus: „Wir brauchen eine bestens ausgerüstete Berufsarmee.“

Der Politikwissenschaftler Ingmar Niemann hatte zum Thema Ukraine-Konflikt eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, anhand derer er zunächst auf die geostrategische Bedeutung der Ukraine einging. Dabei zitiert er den Schriftsteller Zbigniew Brzezinski, der der Ukraine eine zentrale Rolle auf dem „eurasischen Schachbrett“ zuschrieb. Als Beweggründe Putins nannte Niemann: Russen und Ukrainer seien ein Volk, Russen in der Ukraine drohe der Genozid, eine demokratische Ukraine untergrabe das autoritäre System Putins, die Ukraine sei Russlands politischer Hinterhof und die Verlässlichkeit des Westens sei nicht gegeben. Als Putins Ziele listete Niemann: Regierungswechsel in der Ukraine herbeiführen und Vernichtung der ukrainischen Armee.

Zum Kräfteverhältnis der beiden Kriegsparteien sieht Niemann auf russischer Seite mehr Rüstungsetat, größere Truppenstärke, mehr Panzer, mehr Fluggerät, mehr Kriegsschiffe und Atomsprengköpfe. Eine Karte verdeutlichte Putins „Imperium-Fantasien“. Der Kreml beanspruche Territorium rund um Russland, von Finnland bis Kirgisistan. Niemann zählte Putins Forderungen an den Westen auf: keine weitere Ausdehnung in den Osten, Wiederherstellung des Zustands vor 1997, keine militärische Zusammenarbeit mit Georgien und der Ukraine, keine Stationierung von Mittelstreckenraketen in Mitteleuropa, keine Militärübungen der NATO in Russlands Nachbarschaft.

Am Ende seines Vortrags fasst Niemann das Gesagte unter der Überschrift „Die globale Herausforderung“ zusammen, nicht zuletzt da er ein geostrategisches Dreieck entstehen sieht, bestehend aus den Mächten Russland, China und dem Iran. Die russisch-chinesische Annährung macht Niemann im Wesentlichen fest an gemeinsamen Militärübungen, Antiamerikanismus, gegenseitiger militärischer Unterstützung, gegenseitige Abschottung gegenüber dem Westen.



Als zukünftige Partner der Achse Moskau-Peking sieht Niemann „Venezuela, Serbien, Indien, Kuba, Türkei und Kasachstan“. Seine persönliche Perspektive: Militärische Unterstützung des Westens gegenüber der Ukraine könnte Kriegsgrund sein, militärischer Konflikt NATO-Russland ruft China auf den Plan, Russland hegt panslawinistische Pläne, Finnlands NATO-Beitritt wird zur Herausforderung. „China wird der große Gewinner des Ukraine-Konflikts sein“, so Niemanns Prognose.



Interesse bestand seitens der gut 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Einfluss der Ukraine-Krise auf die Halbzeitwahlen in den USA oder auch, wie wahrscheinlich ein Putsch gegen Putin sein werde. Verständlich, dass viele Fragen aufgrund der dynamischen Entwicklung nicht abschließend von den Experten beantwortet werden konnten. Was einen möglichen Abbruch diplomatischer Beziehungen betrifft, versicherten Thomae und Niemann jedoch, dass dieser nicht eintreten werde, „da jeder noch so kleine Gesprächsfaden erhalten bleiben müsse.“