Kriminalstatistik 2022: Kemptener leben sicher in ihrer Stadt

Von: Jörg Spielberg

Kempten und der Altlandkreis sind sichere Orte zum Leben – dafür sorgt die PI Kempten mit einer modernen Strategie und rund 100 Mitarbeitern. © Collage: Spielberg

Kempten – Die Kernbotschaft bei der Pressekonferenz zur Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Kempten war deutlich. Zwar steigt die Anzahl der Straftaten in nahezu allen Deliktsfeldern moderat an, trotzdem sind Kempten und der Altlandkreis ein für die Bürger und Besucher sicherer Ort.

Sven-Oliver Klinke, Leiter der Polizeiinspektion (PI) Kempten, spricht sogar von einem „Sahnestück“, wenn er die Arbeit der PI Kempten bewertet. „Unsere PI ist nah am Bürger, von unseren rund 100 Mitarbeitern wohnen die meisten selbst vor Ort und kennen daher ihr Einsatzgebiet“, sagt der neue Dienststellenleiter. Dabei sind die Herausforderungen nicht gering. Immerhin umfasst der Zuständigkeitsbereich 643 Quadratkilometer, in dem 140.000 Menschen beheimatet sind.

Kriminalstatistik 2022 PI Kempten: Safe Place to live

Klinke präsentierte gemeinsam mit dem Vize-Leiter der PI Heiko Burger die Zahlen für das Vorjahr. 2022 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich 4.845 Straftaten, gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 240 Fällen. Die Aufklärungsquote liegt mit 72,5 Prozent etwas niedriger als die des PP Schwaben Süd/West mit aktuell 73,3 Prozent. Die Kriminalhäufigkeitszahl (KHZ) liegt bei 1.480 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Ein sehr guter Wert, zum Vergleich: KHZ für München 2022: 4.951. Insgesamt wurden 2.614 Tatverdächtige ermittelt. Von denen sind drei Viertel männlichen Geschlechts und über 21 Jahre alt. Rund 15 Prozent der Taten wurden unter Alkoholeinfluss verübt, darunter häufig Angriffe auf Einsatzkräfte der „Blaulichter“.

Keine Cannabis Modellregion

Zahlen zu den Deliktfeldern für das Jahr 2022 mit Vergleichszaheln zum Vorjahr: • Gewaltkriminalität (Körperverletzung, Raub u.a.): 177 Straftaten, Anstieg um 4,1 Prozent, Aufklärungsquote 84,7 Prozent; in vielen Fällen liegt eine Täter-Opfer Beziehung vor. • Straßenkriminalität (Vandalismus u.a.): 663 Straftaten, minus 13 Prozent, Aufklärungsquote 22,5 Prozent; selten Täter-Opfer-Beziehung. • Diebstahlskriminalität (Ladendiebstahl, Einbruch u.a.): 1.060 Straftaten, Anstieg um 28,2 Prozent; die Hälfte aller Delikte konnten aufgeklärt werden. • Rauschgiftkriminalität: 462 Straftaten, plus sechs Prozent; hohe Aufklärungsquote von 91,6 Prozent durch hohe Kontrolldichte. Der Konsum von Rauschgift führte in 2022 zu 297 Straftaten. Die PI Kempten bewertet die Rauschgiftkriminalität als eine typische Einstiegskriminalität, der sie mit einer Null-Toleranz-Strategie, also auch Verhinderung einer Cannabis Modellregion Allgäu, entgegentritt.

Im Bereich der Callcenterbetrüge entstand ein Beuteschaden von 250.000 Euro. Hier möchte die PI Kempten zukünftig noch stärker durch Prävention diesem Phänomen entgegenwirken. „Das ist wichtig, denn in manchen der Fällen verlieren die Opfer in kurzer Zeit ihr gesamtes Vermögen und damit ihre Lebensgrundlage“, so Sven-Oliver Klinke.

Versammlungen

Ein Themenschwerpunkt der Pressekonferenz war das Einsatzgeschehen rund um Versammlungen. Die haben während der Corona-Pandemie aufgrund von Demonstrationen gegen umstrittene Coronamaßnahmen an Häufigkeit zugenommen. „Der Umgang mit manchen Teilnehmern von Demonstrationen ist angespannter geworden“, berichten die anwesenden Vertreter der Polizei. „Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut und wir als Polizei stehen für dieses ein, wünschen uns aber mehr Kommunikation mit Versammlungsleitern und Teilnehmern“, sagte Heiko Burger. Beide Leiter der PI Kempten bestätigen, dass es keine Gewalt auf den Montagsdemos gegeben habe, aber manche wenige durch provozierendes Verhalten die Stimmung angeheizt hätten. Dies gelte ebenso für manche Teilnehmer anderer Aktionen, wie die der „Klimakleber“.

Verkehrsunfälle

In 2022 ereigneten sich 3.287 Unfälle, davon 527 mit Personenschaden. Sechs Menschen verstarben durch Verkehrsunfälle, darunter ein Fußgänger, zwei Radler und ein Kradfahrer. An dieser Stelle empfiehlt die PI Kempten in jedem Fall beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Drei Unfälle ereigneten sich unter Drogen-, 56 unter Alkoholeinfluss. „Das macht uns Sorgen und bestätigt uns, hier nicht die Kontrolldichte herabzusetzen“, so PI Leiter Klinke. Dafür spricht auch die hohe Zahl an folgenlosen Trunkenheitsfahrten. 365 Verkehrsteilnehmer wurden 2022 mit Alkohol am Steuer erwischt.