Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Rassismus in Kempten am 21. März

Zur Kundgebung wird am 21. März in Kempten eingeladen. © Integrationsbeirat Oberallgäu e.V.

Kempten - Am Dienstag, 21. März, wird im Rahmen des Internationalen Tags gegen Rassismus unter dem Motto „Misch Dich ein: Für ein rassismusfreies Kempten und Oberallgäu“ zur Kundgebung um 18 Uhr im Stadtpark Kempten (Pavillon) eingeladen.

Die Beteiligung am Internationalen Tag gegen Rassismus ist für die Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns inzwischen zur Tradition geworden. Seit 2015 führen sie gemeinsam mit dem Netzwerk Rassismus- und Diskriminierungsfreies Bayern (NRDB) Aktionen überall vor Ort - auch in Kempten und im Landkreis Oberallgäu - sowie auf den Social-Media-Kanälen durch. Auch in diesem Jahr wollen sie gemeinsam am 21. März ihre Botschaft in die Öffentlichkeit tragen und bayernweit die Rote Karte gegen Rassismus zeigen. Für dieses Jahr wurde bundesweit der Slogan „Misch Dich ein“ gewählt.

Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Rassismus in Kempten am 21. März um 18 Uhr

Am Dienstag, 21. März, ab 18 Uhr im Stadtpark Kempten findet dazu eine von den Integrationsbeiräten Kempten und Oberallgäu sowie dem Bündnis Mensch sein organisierte Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Rassismus statt. Alle in Kempten und Oberallgäu lebenden Menschen sind aufgerufen: „Misch Dich ein: Für ein rassismusfreies Kempten und Oberallgäu“

Neben verschiedenen Redebeiträgen, insbesondere von Oberbürgermeister Thomas Kiechle und dem stellvertretenden Landrat Norbert Meggle, werden auch Schüler und Schülerinnen der Lindenbergschule die Band Vokales als Chor begleiten. Gespannt darf man auf die augenöffnenden Beiträge des Allgäuer ImproTheaters „Die WendeJacken“ sein.